Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

SUS amplia vacina infantil contra meningite e pneumonia; veja o que muda para milhões de crianças

Nova versão do imunizante passa a proteger contra o dobro de variantes da bactéria pneumococo e deve beneficiar cerca de 2,4 milhões de bebês por ano

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 7 de junho de 2026 às 14:27

Cuidados básicos, como a vacinação, ajudam a proteger as crianças da gripe (Imagem: PeopleImages.com – Yuri A | Shutterstock)
SUS amplia vacina infantil contra meningite e pneumonia; veja o que muda para milhões de crianças Crédito: Imagem: PeopleImages.com – Yuri A | Shutterstock

Uma mudança importante no calendário de vacinação do Sistema Único de Saúde (SUS) promete ampliar a proteção de milhões de brasileiros contra doenças potencialmente graves, como meningite, pneumonia e infecções de ouvido. A partir desse mês, o Ministério da Saúde começa a substituir a vacina pneumocócica 10-valente pela versão 20-valente, conhecida como VPC20. A nova vacina oferece cobertura contra 20 sorotipos da bactéria pneumococo (Streptococcus pneumoniae), responsável por milhares de casos de infecções graves todos os anos.

A atualização representa um avanço significativo na prevenção dessas doenças, especialmente entre bebês, crianças pequenas e pessoas com maior risco de complicações. A expectativa é que cerca de 2,4 milhões de bebês sejam imunizados anualmente com a nova vacina. O principal diferencial da VPC20 é a ampliação da cobertura contra variantes da bactéria que circulam no Brasil. Entre elas estão os sorotipos 19A e 3, atualmente associados a grande parte dos casos mais graves da doença pneumocócica no país.

Veja vacinas disponíveis no SUS e quando tomar cada uma delas

Vacina Meningocócica ACWY:  protege contra a doença meningocócica causada pelos sorogrupos A,C,W e Y. por Reprodução
Vacina dTpa (DTP adulto): é uma composição combinada que acrescenta o componente pertussis (acelular) à vacina difteria e tétano (dT – dupla bacteriana adulto), prevenindo contra a difteria, tétano e coqueluche. A vacina dTpa disponibilizada nos serviços do SUS é nacional, adquirida pelo Ministério da Saúde junto à Fundação Butantan, laboratório produtor deste imunobiológico no país. por Reprodução
Vacina dT (dupla adulto): é uma composição combinada que previne contra a difteria e o tétano acidental. Indicada para pessoas a partir de 7 anos de idade. por Reprodução
Vacina Varicela: protege contra a Catapora (varicela).  A vacina para varicela (catapora) tem suas indicações precisas, levando em conta a situação epidemiológica da doença, por isso não está disponível de forma universal no SUS. por Reprodução
Vacina DTP (tríplice bacteriana): é uma composição combinada que previne contra três doenças: difteria, tétano e coqueluche. As crianças devem tomar duas doses da vacina: aos 15 (quinze) meses e aos 04 (quatro) anos de vida. por Reprodução
Vacina HPV quadrivalente: HPV (Papilomavírus Humano): é um vírus que afeta a pele e as mucosas, sendo a infecção sexualmente transmissível mais comum no mundo. por Reprodução
Vacina Tetraviral: protege contra quatro doenças virais graves: Sarampo, Caxumba, Rubéola e Varicela (Catapora), combinando as vacinas Tríplice Viral e a da Varicela em uma só, sendo atenuada (vírus vivos enfraquecidos) e aplicada em doses recomendadas, geralmente aos 12 e 15 meses. por Reprodução
Vacina Tríplice Viral: protege contra três doenças infectocontagiosas: sarampo, caxumba e rubéola. A primeira dose da vacina é recomendada para crianças aos 12 meses de idade. por Reprodução
Vacina Rotavírus Humano (VRH): O Rotavírus (vírus RNA da família Reoviridae, do gênero Rotavírus) é um dos principais agentes virais causadores das doenças diarreicas agudas (DDA) e uma das mais importantes causas de diarreia grave em crianças menores de cinco anos. O esquema de vacinação é de duas doses exclusivamente por via oral, sendo a primeira aos 2 meses e a segunda aos 4 meses de idade com intervalo mínimo de 30 dias entre as doses. por Reprodução
Vacina Febre Amarela:  Desde abril de 2017, o Brasil adota o esquema vacinal de apenas uma dose durante toda a vida, medida que está de acordo com as recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS). por Reprodução
Vacina Meningocócica C (conjugada): protege contra a doença meningocócica causada pelo sorogrupo C. por Reprodução
Vacina Inativada Poliomielite (VIP): A vacinação é a única forma de prevenção da Poliomielite. Todas as crianças menores de cinco anos de idade devem ser vacinadas conforme esquema de vacinação de rotina. por Reprodução
Vacina Pneumocócica 10 valente: protege contra as doenças invasivas causadas pelo Streptococcus pneumoniae, incluindo meningite. por Reprodução
Vacina Oral Poliomielite (VOP): A vacinação é a única forma de prevenção da Poliomielite. Todas as crianças menores de cinco anos de idade devem ser vacinadas conforme esquema de vacinação de rotina. por Reprodução
Vacina Penta (DTP/Hib/Hep. B):  A vacina penta (DTP/HB/Hib) - vacina adsorvida difteria, tétano, pertussis, hepatite B (recombinante) e Haemophilus influenzae B (conjugada) -, é uma composição combinada que previne contra cinco doenças: difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e infecções causadas pela bactéria H. influenzae tipo B. As crianças devem tomar três doses da vacina: aos dois, quatro e seis meses de vida. por Reprodução
Vacina Hepatite A: A vacina contra a hepatite A é altamente eficaz e segura, sendo a principal medida de prevenção contra a infecção.A gestação e a lactação não representam contraindicações para a imunização. Atualmente, faz parte do calendário infantil, no esquema de 1 dose aos 15 meses de idade (podendo ser utilizada a partir dos 12 meses até 5 anos incompletos – 4 anos, 11 meses e 29 dias). por Reprodução
Vacina BCG: A vacina BCG previne contra as formas graves da tuberculose (meníngea e miliar), é feita com o bacilo de Calmette-Guérin, que é uma forma enfraquecida da bactéria que causa a tuberculose.  As crianças devem tomar uma dose única ao nascer, preferencialmente. por Reprodução
Vacina Hepatite B: A Hepatite B é uma doença infecciosa crônica de relevância em saúde pública, causada pelo vírus da hepatite B (HBV).  Para crianças, a recomendação é que se façam quatro doses da vacina, sendo: ao nascer, aos 2, 4 e 6 meses de idade. por Reprodução
1 de 18
Vacina Meningocócica ACWY:  protege contra a doença meningocócica causada pelos sorogrupos A,C,W e Y. por Reprodução

Além disso, a vacina passa a incluir outros oito sorotipos relacionados ao aumento da resistência aos antibióticos e ao desenvolvimento de infecções invasivas, como meningite e pneumonia grave. Segundo especialistas, a mudança pode transformar o cenário da prevenção infantil. Estimativas apontam que a cobertura contra os sorotipos mais associados às formas graves da doença em crianças menores de cinco anos salta de apenas 3% para 77%.

Doenças que podem levar à internação

O pneumococo é uma bactéria que pode provocar diferentes tipos de infecção. Entre as mais conhecidas estão a pneumonia, a meningite pneumocócica e a otite média aguda, uma das principais causas de dor de ouvido na infância. Embora muitas pessoas possam carregar a bactéria sem apresentar sintomas, ela é facilmente transmitida, principalmente entre crianças, favorecendo a circulação da doença.

Nos grupos mais vulneráveis, como bebês, idosos e pessoas com doenças crônicas, as complicações podem ser graves e exigir internação hospitalar. Nos últimos anos, autoridades de saúde também observaram aumento dos casos de meningite pneumocócica no Brasil, reforçando a importância de estratégias mais abrangentes de vacinação.

A ampliação da proteção não ficará restrita ao público infantil. A nova vacina também passa a ser oferecida pela Rede de Imunobiológicos para Pessoas com Situações Especiais (RIE), destinada a pacientes com maior vulnerabilidade a infecções. Com a atualização, o número de condições de saúde contempladas foi ampliado.

Além de pacientes oncológicos, pessoas vivendo com HIV e transplantados, passam a ter acesso à vacina indivíduos com doenças cardiovasculares, pulmonares, renais e hepáticas, além de pacientes com diabetes e casos de asma grave. Para muitas dessas pessoas, a infecção pneumocócica pode evoluir rapidamente e provocar complicações severas.

Vacinação mais simples

Outra vantagem da nova estratégia é a simplificação do esquema vacinal para determinados grupos. Crianças acima de cinco anos e adultos que se enquadram nos critérios de vacinação poderão receber dose única da VPC20, exceto em situações específicas definidas pelo Ministério da Saúde.

Segundo especialistas, esquemas mais simples costumam aumentar a adesão da população e facilitar a proteção dos grupos mais vulneráveis. Para a líder médica da Pfizer no Brasil, Adriana Ribeiro, a ampliação da cobertura vacinal representa um passo importante na prevenção de doenças infecciosas graves. "Estamos falando da redução do risco de hospitalizações, complicações severas e mortes, especialmente entre crianças pequenas e pessoas com comorbidades", afirma.

A expectativa das autoridades de saúde é que a nova vacina contribua para diminuir a circulação da bactéria, reduzir internações e fortalecer a proteção da população diante das mudanças observadas no perfil epidemiológico da doença no país. Com a chegada da VPC20 ao SUS, o Brasil passa a contar com uma das estratégias mais amplas de prevenção contra doenças pneumocócicas já implementadas no sistema público de saúde.

Mais recentes

Imagem - Festival Pelourinho Cultural recebe Tríduo de Santo Antônio, com programação diversa e comidas típicas gratuitas

Festival Pelourinho Cultural recebe Tríduo de Santo Antônio, com programação diversa e comidas típicas gratuitas
Imagem - Bebê de 10 meses morre após dar entrada em UPA de Salvador com sinais de violência sexual

Bebê de 10 meses morre após dar entrada em UPA de Salvador com sinais de violência sexual
Imagem - Suspeito de participação em ataque a ônibus é preso em Salvador

Suspeito de participação em ataque a ônibus é preso em Salvador