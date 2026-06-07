A verdadeira causa da sua dor nas costas pode não estar na coluna; saiba mais

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Perla Ribeiro
Publicado em 7 de junho de 2026 às 07:00
Os primeiros sintomas podem ser uma leve pontada, fisgada ou uma queimação que percorre toda a coluna. A dor nas costas é uma enfermidade que pode afetar pessoas de todas as idades. O corpo envia sinais de que precisa de cuidados, mas, infelizmente, por causa da agenda complicada e dos compromissos, acabamos deixando para depois. Essa negligência pode resultar no agravamento da dor e do problema.
A coluna é uma das regiões mais sobrecarregadas do corpo no mundo moderno, e a lombar é uma das áreas que mais sofre quando o assunto é dor. Longos períodos sentados, sedentarismo, estresse, pouca movimentação e maus hábitos posturais contribuem para reduzir a mobilidade da coluna e do quadril, aumentando a sobrecarga na região lombar e favorecendo dores e desconfortos cada vez mais comuns.
Liberação miofascial ajuda a controlar a dor lombar crônica
“Além disso, quando o quadril perde mobilidade, a lombar acaba compensando movimentos que deveriam acontecer em outras regiões do corpo, aumentando ainda mais o desgaste e a tensão muscular”, pontua Stephanie Iara Heidorn, personal trainer e especialista em dor e mobilidade na Bodytech Company.
A profissional de Educação Física reforça que a inclusão de exercícios para melhorar a mobilidade do quadril e da coluna, junto com o treino de fortalecimento, é fundamental tanto para aliviar dores quanto para prevenir novas crises. Stephanie destaca que os exercícios são simples e podem ser feitos em casa. O mais importante é praticar de forma consciente, com boa execução e regularidade.
Quais exercícios fazer?
“A lombar raramente sofre sozinha. Em muitos casos, dores nessa região estão relacionadas à falta de mobilidade de quadril, fraqueza abdominal, sedentarismo e padrões inadequados de movimento. Por isso, o treino deve olhar o corpo de forma integrada, respeitando as individualidades e priorizando a qualidade de movimento antes do excesso de carga”, finaliza a especialista em dor.