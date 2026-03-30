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Medicina dos micro-hábitos: como 5 minutos de alongamento reduzem dores de coluna em 40%

Pequenas pausas durante o expediente podem reduzir dores e mudar sua rotina sem esforço

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio
  • Foto do(a) author(a) Gabriela Barbosa

  • Agência Correio

  • Gabriela Barbosa

Publicado em 30 de março de 2026 às 15:30

Especialistas explicam como movimentos simples ajudam a proteger a coluna no dia a dia
Especialistas explicam como movimentos simples ajudam a proteger a coluna no dia a dia Crédito: Pexels

Segunda-feira costuma marcar o retorno a longas horas diante do computador, mas um hábito simples pode transformar esse cenário. Movimentos rápidos e frequentes ajudam a reduzir dores na coluna e melhorar o bem-estar.

Especialistas chamam essa estratégia de “medicina do micro-hábito”, uma prática que aposta em pausas curtas para evitar sobrecarga e prevenir desconfortos persistentes ao longo do dia.

Além disso, a proposta não exige mudanças radicais na rotina, o que facilita a adesão mesmo em jornadas intensas de trabalho.

Alongamento é uma boa pedida para relaxar o corpo e oferece bem-estar

[Edicase]Os alongamentos ajudam na oxigenação cerebral e na liberação de endorfinas (Imagem: PeopleImages.com – Yuri A | Shutterstock) por Imagem: PeopleImages.com &#8211; Yuri A | Shutterstock
[Edicase]O aquecimento e o alongamento antes da corrida ajudam a evitar lesões (Imagem: Manu Reyes | Shutterstock) por Imagem: Manu Reyes | Shutterstock
[Edicase]O alongamento aumenta a flexibilidade e ajuda a evitar lesões durante a corrida (Imagem: ORION PRODUCTION | Shutterstock) por Imagem: ORION PRODUCTION | Shutterstock
Alongamento antes do sexo por Divulgação
[Edicase]Postura do alongamento intenso ajuda a levar oxigênio para o cérebro (Imagem: Acervo Pri Leite) por Imagem: Acervo Pri Leite
[Edicase]Alongamentos simples para os pés e panturrilhas ajudam a manter o fluxo sanguíneo adequado (Imagem: StockLite | Shutterstock) por Imagem: StockLite | Shutterstock
[Edicase]O alongamento diário aumenta a disposição e reduz o desconforto físico (Imagem: Dmytrenko Vlad | Shutterstock) por Imagem: Dmytrenko Vlad | Shutterstock
[Edicase]Incluir o alongamento na rotina melhora o bem-estar e a qualidade de vida (Imagem: Studio Romantic | Shutterstock) por Imagem: Studio Romantic | Shutterstock
[Edicase]O alongamento para o posterior das pernas ajuda a aliviar a tensão muscular (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock) por Imagem: Prostock-studio | Shutterstock
[Edicase]O alongamento para costas e lombar ajuda a prevenir lesões e dores nas costas (Imagem: Krakenimages.com | Shutterstock) por Imagem: Krakenimages.com | Shutterstock
[Edicase]Os alongamentos para os ombros ajudam a aumentar a amplitude de movimentos (Imagem: PeopleImages.com – Yuri A | Shutterstock) por Imagem: PeopleImages.com &#8211; Yuri A | Shutterstock
[Edicase]O alongamento é uma ótima forma de despertar o corpo e a mente (Imagem: Harbucks | Shutterstock) por Imagem: Harbucks | Shutterstock
Alongamento é essencial para manter o corpo ativo por Shutterstock
[Edicase]Alongamento para a parte interna da coxa também ajuda a aliviar a tensão no quadril (Imagem: MilanMarkovic78 | Shutterstock) por
[Edicase]Alongamento para a parte posterior da coxa também melhora a flexibilidade (Imagem: Martina Osmy | Shutterstock) por
[Edicase]Alongamento para posterior de perna ajuda a melhorar a flexibilidade (Imagem: Krakenimages.com | Shutterstock) por
[Edicase]Alongamento cervical lateral ajuda a relaxar o pescoço e os ombros (Imagem: InesBazdar | Shutterstock) por
[Edicase]Alongamento cervical frontal ajuda a reduzir a tensão do pescoço (Imagem: Mladen Mitrinovic | Shutterstock) por
[Edicase]Alongamento melhora a flexibilidade e aumenta a amplitude do corpo (Imagem: Ground Picture | Shutterstock) por
[Edicase]Alongamentos melhoram o desempenho em tarefas simples do dia a dia (Imagem: EZ-Stock Studio | Shutterstock) por
[Edicase]Esportes que incluem alongamentos ou movimentos dinâmicos, como ginástica, pilates e yoga, ajudam na flexibilidade (Imagem: ViDI Studio | Shutterstock) por
[Edicase]Alongamento ajuda a aumentar a flexibilidade e a evitar lesões (Imagem: ORION PRODUCTION | Shutterstock) por
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[Edicase]Os alongamentos ajudam na oxigenação cerebral e na liberação de endorfinas (Imagem: PeopleImages.com – Yuri A | Shutterstock) por Imagem: PeopleImages.com – Yuri A | Shutterstock

Impacto silencioso de ficar sentado

Ficar muito tempo sentado aumenta a pressão sobre a coluna e compromete a circulação. Com isso, o corpo entra em um ciclo de rigidez que, aos poucos, favorece dores musculares e desalinhamentos posturais.

Quando a imobilidade se prolonga, os discos intervertebrais perdem hidratação e eficiência. Isso reduz a capacidade de absorver impactos, tornando a região mais vulnerável a desconfortos frequentes.

Segundo o Hospital Israelita Albert Einstein, até períodos curtos de sedentarismo já elevam a sobrecarga. Por isso, interromper esse padrão ao longo do dia se torna essencial para preservar a saúde da coluna.

Pausas curtas que fazem diferença

Pequenas pausas ao longo do expediente ajudam a quebrar o ciclo de tensão. De acordo com especialistas, a regularidade desses movimentos traz mais impacto do que esforços intensos e isolados.

Instituições como a Mayo Clinic indicam que micro-hábitos podem reduzir em até 40% os quadros de dor. Isso acontece porque o corpo responde melhor a estímulos frequentes do que a mudanças bruscas.

Além disso, esses intervalos mantêm a musculatura ativa e evitam sobrecarga crônica. Com o tempo, o hábito contribui para melhorar a postura e reduzir o desgaste causado pelo trabalho sedentário.

Exercícios simples no dia a dia

Mesmo sentado, é possível ativar o corpo com movimentos estratégicos. Alongar os braços acima da cabeça, por exemplo, ajuda a reduzir a compressão das vértebras e melhora a respiração.

Rotações lentas do tronco também são indicadas, pois fortalecem a região lombar e ativam músculos importantes para a estabilidade da coluna. Esses exercícios podem ser feitos em poucos segundos.

Já movimentos leves no pescoço aliviam a tensão causada pelo uso contínuo de telas. Repetidos ao longo do dia, esses gestos simples ajudam a manter a flexibilidade e evitar rigidez muscular.

Consistência é o segredo

A prática diária dos micro-hábitos gera mudanças graduais no corpo. Com o tempo, a musculatura se adapta, a postura melhora e os desconfortos diminuem de forma perceptível.

Especialistas apontam que, em cerca de 30 dias, já é possível notar mais leveza nos movimentos. Além disso, a flexibilidade aumenta e as tensões acumuladas tendem a desaparecer.

Por fim, incorporar esses pequenos hábitos à rotina mostra que cuidar da coluna não exige grandes esforços. Pelo contrário, são justamente as mudanças simples que podem trazer os maiores resultados.

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