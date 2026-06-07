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Ex-BBB diz que ganha mais como motorista de aplicativo do que quando era professor: 'Tiro quase o dobro'

Geógrafo e ex-participante do BBB 24, Michel detalhou a atual profissão e falou sobre os projetos para o futuro

Giuliana Mancini

Publicado em 7 de junho de 2026 às 08:33

Michel, do BBB 24 Crédito: Reprodução/Instagram

Conhecido nacionalmente após participar do BBB 24, Michel Nogueira encontrou uma nova fonte de renda após o reality show. O ex-brother revelou que atualmente trabalha como motorista de aplicativo e afirmou que seus ganhos são maiores do que os que recebia quando atuava como professor de Geografia.

Em entrevista à revista Quem, Michel contou que costuma ser reconhecido pelos passageiros com frequência. Segundo ele, a experiência tem rendido conversas, selfies e curiosidades sobre sua passagem pelo programa.

Michel, do BBB 24 1 de 26

"O poder da televisão é surreal. De cada 10 corridas, acho que sou reconhecido em umas sete. Tem gente que manda mensagem: 'Não acredito que é você! Não cancela, não'. As pessoas pedem para tirar foto e sempre têm a curiosidade sobre a seletiva, o pós e como a gente está...", relatou.

"Vou na onda porque gosto de falar, mas tem vezes que a pessoa quer ficar quietinha. Então, sinto se a pessoa quer conversar ou não para não ser inconveniente. Também coloco sempre uma música baixinha e relaxante, como Marisa Monte, Caetano Veloso e Djavan. Nada de rádio alto, futebol ou músicas que as pessoas não gostam. É por isso que sou nota cinco (risos)", completou.

Antes de entrar no BBB, Michel conciliava diferentes atividades profissionais e trabalhava como professor. Apesar do carinho pela educação, ele afirmou que o retorno financeiro da nova ocupação é superior.

"Nunca tive vergonha de nada. Sempre fui muito trabalhador! O Big Brother mudou a minha vida. Não alcancei o meu objetivo, que era aposentar o meu pai, mas melhorei muito. Sempre trabalhei demais. Já fui caixa de evento, enquanto era professor. Então, sempre tive diversas profissões. A de motorista está sendo só mais uma. Gosto muito de dirigir e me sinto privilegiado por ter um carro quitado e elétrico. Minha renda hoje é maior do que quando eu era professor", disse.

O ex-BBB destacou que a comparação entre as profissões o faz refletir sobre a valorização dos professores no Brasil. Segundo ele, o trabalho como motorista exige menos formação, mas atualmente proporciona uma renda mais alta.

"Não é que eu esteja comparando profissões, mas a gente vê aí que os valores estão invertidos. Para trabalhar como motorista, eu não preciso de estudo. Para ser professor, precisei estudar quatro anos e trabalhar o mesmo tanto. Eu dava aulas das 7h às 18h20. Hoje, no Uber, tiro quase o dobro do que fazia como professor. Então, isso é um pouco triste", afirmou.

Apesar de estar satisfeito com a atividade atual, Michel ainda avalia os próximos passos da carreira. Recentemente aprovado em um concurso público para voltar a lecionar, ele ainda não decidiu se assumirá o cargo. Além disso, o ex-brother está prestes a concluir a graduação em Medicina Veterinária, área na qual pretende atuar futuramente.