Mais de R$ 11 bilhões: Taylor Swift se torna a cantora mais rica da história

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Felipe Sena
Publicado em 6 de junho de 2026 às 12:49
Taylor Swift bateu mais um recorde em sua trajetória e entrou para a história da indústria musical como a cantora mais rica do mundo.
De acordo com a lista Iconoclast 50 de 2026, divulgada pela Forbes, a artista de 36 anos, tornou-se a musicista feminina mais rica de todos os tempos.
Taylor Swift
Em março deste ano, a fortuna da cantora foi estimada em aproximadamente R$ 11,2 bilhões.
Swift conquistou o status de bilionária pela primeira vez em 2024, após ter sido impulsionada pelo sucesso da The Eras Tour. A série de shows percorreu vários países ao longo de 16 meses e arrecadou cerca de R$ 12,3 bilhões, tornando-se a turnê mais lucrativa da história.
Um fator que colaborou para o marco foi a regravação de trabalhos antigos, considerada inovadora no mercado fonográfico, permitindo que a cantora recuperasse o direito de parte de sua obra e voltasse a lucrar com os royalties de suas canções.
A cantora reassumiu em maio de 2025 o controle de suas gravações originais em uma negociação avaliada em cerca de R$ 2 bilhões, encerrando uma disputa que começou após a venda dos direitos para Scooter Braun anos antes.