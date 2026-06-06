MARCO HISTÓRICO

Mais de R$ 11 bilhões: Taylor Swift se torna a cantora mais rica da história

Artista quebrou paradigma no mercado fonográfico e alcançou patamar histórico

Felipe Sena

Publicado em 6 de junho de 2026 às 12:49

Taylo Swift Crédito: Reprodução | Instagram

Taylor Swift bateu mais um recorde em sua trajetória e entrou para a história da indústria musical como a cantora mais rica do mundo.

De acordo com a lista Iconoclast 50 de 2026, divulgada pela Forbes, a artista de 36 anos, tornou-se a musicista feminina mais rica de todos os tempos.

Taylor Swift 1 de 11

Em março deste ano, a fortuna da cantora foi estimada em aproximadamente R$ 11,2 bilhões.

Swift conquistou o status de bilionária pela primeira vez em 2024, após ter sido impulsionada pelo sucesso da The Eras Tour. A série de shows percorreu vários países ao longo de 16 meses e arrecadou cerca de R$ 12,3 bilhões, tornando-se a turnê mais lucrativa da história.

Um fator que colaborou para o marco foi a regravação de trabalhos antigos, considerada inovadora no mercado fonográfico, permitindo que a cantora recuperasse o direito de parte de sua obra e voltasse a lucrar com os royalties de suas canções.