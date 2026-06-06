Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Mais de R$ 11 bilhões: Taylor Swift se torna a cantora mais rica da história

Artista quebrou paradigma no mercado fonográfico e alcançou patamar histórico

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 6 de junho de 2026 às 12:49

Taylo Swift
Taylo Swift Crédito: Reprodução | Instagram

Taylor Swift bateu mais um recorde em sua trajetória e entrou para a história da indústria musical como a cantora mais rica do mundo.

De acordo com a lista Iconoclast 50 de 2026, divulgada pela Forbes, a artista de 36 anos, tornou-se a musicista feminina mais rica de todos os tempos.

Taylor Swift

Taylor Swift por Divulgação
Taylor Swift por Divulgação
Taylor Swift por Divulgação
Taylor Swift por Divulgação
Taylor Swift por Divulgação
Taylor Swift por Divulgação
Taylor Swift por Divulgação
Taylor Swift por Divulgação
Taylor Swift por Divulgação
Taylor Swift por Divulgação
Taylor Swift por Divulgação
1 de 11
Taylor Swift por Divulgação

Leia mais

Imagem - Como é o apartamento de apresentadora da Globo com relíquias únicas e que revela histórias de família

Como é o apartamento de apresentadora da Globo com relíquias únicas e que revela histórias de família

Imagem - Quem é o filho de Richard Gere que chamou atenção nas redes após fazer cena quente com Sydney Sweeney em Euphoria

Quem é o filho de Richard Gere que chamou atenção nas redes após fazer cena quente com Sydney Sweeney em Euphoria

Imagem - Influenciador diz que quase foi agredido por namorado de Larissa Manoela por ciúmes

Influenciador diz que quase foi agredido por namorado de Larissa Manoela por ciúmes

Em março deste ano, a fortuna da cantora foi estimada em aproximadamente R$ 11,2 bilhões.

Swift conquistou o status de bilionária pela primeira vez em 2024, após ter sido impulsionada pelo sucesso da The Eras Tour. A série de shows percorreu vários países ao longo de 16 meses e arrecadou cerca de R$ 12,3 bilhões, tornando-se a turnê mais lucrativa da história.

Um fator que colaborou para o marco foi a regravação de trabalhos antigos, considerada inovadora no mercado fonográfico, permitindo que a cantora recuperasse o direito de parte de sua obra e voltasse a lucrar com os royalties de suas canções.

A cantora reassumiu em maio de 2025 o controle de suas gravações originais em uma negociação avaliada em cerca de R$ 2 bilhões, encerrando uma disputa que começou após a venda dos direitos para Scooter Braun anos antes.

Tags:

Taylor Swift

Mais recentes

Imagem - A segunda Superlua de 2026 pode transformar completamente os próximos passos desses 3 signos

A segunda Superlua de 2026 pode transformar completamente os próximos passos desses 3 signos
Imagem - Roupa molhada não seca no frio: quando usar o truque da toalha que pode resolver em poucos minutos

Roupa molhada não seca no frio: quando usar o truque da toalha que pode resolver em poucos minutos
Imagem - ‘Coração Acelerado’ vai ser exibida hoje (6 de junho)?

‘Coração Acelerado’ vai ser exibida hoje (6 de junho)?