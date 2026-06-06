ASTROLOGIA

4 signos que costumam transformar decepções em obstáculos maiores do que realmente são

Sensibilidade, perfeccionismo e autocobrança podem fazer com que alguns signos interpretem momentos difíceis de forma mais intensa

Giuliana Mancini

Publicado em 6 de junho de 2026 às 13:00

Signos e estresse Crédito: Imagem gerada por IA

Toda pessoa enfrenta decepções, atrasos e momentos em que as coisas não acontecem como o esperado. O problema surge quando uma situação negativa passa a ser vista como uma definição permanente da própria história. Segundo a astrologia, alguns signos têm maior tendência a internalizar frustrações, transformando experiências passageiras em dúvidas sobre o próprio valor ou sobre o futuro. A boa notícia é que reconhecer esse padrão é o primeiro passo para superá-lo. Veja a previsão do site "Economic Times".

Câncer: Quando algo dá errado, Câncer costuma sentir o impacto de forma profunda. O signo tende a guardar lembranças dolorosas por muito tempo e, em alguns momentos, pode permitir que uma decepção ofusque diversas conquistas importantes. Por querer se proteger emocionalmente, acaba se afastando de novas oportunidades que poderiam trazer felicidade e crescimento.

Dica cósmica: Nem toda experiência difícil merece ocupar espaço permanente na sua história.

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Virgem: A autocobrança é uma das maiores forças de Virgem, mas também pode se tornar um desafio. Quando os resultados não saem exatamente como o planejado, o signo corre o risco de interpretar erros como provas de incapacidade. O perfeccionismo pode gerar desgaste emocional e dificultar a percepção de que a evolução acontece justamente por meio dos aprendizados.

Dica cósmica: Valorize o progresso em vez de exigir perfeição o tempo todo.

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Capricórnio: Determinado e disciplinado, Capricórnio investe muita energia em seus objetivos. Por isso, quando enfrenta obstáculos importantes, pode sentir que todo o esforço foi em vão. Mesmo sem demonstrar fragilidade, o signo tende a carregar dúvidas silenciosas e a questionar se seus planos realmente darão certo.

Dica cósmica: Um atraso não significa que você está no caminho errado.

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Peixes: Extremamente sensível, Peixes costuma absorver emoções de forma intensa. Depois de uma decepção, pode passar mais tempo do que o necessário revivendo sentimentos e imaginando cenários negativos. Em alguns casos, o signo perde de vista as próprias qualidades e passa a enxergar apenas aquilo que não funcionou.

Dica cósmica: Sua história é muito maior do que qualquer capítulo difícil que tenha vivido.