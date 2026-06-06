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4 signos que costumam transformar decepções em obstáculos maiores do que realmente são

Sensibilidade, perfeccionismo e autocobrança podem fazer com que alguns signos interpretem momentos difíceis de forma mais intensa

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 6 de junho de 2026 às 13:00

Signos e estresse
Signos e estresse Crédito: Imagem gerada por IA

Toda pessoa enfrenta decepções, atrasos e momentos em que as coisas não acontecem como o esperado. O problema surge quando uma situação negativa passa a ser vista como uma definição permanente da própria história. Segundo a astrologia, alguns signos têm maior tendência a internalizar frustrações, transformando experiências passageiras em dúvidas sobre o próprio valor ou sobre o futuro. A boa notícia é que reconhecer esse padrão é o primeiro passo para superá-lo. Veja a previsão do site "Economic Times".

Câncer: Quando algo dá errado, Câncer costuma sentir o impacto de forma profunda. O signo tende a guardar lembranças dolorosas por muito tempo e, em alguns momentos, pode permitir que uma decepção ofusque diversas conquistas importantes. Por querer se proteger emocionalmente, acaba se afastando de novas oportunidades que poderiam trazer felicidade e crescimento.

Dica cósmica: Nem toda experiência difícil merece ocupar espaço permanente na sua história.

Filmes para Câncer

Diário de uma Paixão – Amor que resiste ao tempo e à memória por Reprodução
De Repente 30 – Nostalgia, doçura e afeto por Reprodução
Cartas para Julieta – Passado, amor e conexões emocionais por Reprodução
Toy Story – Afeto, pertencimento e amizade verdadeira. Conforto emocional puro por Reprodução
Divertida Mente – Emoções com sensibilidade, mas também leveza e esperança por Reprodução
Questão de Tempo – Amor, família e valor dos pequenos momentos por Reprodução
Encantada – Doçura, romance e final feliz sem peso por Reprodução
Simplesmente Acontece – Amor que amadurece com o tempo por Reprodução
Minha Mãe é uma Peça – Humor afetivo, família e coração por Reprodução
P.S. Eu Te Amo – Afeto, lembranças e recomeços com carinho por Reprodução
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Diário de uma Paixão – Amor que resiste ao tempo e à memória por Reprodução

Virgem: A autocobrança é uma das maiores forças de Virgem, mas também pode se tornar um desafio. Quando os resultados não saem exatamente como o planejado, o signo corre o risco de interpretar erros como provas de incapacidade. O perfeccionismo pode gerar desgaste emocional e dificultar a percepção de que a evolução acontece justamente por meio dos aprendizados.

Dica cósmica: Valorize o progresso em vez de exigir perfeição o tempo todo.

Filmes para Virgem

O Jogo da Imitação – Inteligência, método e foco por Reprodução
Spotlight – Investigação minuciosa por Reprodução
Zodíaco – Atenção obsessiva aos detalhes por Reprodução
A Chegada – Análise, linguagem e raciocínio por Reprodução
Moneyball – Dados, método e eficiência por Reprodução
O Talentoso Ripley – Controle e observação por Reprodução
Contágio – Organização e lógica por Reprodução
Sicario – Estratégia e precisão por Reprodução
Argo – Planejamento técnico sob pressão por Reprodução
Garota Exemplar – Planejamento meticuloso por Reprodução
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O Jogo da Imitação – Inteligência, método e foco por Reprodução

Capricórnio: Determinado e disciplinado, Capricórnio investe muita energia em seus objetivos. Por isso, quando enfrenta obstáculos importantes, pode sentir que todo o esforço foi em vão. Mesmo sem demonstrar fragilidade, o signo tende a carregar dúvidas silenciosas e a questionar se seus planos realmente darão certo.

Dica cósmica: Um atraso não significa que você está no caminho errado.

Filmes para Capricórnio

O Poderoso Chefão – Estrutura, poder e estratégia por Reprodução
Jobs – Construção e visão de longo prazo por Reprodução
Um Senhor Estagiário – Carreira e maturidade por Reprodução
Whiplash – Exigência extrema por Reprodução
O Discurso do Rei – Superação com disciplina por Reprodução
Lincoln – Responsabilidade histórica por Reprodução
Rede de Intrigas – Ambição e bastidores por Reprodução
A Grande Aposta – Estratégia e frieza por Reprodução
O Homem que Mudou o Jogo – Persistência estratégica por Reprodução
Casa Gucci - Ambição e poder por Reprodução
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O Poderoso Chefão – Estrutura, poder e estratégia por Reprodução

Peixes: Extremamente sensível, Peixes costuma absorver emoções de forma intensa. Depois de uma decepção, pode passar mais tempo do que o necessário revivendo sentimentos e imaginando cenários negativos. Em alguns casos, o signo perde de vista as próprias qualidades e passa a enxergar apenas aquilo que não funcionou.

Dica cósmica: Sua história é muito maior do que qualquer capítulo difícil que tenha vivido.

Filmes para Peixes

As Aventuras de Pi - Espiritualidade e imaginação por Reprodução
Brilho Eterno de uma Mente sem Lembranças – Emoção e memória por Reprodução
O Fabuloso Destino de Amélie Poulain – Delicadeza, imaginação e afeto por Reprodução
Ela - Amor idealizado por Reprodução
Amor Além da Vida – Sensibilidade extrema por Reprodução
Me Chame Pelo Seu Nome – Emoção pura por Reprodução
As Vantagens de Ser Invisível – Empatia e sentimento por Reprodução
O Curioso Caso de Benjamin Button – Tempo e sensibilidade por Reprodução
O Labirinto do Fauno – Fantasia e dor por Reprodução
A Forma da Água – Amor sensível e simbólico por Reprodução
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As Aventuras de Pi - Espiritualidade e imaginação por Reprodução

Tags:

Signo Câncer Virgem Capricórnio Peixes Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

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