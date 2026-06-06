DICAS

Roupa molhada não seca no frio: quando usar o truque da toalha que pode resolver em poucos minutos

Método simples retira o excesso de água preso no tecido e ajuda a acelerar a secagem mesmo sem sol forte ou ar seco



Helena Merencio

Agência Correio

Publicado em 6 de junho de 2026 às 16:16

Em vez de depender apenas do ar, o truque cria contato direto entre a peça úmida e uma superfície seca e felpuda, capaz de absorver parte da água que ainda ficou no tecido Crédito: Freepik

O que acontece com a roupa pendurada no varal durante o frio parece ser um fenômeno natural pronto para dificultar a rotina já complexa da semana: a camiseta que você queria usar ainda está úmida no fim da tarde, a peça da viagem continua pesada no cabide e até tecidos leves demoram a perder aquela sensação gelada de água presa.

Quando não há sol forte nem ar seco ajudando, esperar simplesmente deixa de ser uma solução prática.

Você não deve colocar essas roupas nunca na secadora 1 de 10

É aí que uma toalha de banho limpa pode virar a parte mais útil da lavanderia. Antes de ligar o secador ou procurar o melhor canto da casa para pendurar a peça, o método do burrito retira boa parte da umidade, pressão e absorção.

A roupa é enrolada, apertada e sai do processo bem mais leve, pronta para terminar de secar em menos tempo.

Umidade no tecido

Peças lavadas demoram mais para secar nos dias frios porque a água continua presa nas fibras. Sem sol e com a umidade do ar mais alta, a evaporação fica lenta e a roupa passa horas com aquele toque frio, mesmo quando já parece menos molhada.

Esse é o ponto em que a toalha ajuda. Em vez de depender apenas do ar, o truque cria contato direto entre a peça úmida e uma superfície seca e felpuda, capaz de absorver parte da água que ainda ficou no tecido.

Quanto mais firme for a pressão, melhor tende a ser o resultado. A técnica não seca a roupa sozinha, mas reduz bastante o excesso de umidade antes da etapa final.

Como fazer

Você só precisa de uma toalha de banho seca e limpa e da peça úmida que deseja usar mais rápido.

Abra a toalha sobre uma superfície plana, como uma mesa, uma bancada ou o chão limpo. Coloque a roupa por cima, bem esticada, para aumentar o contato entre os dois tecidos.

Depois, comece a enrolar tudo por uma das pontas. O formato lembra um burrito, com a peça presa dentro da toalha. O rolo precisa ficar firme, sem partes soltas ou emboladas.

Com o rolo pronto, pressione bem. Dá para apertar com as mãos, mas usar o peso do corpo com cuidado, pisando sobre a toalha enrolada, ajuda a forçar a saída da água da roupa para a toalha.

Ao desenrolar, a diferença aparece no peso e no toque. A peça ainda estará úmida, mas muito menos encharcada do que antes.

Final com secador

Depois do método da toalha, a roupa pode chegar perto de 80% de secagem. Para quem precisa vestir a peça logo, o secador de cabelo pode cuidar dos últimos pontos úmidos.

A ideia é simples: primeiro, a toalha tira o excesso de água. Só depois o calor entra para finalizar o restante. Segundo Tor, do canal Tor from Organizing TV, usar a toalha para retirar cerca de 80% da umidade e o secador nos 20% finais pode deixar uma camisa seca em poucos minutos.

Para fazer isso com segurança, pendure a peça em um cabide. Assim, o ar circula melhor por todos os lados.

Use o secador em temperatura média ou baixa, principalmente se o tecido for delicado ou sintético. Mantenha pelo menos 15 centímetros de distância e movimente o jato o tempo todo, sem deixar o calor parado em um único ponto.

Sem secador

Quando não há secador disponível, o caminho é apostar na circulação de ar. Depois de tirar o excesso de água com a toalha, pendure a roupa diante de um ventilador ou perto de uma janela aberta.

Em viagens, o lugar escolhido também muda o resultado. Dentro do armário ou no box do banheiro, a peça tende a secar mais devagar por causa do ar parado e da umidade.