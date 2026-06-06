RITUAL PERIGOSO

Proibida no Brasil, 'vacina do sapo' que matou coach é febre entre bilionários e famosos

Prática proibida no Brasil virou febre entre famosos e bilionários

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 6 de junho de 2026 às 09:09

Ferne McCann e Orlando Bloom são adeptos do kambô Crédito: Reprodução/Instagram

A chamada "vacina do sapo", ou ritual do Kambô, virou febre entre celebridades de Hollywood e executivos do Vale do Silício como uma alternativa para aliviar o estresse. No entanto, a busca por esse "detox espiritual", que consiste em aplicar o veneno de um anfíbio amazônico sobre queimaduras na pele, acendeu um alerta global de segurança após registrar mortes pelo mundo e ter sua eficácia contestada pela ciência.

Ritual do kambô 1 de 8

Nomes como os atores Will Smith e Orlando Bloom já admitiram publicamente terem se submetido ao processo. Bloom, inclusive, descreveu a experiência como "brutal", relatando episódios intensos de vômito, mas defendeu que sentiu uma sensação de "limpeza" depois. O veneno é extraído de uma perereca gigante da Amazônia (Phyllomedusa bicolor) sob estresse. Depois, o aplicador faz pequenas queimaduras em fileira nos braços ou pernas do paciente e passa a toxina direto na carne viva. Em minutos, o corpo reage de forma violenta com rostos inchados, tonturas, desmaios e severas descargas gástricas.

Embora os defensores vendam essa prática como uma "limpeza de toxinas", a ciência alerta que não existe nenhuma eficácia médica comprovada. Pelo contrário, o Kambô voltou ao centro dos debates após a morte do coach britânico Kristian Trend, de 40 anos, que sofreu uma reação extrema durante uma cerimônia em um apartamento na Inglaterra. Ele se soma a uma lista de pelo menos seis vítimas fatais, que inclui também a cineasta mexicana Marcela Rodríguez.