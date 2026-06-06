Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Proibida no Brasil, 'vacina do sapo' que matou coach é febre entre bilionários e famosos

Prática proibida no Brasil virou febre entre famosos e bilionários

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 6 de junho de 2026 às 09:09

Ferne McCann e Orlando Bloom são adeptos do kambô  Crédito: Reprodução/Instagram

A chamada "vacina do sapo", ou ritual do Kambô, virou febre entre celebridades de Hollywood e executivos do Vale do Silício como uma alternativa para aliviar o estresse. No entanto, a busca por esse "detox espiritual", que consiste em aplicar o veneno de um anfíbio amazônico sobre queimaduras na pele, acendeu um alerta global de segurança após registrar mortes pelo mundo e ter sua eficácia contestada pela ciência.

Ritual do kambô

O sapo kambô (Phyllomedusa bicolor) é a fonte do veneno amazônico utilizado em rituais; autoridades fazem alerta sobre os riscos da prática por Divulgação/GovBR - Imagem melhorada por IA
Durante o ritual do kambô, aplicadores fazem pequenas queimaduras na pele para facilitar a absorção da secreção pela corrente sanguínea por Reprodução/Wikimedia Commons
Ferne McCann e Orlando Bloom são adeptos do kambô  por auto-upload
Cineasta mexicana Marcela Alcázar Rodríguez foi vítima do kambô por Reprodução
Coach de bem-estar Kristian Trend foi vítima do kambô por Reprodução/Facebook
Coach de bem-estar Kristian Trend foi vítima do kambô por Reprodução/Facebook
O DJ e produtor brasileiro Alok participou do ritual durante imersões na Floresta Amazônica por Divulgação
Orlando Bloom e Ferne McCann: adeptos do kambô por Reprodução/AFP/Instagram
1 de 8
O sapo kambô (Phyllomedusa bicolor) é a fonte do veneno amazônico utilizado em rituais; autoridades fazem alerta sobre os riscos da prática por Divulgação/GovBR - Imagem melhorada por IA

Nomes como os atores Will Smith e Orlando Bloom já admitiram publicamente terem se submetido ao processo. Bloom, inclusive, descreveu a experiência como "brutal", relatando episódios intensos de vômito, mas defendeu que sentiu uma sensação de "limpeza" depois. O veneno é extraído de uma perereca gigante da Amazônia (Phyllomedusa bicolor) sob estresse. Depois, o aplicador faz pequenas queimaduras em fileira nos braços ou pernas do paciente e passa a toxina direto na carne viva. Em minutos, o corpo reage de forma violenta com rostos inchados, tonturas, desmaios e severas descargas gástricas.

Leia mais

Imagem - Saiba quem é a modelo que venceu câncer raro e foi flagrada aos beijos com o ex-BBB Jonas Sulzbach

Saiba quem é a modelo que venceu câncer raro e foi flagrada aos beijos com o ex-BBB Jonas Sulzbach

Imagem - 'É péssimo': Viih Tube revela diagnóstico de herpes de repetição e faz alerta na web

'É péssimo': Viih Tube revela diagnóstico de herpes de repetição e faz alerta na web

Imagem - Ex-BBB Gleici Damasceno revela bastidores de cenas quentes com Sérgio Malheiros

Ex-BBB Gleici Damasceno revela bastidores de cenas quentes com Sérgio Malheiros

Embora os defensores vendam essa prática como uma "limpeza de toxinas", a ciência alerta que não existe nenhuma eficácia médica comprovada. Pelo contrário, o Kambô voltou ao centro dos debates após a morte do coach britânico Kristian Trend, de 40 anos, que sofreu uma reação extrema durante uma cerimônia em um apartamento na Inglaterra. Ele se soma a uma lista de pelo menos seis vítimas fatais, que inclui também a cineasta mexicana Marcela Rodríguez.

No Brasil, a Anvisa proibiu totalmente a publicidade e a venda do Kambô ainda em 2004 devido aos riscos graves e à falta de segurança. Países como Austrália e Chile seguiram o mesmo caminho. Mesmo com a proibição e a falta de regulamentação de quem aplica o veneno, sites estrangeiros continuam comercializando bastões da toxina livremente.

Leia mais

Imagem - Antonio Fagundes revela 'raiva' de colegas de elenco da Globo por motivo inusitado

Antonio Fagundes revela 'raiva' de colegas de elenco da Globo por motivo inusitado

Imagem - Gastos impulsivos e promessas de ganho fácil podem desestabilizar o orçamento de 4 signos; saiba como se proteger em junho

Gastos impulsivos e promessas de ganho fácil podem desestabilizar o orçamento de 4 signos; saiba como se proteger em junho

Imagem - Frase do dia do Estoicismo: 'A dificuldade mostra o que os homens são' - a reflexão de Epicteto sobre caráter e adversidade

Frase do dia do Estoicismo: 'A dificuldade mostra o que os homens são' - a reflexão de Epicteto sobre caráter e adversidade

Tags:

Famosos Bilionários Ritual do Kambô Kambô

Mais recentes

Imagem - A segunda Superlua de 2026 pode transformar completamente os próximos passos desses 3 signos

A segunda Superlua de 2026 pode transformar completamente os próximos passos desses 3 signos
Imagem - Roupa molhada não seca no frio: quando usar o truque da toalha que pode resolver em poucos minutos

Roupa molhada não seca no frio: quando usar o truque da toalha que pode resolver em poucos minutos
Imagem - ‘Coração Acelerado’ vai ser exibida hoje (6 de junho)?

‘Coração Acelerado’ vai ser exibida hoje (6 de junho)?