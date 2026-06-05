Gastos impulsivos e promessas de ganho fácil podem desestabilizar o orçamento de 4 signos; saiba como se proteger em junho

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 5 de junho de 2026 às 07:38
Esta sexta-feira (5) chega com um aviso de urgência dos astros para quem costuma usar o cartão de crédito como válvula de escape para o estresse da semana. O céu acende um sinal vermelho sobre o setor financeiro do zodíaco, exigindo prudência, pé no chão e uma boa dose de racionalidade. O Universo está cortando o fluxo de sorte de quem insiste em agir por impulso ou negligenciar as contas fixas em nome de prazeres passageiros.
Red flags de cada signo no trabalho
Para quatro signos em especial, Áries, Gêmeos, Leão e Sagitário, o risco de cometer deslizes materiais nas próximas horas é redobrado. Áries precisará segurar os impulsos consumistas no ambiente doméstico; Gêmeos e Sagitário devem passar longe de propostas milaboreiras ou investimentos de risco que prometem lucros milagrosos; e Leão precisará resistir à tentação de gastar o que não tem em apostas arriscadas. A regra de ouro para esta sexta-feira é simples: se não estava planejado, não compre.
A armadilha financeira desta fase está diretamente ligada à ansiedade de querer recompensas imediatas para compensar o cansaço acumulado. É aqui que a sabedoria antiga se faz necessária: não tente preencher um vazio emocional ou uma insatisfação profissional entupindo o carrinho de compras online durante a madrugada. Use a sexta-feira para colocar suas planilhas em ordem definitiva, revisar seus aplicativos bancários e organizar suas metas econômicas para o restante do mês.
Em contrapartida, quem souber agir com maturidade e resistir às tentações do consumo supérfluo verá as bases financeiras se fortalecerem significativamente a longo prazo. O período que se inicia agora favorece soluções criativas para incrementar a renda de forma honesta e liquidar pendências antigas. Mostre ao cosmos que você respeita o seu próprio suor e gerencia seus recursos com responsabilidade, abrindo espaço para a verdadeira estabilidade bater à sua porta.