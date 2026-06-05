ASTROLOGIA

Gastos impulsivos e promessas de ganho fácil podem desestabilizar o orçamento de 4 signos; saiba como se proteger em junho

Universo traz alerta astral a partir desta sexta-feira (5 de junho)

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 5 de junho de 2026 às 07:38

Signos e dinheiro Crédito: Imagem gerada por IA

Esta sexta-feira (5) chega com um aviso de urgência dos astros para quem costuma usar o cartão de crédito como válvula de escape para o estresse da semana. O céu acende um sinal vermelho sobre o setor financeiro do zodíaco, exigindo prudência, pé no chão e uma boa dose de racionalidade. O Universo está cortando o fluxo de sorte de quem insiste em agir por impulso ou negligenciar as contas fixas em nome de prazeres passageiros.



Red flags de cada signo no trabalho 1 de 12

Para quatro signos em especial, Áries, Gêmeos, Leão e Sagitário, o risco de cometer deslizes materiais nas próximas horas é redobrado. Áries precisará segurar os impulsos consumistas no ambiente doméstico; Gêmeos e Sagitário devem passar longe de propostas milaboreiras ou investimentos de risco que prometem lucros milagrosos; e Leão precisará resistir à tentação de gastar o que não tem em apostas arriscadas. A regra de ouro para esta sexta-feira é simples: se não estava planejado, não compre.



A armadilha financeira desta fase está diretamente ligada à ansiedade de querer recompensas imediatas para compensar o cansaço acumulado. É aqui que a sabedoria antiga se faz necessária: não tente preencher um vazio emocional ou uma insatisfação profissional entupindo o carrinho de compras online durante a madrugada. Use a sexta-feira para colocar suas planilhas em ordem definitiva, revisar seus aplicativos bancários e organizar suas metas econômicas para o restante do mês.