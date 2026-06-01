TAROT & SIGNOS

Maré de prosperidade: 3 signos começam junho com energia para crescer e ganhar dinheiro

Primeiro dia do mês favorece novos ciclos, organização financeira e decisões profissionais

Heider Sacramento

Publicado em 1 de junho de 2026 às 05:00

Tarot Crédito: Shutterstock

Junho começa trazendo energia de renovação e crescimento para alguns signos do zodíaco. O tarot aponta que esta segunda-feira será estratégica para quem deseja iniciar projetos e reorganizar objetivos.

Para Capricórnio, o momento favorece reconhecimento profissional e avanço em questões financeiras. O signo pode colher resultados de esforços realizados nos últimos meses.

Filmes para Capricórnio 1 de 10

Para Gêmeos, a comunicação será a principal ferramenta para abrir portas. Conversas, reuniões e contatos tendem a gerar oportunidades importantes.

O date perfeito para Gêmeos 1 de 8

Já Áries entra em uma fase de iniciativa e coragem. O tarot mostra que decisões tomadas agora podem gerar impactos positivos ao longo de todo o mês.

Comidas que são a cara de Áries 1 de 10