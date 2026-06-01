Coração Acelerado: Segredos de Naiane começam a ser revelados nesta segunda (1ª)

Felipe Sena
Publicado em 1 de junho de 2026 às 06:30
No capítulo de “Coração Acelerado” deste sábado (1ª), os segredos de Naiane (Isabelle Drummond) começam a ser desvendados. Janete (Leticia Spiller) recebe uma carta anônima e descobre que Agrado (Isadora Cruz) cedeu às chantagens da patricinha para protegê-la, e Zuzu (Elisa Lucinda) aconselha a amiga a conversar com a filha.
Gael (André Luiz Frambach) se oferece para conduzir Ana Castela a Bom Retorno, e Naiane se revolta. Janete conversa com Agrado sobre a filha ter aberto mão de seu passado com João Raul (Filipe Bragança) para protegê-la.
Coração Acelerado, nova novela das 7 da Globo
Leandro (David Junior) se encanta com as atitudes de Eduarda (Gabz). Alaorzinho (Daniel de Oliveira) exige que sua equipe encontre Ana Castela, que se diverte na estrada com Gael. Todos se surpreendem quando Ana Castela decide permanecer em Bom Retorno para seu show. Janete procura uma delegacia a fim de esclarecer a morte de Jean Carlos (Ricardo Pereira).
“Coração Acelerado” é exibida por volta de 19h30, após o BATV.