NOVELA DAS 6

'A Nobreza do Amor': Jendal é acusado de assassinato e ordena prisão de aliado; veja o resumo (1 a 6 de junho)

Confira o resumo da trama escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 31 de maio de 2026 às 11:59

Na pele de Alika e Tonho, respectivamente, Duda Santos e Ronald Sotto encabeçam elenco de A Nobreza do Amor Crédito: Globo/Estevam Avellar

A semana de 1 a 6 de junho em 'A Nobreza do Amor', será marcada pelo cerco se fechando contra o vilão Jendal e pela reviravolta em novos romances. Confira o resumo direto dos capítulos:

Segunda-feira (01/06): Chinua repreende Jendal por condenar Robert à morte, alertando sobre o risco para Batanga. Dumi planeja expor os crimes do rei e confessa a Akin seu amor por Kênia. No Brasil, Virgínia finge amizade com Lúcia/Alika e desperta a desconfiança de Tonho.

A Nobreza do Amor 1 de 27

Terça-feira (02/06): Akin e Ladisa temem o romance entre Dumi e Kênia. Enquanto as mulheres inauguram a escola em Barro Preto, Manoel toma coragem e dá um beijo apaixonado em Ana Maria. No fim, Akin exige que Dumi escolha entre o movimento e sua paixão.

Quarta-feira (03/06): Akin insinua que Dumi está traindo a princesa Alika por causa de Kênia. Ana Maria conta para Caetana sobre o beijo de Manoel. A tensão internacional explode quando Chinua avisa a Jendal que os ingleses o acusam oficialmente pelo assassinato de Robert.

Quinta-feira (04/06): Confrontado sobre o crime, Jendal tem um ataque de fúria e ordena a prisão imediata de Dumi. Mirinho sente inveja ao ver Tonho e Alika se beijando e ameaça Manoel. Kênia coloca Dumi contra a parede e pergunta se ele denunciou o rei.

Sexta-feira (05/06): Dumi nega envolvimento na denúncia contra o monarca. O perigo aumenta quando Pascoal flagra Kênia beijando o soldado e conta tudo para Jendal. O vilão pressiona a princesa e manda o espião vigiar todos os passos dela.

Sábado (06/06): Jendal usa Kênia como isca para chegar ao esconderijo de Dumi e Akin, mas a jovem percebe a armadilha e enfrenta o rei. No Brasil, Virgínia e Sebastião se unem para destruir o ateliê de Lúcia/Alika. A consulesa Margaret exige explicações de Jendal.