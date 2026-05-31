DESABAFO

Suzanna Freitas revela superação de fobia após AVC do pai: 'Foi muito espiritual'

Mico Freitas sofreu um acidente vascular cerebral isquêmico no início deste mês

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 31 de maio de 2026 às 08:52

Suzanna Freitas entre Kelly Key e Mico Freitas Crédito: Reprodução

Após o empresário Mico Freitas sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC), a filha de Kelly Key, Suzanna Freitas, de 25 anos, enfrentou o seu pior pesadelo, pegou um avião sozinha no Brasil e cruzou o Atlântico rumo a Portugal para dar apoio ao pai.

A influenciadora abriu o coração com os seus seguidores e explicou que a gravidade da situação mudou completamente as suas prioridades, deixando o medo de lado.

Mico Freitas 1 de 14

"Acho que a vontade de estar junto da minha família, depois de tudo que aconteceu, foi infinitamente maior do que uma insegurança de voar sozinha", desabafou Suzanna, que realizou a sua primeira viagem internacional sem acompanhantes.

O susto com a saúde de Mico Freitas acabou se transformando em uma experiência de conexão religiosa para a influenciadora. O empresário se recuperou do AVC sem apresentar nenhuma sequela, o que foi considerado um verdadeiro milagre pela família.