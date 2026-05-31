Suzanna Freitas revela superação de fobia após AVC do pai: 'Foi muito espiritual'

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 31 de maio de 2026 às 08:52
Após o empresário Mico Freitas sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC), a filha de Kelly Key, Suzanna Freitas, de 25 anos, enfrentou o seu pior pesadelo, pegou um avião sozinha no Brasil e cruzou o Atlântico rumo a Portugal para dar apoio ao pai.
A influenciadora abriu o coração com os seus seguidores e explicou que a gravidade da situação mudou completamente as suas prioridades, deixando o medo de lado.
Mico Freitas
"Acho que a vontade de estar junto da minha família, depois de tudo que aconteceu, foi infinitamente maior do que uma insegurança de voar sozinha", desabafou Suzanna, que realizou a sua primeira viagem internacional sem acompanhantes.
O susto com a saúde de Mico Freitas acabou se transformando em uma experiência de conexão religiosa para a influenciadora. O empresário se recuperou do AVC sem apresentar nenhuma sequela, o que foi considerado um verdadeiro milagre pela família.
Para ela, a viagem ganhou um propósito maior. "Acredito muito que Deus faz tudo da maneira que tem que ser. Com certeza não seria nesse momento, depois desse milagre que meu pai passou, que aconteceria uma tragédia ou algo ruim comigo. Me apeguei muito a esse propósito que a espiritualidade trouxe para nossa família, de ressignificar tudo", refletiu.