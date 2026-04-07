SAÚDE

Entenda o que pode ter causado o AVC sofrido por Mico Freitas, esposo de Kelly Key

Mico está internado em hospital de Lisboa, em Portugal

Felipe Sena

Publicado em 7 de abril de 2026 às 18:26

Kelly Key atualizou estado de saúde do esposo Crédito: Reprodução | Instagram

O esposo da cantora Kelly Key, Mico Freitas, de 45 anos, está internado em um hospital de Lisboa, em Portugal, após sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC). Nas redes sociais, a cantora explicou que o AVC aconteceu de forma súbita e ela agiu de maneira rápida, para que Mico fosse hospitalizado.

A atualização do quadro de saúde de Mico, que leva um estilo de vida saudável, gerou um questionamento sobre o que pode ter causado o AVC ou entupimento dos vasos que levam sangue ao cérebro.

Mico Freitas 1 de 14

Mico teve um AVC, que ocorre quando um coágulo ou placa de gordura obstrui uma artéria cerebral, interrompendo o fluxo de sangue e oxigênio, levando à morte celular.

De acordo com matéria divulgada pela Rede D’Or, o AVC isquêmico é causado pelo entupimento de veias e artérias responsáveis pela irrigação de diferentes partes do cérebro. Esse entupimento pode ser causado por dois motivos: coágulo sanguíneo ou estreitamento dos vasos sanguíneos.

Um coágulo sanguíneo pode se formar no cérebro ou em diferentes partes do corpo, chegando até o cérebro. Esse coágulo limita o fluxo sanguíneo ou bloqueia completamente, causando o AVC isquêmico.