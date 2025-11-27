FAMOSOS

Filha de Kelly Key passa por remodelação do bumbum após perder 26kg; ANTES E DEPOIS

Suzanna Freitas passou por procedimento para dar mais volume e projeção

Giuliana Mancini

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 14:38

Suzanna Freitas Crédito: Reprodução

Suzanna Freitas passou por um processo de emagrecimento nos últimos dois anos e conseguiu perder 26kg. A transformação, porém, mexeu com a região do bumbum, algo que estava incomodando a filha de Kelly Key. Por isso, ela decidiu passar por uma remodelação glútea, em um procedimento que devolveu desenho, volume e firmeza.

"Desde que perdi mais de 10 quilos, todo mundo falava: ‘Ih, tá ficando magra demais, hein? Vai ficar sem bunda’. E era verdade, gente. Eu sempre dizia: ‘Não dá para ter o melhor dos dois mundos’. Mas hoje vou mostrar que dá, sim", iniciou, antes de revelar que decidiu fazer o procedimento. "Vocês sabem que o resultado aqui é com naturalidade e segurança para dar aquela projeção. Tô muito animada".

Suzanna Freitas 1 de 20

O remodelamento glúteo foi realizado pelo Dr. Márcio Walace. Ele explicou que é diferente de uma cirurgia tradicional. "É um procedimento, não cirurgia. Na cirurgia, o volume adquirido tende a ser maior, enquanto no remodelamento, buscamos devolver a harmonia do corpo, deixar o bumbum mais bonito, empinado, arredondado, com naturalidade e sem grandes volumes", afirmou.

Suzanna recebeu ácido hialurônico, responsável por dar contorno e um leve volume, além de bioestimulador de colágeno, que melhora firmeza, flacidez e celulite. Logo após, ela falou que se surpreendeu com a recuperação. "Acabei de sair, já tô indo para casa. Vida normal! Foi muito tranquilo, mais do que eu imaginava. E o resultado… ficou bem bonito. Meu bumbum tá redondinho, projetado, bem natural. Tô impactada!", celebrou.

A filha de Kelly Key recentemente deu detalhes sobre o processo de emagrecimento, que veio primeiro com treino e reeducação alimentar e, depois, em tratamento com tirzepatida (Mounjaro). Ela contou que chegou a pesar 92kg em fevereiro de 2023, quando tinha acabado de se mudar para Portugal. Um ano depois, tinha eliminado 15 quilos. Mas, ao retornar ao Brasil, voltou a ganhar 5kg.