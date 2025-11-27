Acesse sua conta
Giulia Costa revela ter sido agredida por ex-namorado: 'Tapa no rosto'

Filha de Flávia Alessandra disse que demorou a reconhecer que era uma agressão: 'Você tende a minimizar'

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 12:56

Giulia Costa
Giulia Costa Crédito: Reprodução/Instagram

Giulia Costa revelou que foi vítima de violência doméstica em um relacionamento antigo. A filha de Flávia Alessandra contou que demorou a reconhecer a agressão que sofreu, minimizando a situação. Também contou que, antes, o então parceiro já havia demonstrado sinais de controle e comportamento abusivo.

"Eu passei por um relacionamento onde ele me agrediu fisicamente, foi um tapa no rosto. E graças a Deus eu consegui sair disso logo. Começou muito antes, né? Começou com ele reclamando do tamanho do meu short, enfim, começa muito antes", disse durante o Pé no sofá Pod, podcast que apresenta com a mãe.

No episódio, que foi ao ar nesta quinta-feira (27), Giulia disse que, mesmo tendo acesso à informação e apoio, hesitou em entender aquilo como uma violência.

"Eu tenho todo o conhecimento, todo o acesso, todas as ferramentas, digamos assim, que se precisa. Mas mesmo assim, eu fiquei nesse lugar de: 'Ah, não foi uma agressão, não foi uma violência doméstica, porque foi um tapa'. É muito doido isso", falou. "Reconhecer que é uma violência é muito duro, é muito difícil, você tende a minimizar, não foi tão grave assim, pra doer menos. Meu Deus, ela levou um tapa na cara, como não foi?".

A apresentadora também contou como foi a reação da mãe, a atriz Flávia Alessandra, ao saber o que havia acontecido. "Eu lembro que quando eu contei pra minha mãe... Eu lembro que ela falou: ‘Nossa, eu te criei a vida inteira sem nunca levantar a mão pra você’. E aí eu lembro que você falou assim pra mim: ‘Nossa, minha vontade era te colocar de volta dentro da minha barriga’. Isso ficou muito para mim".

O programa tinha como convidada a jornalista Ana Paula Araújo, que é autora de dois livros sobre violência contra mulher: "Agressão - a escalada da violência doméstica no Brasil" e "Abuso - a cultura do estupro no Brasil". "Quando você, que é uma menina, uma pessoa pública, fala sobre isso, quando você fala sobre a história do tapa, da agressão, da exposição, você tá libertando um monte de gente", pontuou Ana Paula.

Tags:

Flávia Alessandra Violência Doméstica Giulia Costa Violência Famosos Violência Contra A Mulher

