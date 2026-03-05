Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

BBB 26: Marciele passa mal na madrugada e precisa de atendimento médico: 'Achei que fosse morrer'

Sister teve crise de ansiedade durante a Festa da Líder

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 5 de março de 2026 às 08:30

Marciele passou mal no 'BBB 26'
Marciele passou mal no 'BBB 26' Crédito: Reprodução/TV Globo

O retorno de Breno e Juliano à casa do BBB 26, após deixarem o Quarto Secreto, movimentou a madrugada no reality show e terminou com um momento de grande preocupação. Durante a festa do Líder, Marciele passou mal e precisou de atendimento médico após sofrer uma forte crise de ansiedade.

No início, alguns participantes imaginaram que o mal-estar pudesse estar relacionado ao consumo de bebida alcoólica. No entanto, logo perceberam que a situação era mais séria. Com dificuldades para respirar, Marciele pediu ajuda aos colegas. "Alguém ajuda a tirar minha roupa", disse ela, visivelmente aflita.

Marciele (BBB 26)

Marciele é do signo de Câncer por Manoella Mello/TV Globo
BBB 26 - Marciele (Paredão) por Divulgação
BBB 26 - Marciele (Líder) por Divulgação
BBB 26 - Marciele (anjo) por Divulgação
Cunhã-poranga Marciele Albuquerque por Alex Pazuello/Secom-AM
Marciele (BBB 26) gosta de fazer açaí quando está no interior com sua família por Fabio Rosso/gshow
Marciele (BBB 26) é Cunhã-Poranga do Boi Caprichoso por Reprodução/Redes Sociais
Marciele (BBB 26) vende brincos artesanais em sua loja por Fabio Rosso/gshow
Marciele (BBB 26) é Cunhã-Poranga do Boi Caprichoso por Fabio Rosso/gshow
Marciele (BBB 26) por Reprodução/Redes Sociais
Marciele (BBB 26) por Reprodução/Redes Sociais
Marciele (BBB 26) por Reprodução/Redes Sociais
Marciele (BBB 26) por Reprodução/Redes Sociais
Marciele (BBB 26) por Reprodução/Redes Sociais
1 de 14
Marciele é do signo de Câncer por Manoella Mello/TV Globo

Os amigos a ajudaram a trocar a roupa da festa por algo mais confortável e a levaram para o banho. Mesmo assim, a participante continuou muito abalada e foi encaminhada ao confessionário, onde chorava sem parar e recebeu atendimento do médico do programa. Do lado de fora, os colegas comentaram que Marciele já vinha demonstrando sinais de desgaste emocional ao longo do confinamento.

Em conversa com outros participantes, Gabi relembrou um episódio anterior vivido pela sister dentro da casa. "Não tem a ver com bebida, gente. Essa crise foi emocional. A Marci já não estava bem. Ela aguenta as coisas fechadas, vai guardando tudo para ela, e o emocional agiu dessa maneira. Outro dia, ela teve uma crise horrorosa ali sozinha", disse.

Após o atendimento, Marciele voltou ao convívio com os demais participantes por volta das 4h da manhã. Ainda emocionada, ela pediu desculpas aos colegas. "Desculpa, gente. Achei que fosse morrer", afirmou ao se deitar.

Os amigos tentaram tranquilizá-la. "Você sabe que é forte, os médicos te liberaram. Não precisa se desculpar", disse Jonas. Jordana também procurou acalmá-la: "Você pode respirar tranquila, está em um ambiente seguro. Deita e descansa".

Nas redes sociais, a equipe que administra os perfis de Marciele também se pronunciou sobre o ocorrido. Em nota, eles explicaram que a participante já vinha enfrentando dificuldades emocionais diante da pressão do jogo.

"Marciele já vinha lidando com o emocional fragilizado diante de toda a pressão do jogo. Aqui fora, ela não é de se expor facilmente; costuma guardar seus sentimentos e resolver as situações por conta própria. Com o acúmulo de tensão na casa, ela acabou tendo uma forte crise de ansiedade", afirmou a equipe.

Leia mais

Imagem - Jordana e Jonas reagem ao retorno de Breno ao BBB 26: 'A gente tá f*dido'

Jordana e Jonas reagem ao retorno de Breno ao BBB 26: 'A gente tá f*dido'

Imagem - BBB 26: Sonia Abrão pede expulsão de Babu e dispara: 'É crime'

BBB 26: Sonia Abrão pede expulsão de Babu e dispara: 'É crime'

Imagem - BBB 26: Irmã de Breno aposta em virada no jogo com volta do Quarto Secreto

BBB 26: Irmã de Breno aposta em virada no jogo com volta do Quarto Secreto

A nota também destacou o papel que Marciele exerce fora do reality. "Aqui fora, Marciele é arrimo de família e sempre foi a base, o apoio de muita gente ao seu redor. Mas, neste momento, é ela quem precisa de cuidado, acolhimento e compreensão".

Por fim, os administradores agradeceram o apoio dos colegas que estavam com a sister no momento da crise. "Ela foi atendida pelos médicos do programa e está bem. Agradecemos a Gabi, Jordana, Breno e Jonas pelo cuidado que tiveram com a nossa mana. Seguimos emanando energias positivas e desejando que o jogo continue de forma saudável para todos".

Tags:

Bbb Ansiedade Reality Show bbb 26 big Brother Brasil Bbb26 Marciele

Mais recentes

Imagem - Portal da riqueza e sorte financeira: 3 signos têm uma virada poderosa na carreira ainda esta semana (5 de março)

Portal da riqueza e sorte financeira: 3 signos têm uma virada poderosa na carreira ainda esta semana (5 de março)
Imagem - Cor e número da sorte de hoje (5 de março): mudanças profissionais, crescimento financeiro e decisões estratégicas movimentam os signos

Cor e número da sorte de hoje (5 de março): mudanças profissionais, crescimento financeiro e decisões estratégicas movimentam os signos
Imagem - Jordana e Jonas reagem ao retorno de Breno ao BBB 26: 'A gente tá f*dido'

Jordana e Jonas reagem ao retorno de Breno ao BBB 26: 'A gente tá f*dido'

MAIS LIDAS

Imagem - Bruna Marquezine faz mudança radical no visual e choca fãs; veja a transformação
01

Bruna Marquezine faz mudança radical no visual e choca fãs; veja a transformação

Imagem - De visual novo, Bruna Marquezine surge em foto ousada, apenas de calcinha, e enlouquece fãs: 'Estou sem palavras'
02

De visual novo, Bruna Marquezine surge em foto ousada, apenas de calcinha, e enlouquece fãs: 'Estou sem palavras'

Imagem - Prefeitura abre inscrições para concurso público com 471 vagas e salários de até R$ 4,6 mil
03

Prefeitura abre inscrições para concurso público com 471 vagas e salários de até R$ 4,6 mil

Imagem - Hoje (4 de março) marca um novo ciclo de cura: 4 signos veem a saúde e a vitalidade melhorarem de verdade
04

Hoje (4 de março) marca um novo ciclo de cura: 4 signos veem a saúde e a vitalidade melhorarem de verdade