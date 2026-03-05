BBB 26

BBB 26: Marciele passa mal na madrugada e precisa de atendimento médico: 'Achei que fosse morrer'

Sister teve crise de ansiedade durante a Festa da Líder

O retorno de Breno e Juliano à casa do BBB 26, após deixarem o Quarto Secreto, movimentou a madrugada no reality show e terminou com um momento de grande preocupação. Durante a festa do Líder, Marciele passou mal e precisou de atendimento médico após sofrer uma forte crise de ansiedade.

No início, alguns participantes imaginaram que o mal-estar pudesse estar relacionado ao consumo de bebida alcoólica. No entanto, logo perceberam que a situação era mais séria. Com dificuldades para respirar, Marciele pediu ajuda aos colegas. "Alguém ajuda a tirar minha roupa", disse ela, visivelmente aflita.

Os amigos a ajudaram a trocar a roupa da festa por algo mais confortável e a levaram para o banho. Mesmo assim, a participante continuou muito abalada e foi encaminhada ao confessionário, onde chorava sem parar e recebeu atendimento do médico do programa. Do lado de fora, os colegas comentaram que Marciele já vinha demonstrando sinais de desgaste emocional ao longo do confinamento.

Em conversa com outros participantes, Gabi relembrou um episódio anterior vivido pela sister dentro da casa. "Não tem a ver com bebida, gente. Essa crise foi emocional. A Marci já não estava bem. Ela aguenta as coisas fechadas, vai guardando tudo para ela, e o emocional agiu dessa maneira. Outro dia, ela teve uma crise horrorosa ali sozinha", disse.

Após o atendimento, Marciele voltou ao convívio com os demais participantes por volta das 4h da manhã. Ainda emocionada, ela pediu desculpas aos colegas. "Desculpa, gente. Achei que fosse morrer", afirmou ao se deitar.

Os amigos tentaram tranquilizá-la. "Você sabe que é forte, os médicos te liberaram. Não precisa se desculpar", disse Jonas. Jordana também procurou acalmá-la: "Você pode respirar tranquila, está em um ambiente seguro. Deita e descansa".

Nas redes sociais, a equipe que administra os perfis de Marciele também se pronunciou sobre o ocorrido. Em nota, eles explicaram que a participante já vinha enfrentando dificuldades emocionais diante da pressão do jogo.

"Marciele já vinha lidando com o emocional fragilizado diante de toda a pressão do jogo. Aqui fora, ela não é de se expor facilmente; costuma guardar seus sentimentos e resolver as situações por conta própria. Com o acúmulo de tensão na casa, ela acabou tendo uma forte crise de ansiedade", afirmou a equipe.

A nota também destacou o papel que Marciele exerce fora do reality. "Aqui fora, Marciele é arrimo de família e sempre foi a base, o apoio de muita gente ao seu redor. Mas, neste momento, é ela quem precisa de cuidado, acolhimento e compreensão".