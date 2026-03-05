NOVO LOOK

Bruna Marquezine faz mudança radical no visual e choca fãs; veja a transformação

Atriz compartilhou resultado nas redes sociais e arrancou elogios dos seguidores

Giuliana Mancini

Publicado em 5 de março de 2026 às 06:28

Bruna Marquezine Crédito: Reprodução/Instagram

Bruna Marquezine deixou os fãs de queixo caído ao compartilhar a mudança radical que fez em seu cabelo. Em uma série de fotos postadas nas redes sociais, a atriz mostrou a transformação: os icônicos cabelos ondulados longos agora estão em um corte chanel acima da nuca.

A artista usou apenas o emoji de uma tesoura como legenda para os cliques exibindo o novo visual. Os fãs e amigos aprovaram o novo look e deixaram uma série de elogios nos comentários.

"Belíssima", disse uma pessoa. "Lá vou eu fazer igual e ficar a cara do Beiçola", brincou outra. "Como deve ser a sensação de fazer o que quiser no cabelo, porque no final até careca fica LINDA?", perguntou mais uma. "E eu achei que era impossível ela ficar mais bonita", postou uma quarta.