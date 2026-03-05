Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Bruna Marquezine faz mudança radical no visual e choca fãs; veja a transformação

Atriz compartilhou resultado nas redes sociais e arrancou elogios dos seguidores

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 5 de março de 2026 às 06:28

Bruna Marquezine
Bruna Marquezine Crédito: Reprodução/Instagram

Bruna Marquezine deixou os fãs de queixo caído ao compartilhar a mudança radical que fez em seu cabelo. Em uma série de fotos postadas nas redes sociais, a atriz mostrou a transformação: os icônicos cabelos ondulados longos agora estão em um corte chanel acima da nuca.

A artista usou apenas o emoji de uma tesoura como legenda para os cliques exibindo o novo visual. Os fãs e amigos aprovaram o novo look e deixaram uma série de elogios nos comentários.

Novo visual de Bruna Marquezine

Novo visual de Bruna Marquezine por Reprodução/Instagram
Novo visual de Bruna Marquezine por Reprodução/Instagram
Novo visual de Bruna Marquezine por Reprodução/Instagram
Novo visual de Bruna Marquezine por Reprodução/Instagram
Novo visual de Bruna Marquezine por Reprodução/Instagram
Novo visual de Bruna Marquezine por Reprodução/Instagram
Novo visual de Bruna Marquezine por Reprodução/Instagram
1 de 7
Novo visual de Bruna Marquezine por Reprodução/Instagram

"Belíssima", disse uma pessoa. "Lá vou eu fazer igual e ficar a cara do Beiçola", brincou outra. "Como deve ser a sensação de fazer o que quiser no cabelo, porque no final até careca fica LINDA?", perguntou mais uma. "E eu achei que era impossível ela ficar mais bonita", postou uma quarta.

Famosos também exaltaram o novo visual de Bruna. "Sua linda… maravilhosa em todas suas milhares versões", comentou Thais Fersoza. "Queria cortar o cabelo assim mas sinto que eu ia ficar a cara do Beiçola da Grande Família", escreveu Rafa Uccman. "Erra nunca, bizarro", falou Lucas Guedez. "Perfeita", elogiou Carol Sampaio.

Leia mais

Imagem - Veja o momento em que Breno e Juliano retornam do Quarto Secreto

Veja o momento em que Breno e Juliano retornam do Quarto Secreto

Imagem - Andréa Sorvetão relembra desentendimento com Xuxa por divergências políticas

Andréa Sorvetão relembra desentendimento com Xuxa por divergências políticas

Imagem - Como é o sítio de Nicole Bahls com 20 mil m², capela, heliponto e mais de 80 animais

Como é o sítio de Nicole Bahls com 20 mil m², capela, heliponto e mais de 80 animais

Tags:

Cabelo Novo Visual Bruna Marquezine Visual

Mais recentes

Imagem - Jordana e Jonas reagem ao retorno de Breno ao BBB 26: 'A gente tá f*dido'

Jordana e Jonas reagem ao retorno de Breno ao BBB 26: 'A gente tá f*dido'
Imagem - A impressionante praia da América do Sul com mar de 7 cores que hipnotiza os turistas do mundo todo

A impressionante praia da América do Sul com mar de 7 cores que hipnotiza os turistas do mundo todo
Imagem - O dia de hoje (5 de março) abre as portas de uma nova fase de riqueza e estabilidade para 3 signos

O dia de hoje (5 de março) abre as portas de uma nova fase de riqueza e estabilidade para 3 signos

MAIS LIDAS

Imagem - Hoje (4 de março) marca um novo ciclo de cura: 4 signos veem a saúde e a vitalidade melhorarem de verdade
01

Hoje (4 de março) marca um novo ciclo de cura: 4 signos veem a saúde e a vitalidade melhorarem de verdade

Imagem - BBB 26: Sonia Abrão pede expulsão de Babu e dispara: 'É crime'
02

BBB 26: Sonia Abrão pede expulsão de Babu e dispara: 'É crime'

Imagem - Áries, Gêmeos, Libra e Sagitário recebem um sinal do Universo tão forte hoje (5 de março) que muda tudo por dentro
03

Áries, Gêmeos, Libra e Sagitário recebem um sinal do Universo tão forte hoje (5 de março) que muda tudo por dentro

Imagem - Barradão é escolhido para lançamento oficial de camisa exclusiva da CBF
04

Barradão é escolhido para lançamento oficial de camisa exclusiva da CBF