Como é o sítio de Nicole Bahls com 20 mil m², capela, heliponto e mais de 80 animais

Propriedade no interior do Rio reúne mansão de luxo, área rural estruturada e rotina com dezenas de animais

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 5 de março de 2026 às 06:00

Nicole Bahls
Sítio de Nicole Bahls Crédito: Reprodução/Instagram

O sítio de Nicole Bahls, localizado em Itaboraí, no interior do Rio de Janeiro, vai muito além de uma mansão de luxo. A propriedade ocupa cerca de 20 mil metros quadrados e combina estrutura residencial de alto padrão com uma rotina típica de fazenda.

O espaço funciona como um verdadeiro refúgio rural. Espalhados pelo terreno, vivem aproximadamente 80 animais, entre vacas, cabras, porcos, galinhas e patos. A influenciadora mantém áreas específicas para cada espécie, com cercados amplos e estrutura adaptada para garantir conforto e manejo adequado. Parte da rotina inclui cuidados diários com alimentação e manutenção dos espaços.

Sítio de Nicole Bahls

1 de 23
Sítio de Nicole Bahls por Reprodução/Instagram

O sítio também conta com horta própria, onde são cultivadas hortaliças e temperos, reforçando o clima campestre da propriedade. A área externa é cercada por muito verde, árvores frutíferas e espaços abertos que valorizam o contato com a natureza.

Entre os diferenciais da propriedade estão piscina ao ar livre, academia equipada, ofurô, capela privativa e até heliponto. A estrutura mistura lazer, espiritualidade e praticidade em um único endereço. Há ainda uma nova construção em andamento, ampliando a área já extensa do terreno.

Outro detalhe curioso é que muitos dos animais receberam nomes de celebridades admiradas por Nicole, como Anitta, Ludmilla e Juliette, o que reforça o toque pessoal da influenciadora na organização do sítio.

O local reúne conforto, vida no campo e uma estrutura incomum até mesmo para propriedades rurais de grande porte, transformando o sítio em um dos pontos mais comentados da rotina de Nicole.

