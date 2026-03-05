Acesse sua conta
A impressionante praia da América do Sul com mar de 7 cores que hipnotiza os turistas do mundo todo

Conheça os segredos da ilha caribenha que encanta com tons únicos de azul

  Bianca Hirakawa

  • Bianca Hirakawa

Publicado em 5 de março de 2026 às 07:00

Descubra como planejar sua visita ao paraíso colombiano tombado pela UNESCO
Descubra como planejar sua visita ao paraíso colombiano tombado pela UNESCO Crédito: (Foto: Fundacionfadesco/ Wikimedia Commons)

Imagine desembarcar em um lugar onde o mar parece mudar de cor diante dos seus olhos. Assim é a experiência em San Andrés, ilha caribenha que pertence à Colômbia e se tornou um dos destinos mais desejados da América Latina.

O arquipélago combina natureza exuberante, mar transparente e uma identidade cultural própria, marcada pela influência caribenha.

San Andrés - a praia paradisíaca na Colômbia

El Acuario em San Andrés é uma experiência que não se pode deixar de vivenciar (Imagem: pipojackman | Shutterstock)
Destino impressiona pela variedade de tons que vão do azul-claro ao verde-esmeralda (Foto: Fundacionfadesco/ Wikimedia Commons)
O fenômeno acontece por causa da combinação entre a incidência intensa do sol
Dependendo do horário do dia, o cenário muda completamente
Colômbia não é só praia: estrada é uma das mais bonitas do país
Estrada é uma das mais bonitas da Colômbia por Reprodução | Reprodução/Youtube
Estrada é uma das mais bonitas da Colômbia por Reprodução | Reprodução/Youtube
Decoração de Natal em Cali, na Colombia. por LUIS ROBAYO/AFP
El Acuario em San Andrés é uma experiência que não se pode deixar de vivenciar (Imagem: pipojackman | Shutterstock)

O mar de sete cores que impressiona turistas

Não é exagero dizer que o grande protagonista da ilha é o oceano. Conhecido como “mar de sete cores”, o visual impressiona pela variedade de tons que vão do azul-claro ao verde-esmeralda, passando por nuances profundas de azul-marinho.

O fenômeno acontece por causa da combinação entre a incidência intensa do sol, a profundidade variável da água e os fundos de areia clara e corais.

Dependendo do horário do dia, o cenário muda completamente. Pela manhã, predominam tons cristalinos e vibrantes. No fim da tarde, o pôr do sol adiciona pinceladas rosadas e alaranjadas ao horizonte, criando um espetáculo digno de cartão-postal.

Passeios entre ilhotas e recifes

Entre as atrações mais procuradas estão os passeios de barco até Johnny Cay e Haynes Cay, pequenas ilhas com areia branca e mar raso perfeito para relaxar. Já em Rocky Cay, é possível caminhar até um pequeno ilhéu durante a maré baixa.

Outro ponto famoso é West View, ideal para nadar e observar peixes coloridos em meio aos recifes. A prática de snorkel é uma das atividades favoritas dos visitantes, graças à água transparente e à rica vida marinha.

Dicas para organizar a viagem

O acesso à ilha geralmente é feito com voos que partem de Bogotá ou com conexões pelo Panamá. Ao chegar, é cobrada uma taxa de turismo obrigatória.

Para aproveitar dias mais ensolarados e menos chuva, o período entre dezembro e abril costuma ser o mais indicado. Com planejamento, San Andrés se revela um destino completo para quem busca paisagens únicas, mar cristalino e clima caribenho o ano inteiro.

Turismo

