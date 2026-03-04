Veja o momento em que Breno e Juliano retornam do Quarto Secreto

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 4 de março de 2026 às 23:23
A noite de festa virou cenário de reviravolta no Big Brother Brasil 26. Após quase 24 horas no Quarto Secreto, Breno e Juliano Floss reapareceram na casa nesta quarta-feira (4), em plena Festa da Líder Samira, e pegaram os brothers de surpresa.
A dupla entrou correndo na área externa e foi recebida com abraços e gritos. Samira, Milena, Chaiany e Ana Paula Renault celebraram o retorno. A recreadora chegou a dizer que já desconfiava do Paredão Falso. Do outro lado, Babu Santana se emocionou ao rever Juliano e comentou o susto com a volta inesperada.
Breno garantiu a permanência na casa ao vencer o Paredão Falso com 54,66% da média dos votos, superando Alberto Cowboy e Jordana. Levado ao Quarto Secreto, ele recebeu orientações de Tadeu Schmidt para observar o jogo sem ser percebido e repensar estratégias.
Como parte da dinâmica, o biólogo teve o direito de escolher um participante para dividir a experiência. O escolhido foi Juliano Floss, que recebeu um chamado misterioso na casa para cumprir um desafio antes de seguir para o cômodo especial.
Durante o período isolados, os dois acompanharam conversas e movimentações dos adversários, acumulando informações estratégicas. Agora, de volta ao convívio, a expectativa é de que usem o que descobriram para movimentar ainda mais o jogo.