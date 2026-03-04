Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Veja o momento em que Breno e Juliano retornam do Quarto Secreto

Dupla surpreende participantes ao reaparecer na Festa da Líder após Paredão Falso

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 4 de março de 2026 às 23:23

Breno e Juliano estão de volta ao jogo no BBB 26 Crédito: Reprodução

A noite de festa virou cenário de reviravolta no Big Brother Brasil 26. Após quase 24 horas no Quarto Secreto, Breno e Juliano Floss reapareceram na casa nesta quarta-feira (4), em plena Festa da Líder Samira, e pegaram os brothers de surpresa.

A dupla entrou correndo na área externa e foi recebida com abraços e gritos. Samira, Milena, Chaiany e Ana Paula Renault celebraram o retorno. A recreadora chegou a dizer que já desconfiava do Paredão Falso. Do outro lado, Babu Santana se emocionou ao rever Juliano e comentou o susto com a volta inesperada.

Breno garantiu a permanência na casa ao vencer o Paredão Falso com 54,66% da média dos votos, superando Alberto Cowboy e Jordana. Levado ao Quarto Secreto, ele recebeu orientações de Tadeu Schmidt para observar o jogo sem ser percebido e repensar estratégias.

Juliano Floss (BBB 26)

Juliano Floss é anunciado no Camarote do BBB 26 por Divulgação/Globo
Juliano Floss, BBB 26 por Reprodução/Redes Sociais
Juliano e Marna por Reprodução / Redes sociais
Juliano Floss, BBB 26 por Reprodução/Redes Sociais
Juliano Floss, BBB 26 por Reprodução/Redes Sociais
Marina Sena e Juliano Floss por Reprodução / Redes Sociais
Juliano Floss, BBB 26 por Reprodução/Redes Sociais
Juliano Floss, BBB 26 por Reprodução/Redes Sociais
Juliano Floss, BBB 26 por Reprodução/Redes Sociais
Juliano Floss, BBB 26 por Reprodução/Redes Sociais
Juliano Floss, BBB 26 por Reprodução/Redes Sociais
Marina Sena e Juliano Floss por Reprodução / Redes Sociais
Juliano Floss, BBB 26 por Reprodução/Redes Sociais
Marina Sena e Juliano Floss por Reprodução/Instagram
1 de 14
Juliano Floss é anunciado no Camarote do BBB 26 por Divulgação/Globo

Como parte da dinâmica, o biólogo teve o direito de escolher um participante para dividir a experiência. O escolhido foi Juliano Floss, que recebeu um chamado misterioso na casa para cumprir um desafio antes de seguir para o cômodo especial.

Durante o período isolados, os dois acompanharam conversas e movimentações dos adversários, acumulando informações estratégicas. Agora, de volta ao convívio, a expectativa é de que usem o que descobriram para movimentar ainda mais o jogo.

Mais recentes

Imagem - "Biópsia líquida": conheça a verdade por trás do exame que promete detectar 50 tipos de câncer

"Biópsia líquida": conheça a verdade por trás do exame que promete detectar 50 tipos de câncer
Imagem - BBB 26: Sonia Abrão pede expulsão de Babu e dispara: 'É crime'

BBB 26: Sonia Abrão pede expulsão de Babu e dispara: 'É crime'
Imagem - Harry Styles comenta morte de Liam Payne pela primeira vez: ‘A ideia de falar sobre isso me deixa confuso’

Harry Styles comenta morte de Liam Payne pela primeira vez: ‘A ideia de falar sobre isso me deixa confuso’

MAIS LIDAS

Imagem - Barradão é escolhido para lançamento oficial de camisa exclusiva da CBF
01

Barradão é escolhido para lançamento oficial de camisa exclusiva da CBF

Imagem - Funcionária que fazia 540 ligações por dia é indenizada por assédio moral
02

Funcionária que fazia 540 ligações por dia é indenizada por assédio moral

Imagem - Aposta leva sozinha prêmio de R$ 158 milhões da Mega-Sena 2979
03

Aposta leva sozinha prêmio de R$ 158 milhões da Mega-Sena 2979

Imagem - Salvador entra em estado de atenção por fortes chuvas, diz Defesa Civil
04

Salvador entra em estado de atenção por fortes chuvas, diz Defesa Civil