Anjo da Guarda envia recado para 3 signos nesta quinta (5 de março): chegou a hora de mudar o que já não funciona

Energia do dia favorece decisões firmes e pede coragem para encerrar ciclos que já deram sinais de desgaste

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 5 de março de 2026 às 00:00

Signos terão mudanças importantes na vida
Signos terão mudanças importantes na vida Crédito: Reprodução | Freepik

A quinta-feira (5) chega com um chamado para ajustes importantes. O Anjo da Guarda atua hoje como um impulso para mudanças necessárias, especialmente em situações que vêm se arrastando há algum tempo. O momento favorece decisões conscientes e atitudes que tragam mais equilíbrio para a rotina.

Touro

Algo que parecia estável pode mostrar sinais de desgaste. O recado espiritual é observar com sinceridade o que já não faz mais sentido manter. Pequenas mudanças agora podem evitar problemas maiores no futuro.

Touro: verde esmeralda

Libra

Relacionamentos entram em destaque. O dia pede conversas claras e posicionamento emocional. Evitar o assunto não resolverá a situação. A proteção espiritual está em agir com verdade e respeito.

Libra: rosa quartzo

Aquário

Ideias novas surgem com força, mas exigem coragem para sair da zona de conforto. O Anjo da Guarda incentiva você a confiar mais na própria visão e não deixar que o medo de errar paralise seus planos.

Aquário: azul turquesa

Mensagem do dia

Mudanças podem parecer difíceis no início, mas muitas vezes são o caminho para abrir espaço para algo melhor. Hoje, a espiritualidade convida a abandonar o que pesa e seguir com mais leveza.

