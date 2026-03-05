Anjo da Guarda envia recado para 3 signos nesta quinta (5 de março): chegou a hora de mudar o que já não funciona

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 5 de março de 2026 às 00:00
A quinta-feira (5) chega com um chamado para ajustes importantes. O Anjo da Guarda atua hoje como um impulso para mudanças necessárias, especialmente em situações que vêm se arrastando há algum tempo. O momento favorece decisões conscientes e atitudes que tragam mais equilíbrio para a rotina.
Touro
Algo que parecia estável pode mostrar sinais de desgaste. O recado espiritual é observar com sinceridade o que já não faz mais sentido manter. Pequenas mudanças agora podem evitar problemas maiores no futuro.
As cores de cada signo | Touro: verde esmeralda
Libra
Relacionamentos entram em destaque. O dia pede conversas claras e posicionamento emocional. Evitar o assunto não resolverá a situação. A proteção espiritual está em agir com verdade e respeito.
As cores de cada signo | Libra: rosa quartzo
Aquário
Ideias novas surgem com força, mas exigem coragem para sair da zona de conforto. O Anjo da Guarda incentiva você a confiar mais na própria visão e não deixar que o medo de errar paralise seus planos.
As cores de cada signo | Aquário: azul turquesa
Mensagem do dia
Mudanças podem parecer difíceis no início, mas muitas vezes são o caminho para abrir espaço para algo melhor. Hoje, a espiritualidade convida a abandonar o que pesa e seguir com mais leveza.