Condenado por estupro de vulnerável, ator está no ar em novela da Globo

Ator de 75 anos, preso após condenação definitiva, integra elenco de trama

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 4 de março de 2026 às 15:34

José Dumont
José Dumont Crédito: Reprodução

Mesmo após a condenação por estupro de vulnerável, o ator José Dumont segue aparecendo na programação da TV Globo. O artista, de 75 anos, integra o elenco da novela Terra Nostra, reprisada atualmente nas tardes da emissora.

Exibido originalmente entre 1999 e 2000, o folhetim está em sua fase final na faixa vespertina e deve chegar ao fim entre o final de abril e o início de maio de 2026.

Na trama, Dumont interpreta Batista, um dos personagens importantes da história. Desde o início da reexibição, no entanto, a Globo tem reduzido a presença do ator na novela, com cortes em grande parte das cenas em que ele aparece.

José Dumont foi preso novamente nesta terça-feira (3), após condenação definitiva pelo crime de estupro de vulnerável. A ordem de prisão foi expedida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que fixou a pena em nove anos e quatro meses de reclusão.

O ator foi localizado em seu apartamento, no bairro do Flamengo, na Zona Sul do Rio de Janeiro, após trabalho de inteligência policial. Ele foi levado à delegacia para os procedimentos legais e depois encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

Em 2022, Dumont já havia sido preso após investigações apontarem armazenamento de fotos e vídeos de natureza sexual envolvendo crianças e adolescentes. Na ocasião, também surgiram relatos de que ele teria mantido relação com um menor de idade. Pelo caso, acabou condenado a um ano de prisão em regime aberto.

Quem é José Dumont, ator ex-Globo preso por estupro de vulnerável

José Dumont é condenado por armazenar pornografia infantil

Com mais de quatro décadas de carreira, José Dumont participou de diversas produções da televisão brasileira. Entre os trabalhos mais conhecidos estão a primeira versão de Pantanal (1990), em que interpretou Gil Marruá, além de novelas como América (2005), Velho Chico (2016), Onde Nascem os Fortes (2018), Todas as Flores (2022) e Nos Tempos do Imperador.

