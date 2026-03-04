Austrália faz extermínio de burros e descobre depois que eles poderiam salvar o deserto e proteger fazendas

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Publicado em 4 de março de 2026 às 17:00
A relação da Austrália com os burros selvagens sempre foi marcada por tensão. Considerados nocivos ao ambiente, milhares foram abatidos ao longo das últimas décadas.
Agora, estudos recentes e observações em campo sugerem que a história pode ser menos simples do que parecia.
Em áreas dominadas pela aridez, onde a água é um recurso raro, pesquisadores começaram a registrar efeitos inesperados associados à presença desses animais.
Por anos, órgãos públicos trataram os burros como invasores em zonas áridas. Produtores rurais relatavam danos estruturais, disputa por bebedouros e pressão sobre áreas frágeis.
Quando chovia com menos frequência, campanhas de abate ganharam respaldo. Com poucas fontes de água disponíveis, os animais se concentravam nos mesmos pontos, intensificando a compactação do solo e favorecendo processos erosivos.
A expectativa era diminuir a pressão sobre o ambiente, mas os conflitos continuavam aparecendo sempre que as condições extremas voltavam.
À medida que os períodos secos se tornaram mais frequentes, gestores ambientais passaram a rever essas estratégias. Em vez de priorizar apenas a retirada dos burros, decidiram examinar como o ecossistema reage à sua presença.
Foi nesse movimento que surgiram análises mais detalhadas sobre o comportamento da espécie e o questionamento se parte das ações desses animais poderia trazer algum efeito útil.
Isso não elimina os riscos já conhecidos. Porém, amplia a discussão sobre alternativas de gestão capazes de equilibrar conservação ambiental e atividade rural.
Um dos pontos observados envolve a habilidade dos burros de cavar leitos secos até encontrar umidade subterrânea. As cavidades abertas acabam formando pequenos pontos de acesso à água.
Em cenários de escassez prolongada, esses locais podem beneficiar outras espécies que não conseguem atingir camadas mais profundas do solo.
O impacto, entretanto, varia conforme densidade populacional e contexto ambiental. Em número elevado, a mesma escavação pode intensificar danos.
O deslocamento constante dos animais também rompe a crosta rígida típica de solos muito secos. Essa quebra favorece a infiltração da água da chuva e pode estimular a germinação de plantas nativas.
Dependendo da intensidade, o efeito contribui para modificar a dinâmica superficial do terreno. Porém, a concentração excessiva amplia a erosão e compromete áreas sensíveis.
Por esses motivos, especialistas defendem manejo controlado em vez de eliminação em massa.
A estratégia prevê acompanhamento constante das áreas afetadas, definição de limites populacionais e remoção direcionada apenas onde houver maior fragilidade ambiental.
A discussão continua aberta na Austrália. O que se transformou foi a forma de encarar o tema. O burro já não é visto somente como risco, mas como parte de um debate mais amplo sobre como preservar ecossistemas.