A moda agora entre os homens é: bigodinho fininho 'na régua'

Agência Correio
Matheus Ribeiro
Publicado em 2 de março de 2026 às 13:00
Você já reparou que o bigodinho fino está em todo lugar? Esse visual discreto, mas muito marcante, virou a principal tendência entre homens que buscam um estilo moderno e cheio de personalidade nas redes sociais.
De celebridades a jovens nas ruas, o estilo ganhou força total nos últimos meses. Ele se destaca pela elegância e pela capacidade de transformar o rosto de forma rápida e muito simples para qualquer pessoa.
Homens aderem ao bigode
Além disso, a estética remete a ícones do passado com um toque de atualidade. Barbeiros confirmam que a procura pelo corte aumentou drasticamente, refletindo um novo comportamento de cuidado masculino constante.
Tudo começou a ganhar destaque quando Jack Innanen apareceu na série Adults. O ator canadense exibiu um "bigode estilizado" que logo inspirou reações apaixonadas dos fãs e seguidores em diversas plataformas digitais.
Consequentemente, diversas figuras da cultura pop adotaram o visual em eventos e sessões de fotos. Nomes da música e do cinema reforçaram a presença desse estilo nos feeds do Instagram ao redor do mundo.
O que era apenas um detalhe em uma produção de TV se transformou em febre urbana. Hoje, o bigodinho é visto como um acessório de moda essencial para quem deseja um visual marcante e atualizado.
Especialistas afirmam que essa moda é uma versão modernizada dos estilos clássicos dos anos 1970. Esse bigode elegante cria uma imagem descrita como confiante, sensual e ousada por quem entende de tendências.
Além disso, o bigode tem raízes fortes na cultura LGBTQIA+, onde funciona como forma de identidade. Atualmente, homens heterossexuais e cisgêneros também exploram o visual como uma importante ferramenta de declaração pessoal.
Para entrar nessa onda, saiba que a manutenção frequente é o segredo do sucesso. Aparar e modelar os fios regularmente garante que o desenho permaneça nítido e elegante durante o dia a dia.
Outro ponto importante é o uso de produtos específicos, como óleos e bálsamos de qualidade. Eles ajudam a manter os pelos no lugar certo e proporcionam um brilho saudável que valoriza o corte escolhido.