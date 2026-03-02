ELE VOLTOU

A moda agora entre os homens é: bigodinho fininho 'na régua'

Descubra por que o estilo retrô está conquistando famosos e as redes sociais



Agência Correio

Matheus Ribeiro

Publicado em 2 de março de 2026 às 13:00

Entenda como o bigode estilizado se tornou o visual favorito do momento Crédito: Freepik

Você já reparou que o bigodinho fino está em todo lugar? Esse visual discreto, mas muito marcante, virou a principal tendência entre homens que buscam um estilo moderno e cheio de personalidade nas redes sociais.

De celebridades a jovens nas ruas, o estilo ganhou força total nos últimos meses. Ele se destaca pela elegância e pela capacidade de transformar o rosto de forma rápida e muito simples para qualquer pessoa.

Homens aderem ao bigode 1 de 10

Além disso, a estética remete a ícones do passado com um toque de atualidade. Barbeiros confirmam que a procura pelo corte aumentou drasticamente, refletindo um novo comportamento de cuidado masculino constante.

Do streaming para as ruas das cidades

Tudo começou a ganhar destaque quando Jack Innanen apareceu na série Adults. O ator canadense exibiu um "bigode estilizado" que logo inspirou reações apaixonadas dos fãs e seguidores em diversas plataformas digitais.

Consequentemente, diversas figuras da cultura pop adotaram o visual em eventos e sessões de fotos. Nomes da música e do cinema reforçaram a presença desse estilo nos feeds do Instagram ao redor do mundo.

O que era apenas um detalhe em uma produção de TV se transformou em febre urbana. Hoje, o bigodinho é visto como um acessório de moda essencial para quem deseja um visual marcante e atualizado.

O estilo retrô que valoriza a autoexpressão

Especialistas afirmam que essa moda é uma versão modernizada dos estilos clássicos dos anos 1970. Esse bigode elegante cria uma imagem descrita como confiante, sensual e ousada por quem entende de tendências.

Além disso, o bigode tem raízes fortes na cultura LGBTQIA+, onde funciona como forma de identidade. Atualmente, homens heterossexuais e cisgêneros também exploram o visual como uma importante ferramenta de declaração pessoal.

Dicas práticas para manter o visual em dia

Para entrar nessa onda, saiba que a manutenção frequente é o segredo do sucesso. Aparar e modelar os fios regularmente garante que o desenho permaneça nítido e elegante durante o dia a dia.

Outro ponto importante é o uso de produtos específicos, como óleos e bálsamos de qualidade. Eles ajudam a manter os pelos no lugar certo e proporcionam um brilho saudável que valoriza o corte escolhido.