Enquete BBB 26: parcial surpreende e aponta 'vilão' como vencedor do Paredão Falso

Levantamento mostra preferência do público e indica quem pode retornar ao jogo com vantagem estratégica

  Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 2 de março de 2026 às 14:47

Crédito: auto-upload

A parcial da enquete do Big Brother Brasil 26 indica que o público quer ver o Paredão Falso movimentar o jogo. Até as 10h desta segunda-feira (2), o participante Alberto Cowboy aparece como favorito para seguir ao Quarto Secreto e retornar à casa com imunidade e informações externas.

Participantes do 'BBB 26' na infância

Breno, Babu, Marciele e Ana Paula Renault do 'BBB 26' na infância por Reprodução/Redes Sociais
Hoje aos 46 anos, Alexandre da Silva Santana, o Babu Santana, passou a infância no Rio de Janeiro, onde nasceu. Desde pequeno, o carioca já carregava no olhar a personalidade forte que conquistaria o público anos depois. por Reprodução/Redes Sociais
Veterana no reality, Ana Paula Renault, de 44 anos, nasceu e cresceu em Belo Horizonte, Minas Gerais. Quem compara as imagens do passado com as atuais percebe rápido: a “mesma carinha” atravessou o tempo. por Reprodução/Redes Sociais
Ana Paula Renault, do "BBB 26", bebê ao lado dos pais por Reprodução/Redes Sociais
O baiano Leandro, conhecido como Boneco, parece ter nascido pronto para os palcos. Uma foto dele ainda criança, sentado à beira de um palco em Salvador, reforça a impressão de que a veia artística já pulsava forte. Hoje, ele tem 42 anos. por Reprodução/Redes Sociais
Entre os Pipocas, Breno, de 33 anos, nasceu em Contagem, mas cresceu em Betim, ambas em Minas Gerais. A infância no interior mineiro contrasta com a exposição nacional que ele vive agora no programa. por Reprodução/Redes Sociais
O dançarino e influenciador Juliano Floss, hoje com 21 anos, nasceu em Chapecó, no interior de Santa Catarina. por Reprodução/Redes Sociais
Desde cedo, Juliano já chamava atenção pela energia e desenvoltura. por Reprodução/Redes Sociais
Milena, por sua vez, cresceu inseparável da irmã gêmea, Mile. As duas passaram a infância juntas em Itambacuri, no interior de Minas Gerais, e os registros antigos mostram a forte ligação que sempre existiu entre elas. por Reprodução/Redes Sociais
Natural de Brasília, Chaiany teve uma infância bem diferente da vida na cidade. por Reprodução/Redes Sociais
Criada em uma roça no Vale do Paranã, em Goiás, a sister de 25 anos traz na bagagem uma história marcada pela simplicidade do campo. por Reprodução/Redes Sociais
Marciele, atualmente com 32 anos, mora em Manaus, no Amazonas, mas suas raízes estão no Pará. Foi lá que ela viveu os primeiros anos de vida. por Reprodução/Redes Sociais
Jonas Sulzbach comemorou seus 40 anos dentro da casa. por Reprodução/Redes Sociais
Ele é natural de Lajedo, no Rio Grande do Sul, e também teve imagens de infância resgatadas para a nostalgia dos fãs. por Reprodução/Redes Sociais
A advogada Jordana, de 25 anos, mudou-se ainda bebê para Goiás, onde passou a infância. Já na adolescência, após a separação dos pais, foi morar em Brasília, capítulos importantes da história que ela carrega para o confinamento. por Reprodução/Redes Sociais
Com 69 anos de idade e 45 de carreira, Solange Couto também faz parte do álbum de recordações. por Reprodução/Redes Sociais
A atriz foi criada na Zona Norte do Rio de Janeiro, onde começou a construir a trajetória que a transformaria em um dos grandes nomes da televisão. por Reprodução/Redes Sociais
1 de 17
Breno, Babu, Marciele e Ana Paula Renault do 'BBB 26' na infância por Reprodução/Redes Sociais

Segundo a votação parcial, Alberto Cowboy soma 59,27% dos votos. Breno aparece em segundo lugar, com 36,44%, enquanto Jordana registra apenas 4,29% da preferência do público, ficando distante da disputa principal.

A enquete funciona apenas como termômetro da opinião dos fãs e não interfere no resultado oficial, definido exclusivamente pela votação no gshow.

Como foi formado o Paredão Falso

A dinâmica começou com Alberto Cowboy já emparedado após ser indicado por Breno durante a dinâmica do Exilado. Anjo da semana, Cowboy imunizou Jonas Sulzbach. A líder Samira indicou Jordana diretamente ao paredão, sem direito à Prova Bate e Volta.

Marciele foi a participante mais votada pela casa e entrou na berlinda. No contragolpe, Jordana puxou Breno para a disputa. Na sequência, Cowboy, Breno e Marciele participaram da Prova Bate e Volta, que definiu a formação final do Paredão Falso.

Quem receber menos votos será eliminado de mentirinha e seguirá para o Quarto Secreto, onde poderá observar o jogo antes de retornar oficialmente ao reality, estratégia que costuma provocar reviravoltas dentro da casa.

A votação segue aberta, e o resultado oficial será anunciado no programa ao vivo.

