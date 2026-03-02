VOTE

Enquete BBB 26: parcial surpreende e aponta 'vilão' como vencedor do Paredão Falso

Levantamento mostra preferência do público e indica quem pode retornar ao jogo com vantagem estratégica

Fernanda Varela

Publicado em 2 de março de 2026 às 14:47

A parcial da enquete do Big Brother Brasil 26 indica que o público quer ver o Paredão Falso movimentar o jogo. Até as 10h desta segunda-feira (2), o participante Alberto Cowboy aparece como favorito para seguir ao Quarto Secreto e retornar à casa com imunidade e informações externas.

Segundo a votação parcial, Alberto Cowboy soma 59,27% dos votos. Breno aparece em segundo lugar, com 36,44%, enquanto Jordana registra apenas 4,29% da preferência do público, ficando distante da disputa principal.

A enquete funciona apenas como termômetro da opinião dos fãs e não interfere no resultado oficial, definido exclusivamente pela votação no gshow.

Como foi formado o Paredão Falso

A dinâmica começou com Alberto Cowboy já emparedado após ser indicado por Breno durante a dinâmica do Exilado. Anjo da semana, Cowboy imunizou Jonas Sulzbach. A líder Samira indicou Jordana diretamente ao paredão, sem direito à Prova Bate e Volta.

Marciele foi a participante mais votada pela casa e entrou na berlinda. No contragolpe, Jordana puxou Breno para a disputa. Na sequência, Cowboy, Breno e Marciele participaram da Prova Bate e Volta, que definiu a formação final do Paredão Falso.

Quem receber menos votos será eliminado de mentirinha e seguirá para o Quarto Secreto, onde poderá observar o jogo antes de retornar oficialmente ao reality, estratégia que costuma provocar reviravoltas dentro da casa.