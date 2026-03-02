Acesse sua conta
Fim da aliança? Entenda a treta entre Ana Paula Renault e Samira no BBB 26

Divergências sobre a indicação ao Paredão Falso estremeceu parceria

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 2 de março de 2026 às 10:46

Ana Paula Renault e Samira no BBB 26 Crédito: Reprodução/TV Globo 

O clima pesou de vez no Big Brother Brasil 26. O que antes parecia uma aliança sólida entre Ana Paula Renault e Samira começou a ruir após a líder demonstrar dúvidas sobre indicar Alberto Cowboy ao paredão. E bastou uma hesitação para a casa virar um campo minado.

Tudo começou quando o grupo comemorava a liderança de Samira e já traçava o cenário ideal para atingir o rival. A estratégia era clara: colocar Cowboy direto na berlinda, sem chance de disputar a prova Bate-Volta. Mas o plano desandou quando ele venceu a Prova do Anjo e imunizou Jonas Sulzbach, mudando o rumo da votação.

Dentro do quarto, Samira admitiu estar insegura. Ela temia que Alberto estivesse sendo visto como "bonzinho" pelo público, especialmente após ganhar o direito de rever a família. A dúvida caiu como bomba entre os aliados. Ana Paula interpretou a postura como falta de firmeza e deixou isso bem claro.

A veterana não escondeu a irritação. Disse que sempre foi leal desde o início do jogo e que não tolera indecisão em momentos decisivos. Para ela, Samira teria "titubeado" justamente quando precisava bancar sua posição. A fala sobre o choro frequente da líder também incomodou: Ana afirmou estar cansada da emoção constante.

Samira, por sua vez, se sentiu pressionada. Em conversas reservadas, reclamou da postura de Juliano e disse ter se sentido manipulada. Ao usar um recurso para ouvir diálogos da casa, passou a desconfiar que Breno teria agido estrategicamente para prejudicá-la ao colocar Cowboy na dinâmica.

O conflito escalou de vez quando Ana Paula afirmou que não daria "segunda chance" caso percebesse falta de comprometimento. Para ela, o erro não foi a estratégia, mas a mudança de discurso no meio do caminho.

Na manhã seguinte, o assunto voltou à tona durante o castigo do monstro. Entre ironias e indiretas, ficou claro que a confiança já não é a mesma. Enquanto Milena tentava apaziguar, Ana reforçou que prefere assumir erros a "fazer teatro".

