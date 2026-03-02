Oceanos mais quentes podem diminuir quantidade de peixes e gerar colapso nunca visto

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Publicado em 2 de março de 2026 às 12:00
Você já parou para pensar como seria um mundo sem a diversidade dos oceanos? Uma pesquisa recente publicada na Nature Ecology & Evolution traz um alerta que não podemos ignorar hoje. O estudo indica que a biomassa global de peixes cai cerca de 19,8% todos os anos.
Essa redução drástica no peso total dos animais acontece devido ao aumento constante da temperatura das águas.
Pesquisadores da Universidade Nacional da Colômbia mostram que o calor excessivo está transformando a vida subaquática.
Contudo, essa mudança silenciosa ameaça a saúde de todo o ecossistema terrestre.
Os peixes possuem uma biologia muito específica onde a temperatura do corpo segue o calor da água.
Essa característica os torna extremamente vulneráveis às mudanças climáticas que aquecem as correntes marítimas atualmente; eles sentem cada variação térmica de forma direta e intensa.
Diferente dos anfíbios que conseguem buscar alívio fora da água, os peixes permanecem confinados no mar.
Eles precisam se ajustar constantemente a um ambiente que não para de esquentar nas últimas décadas.
Consequentemente, essa exposição prolongada pode levar populações inteiras ao colapso e à morte.
Além disso, essa diminuição no volume de peixes atinge em cheio quem depende do mar. A atividade pesqueira, que alimenta milhões de pessoas, já enfrenta dificuldades para encontrar cardumes saudáveis agora.
A segurança alimentar de diversas nações entra em um cenário de incerteza.
Dessa forma, os gestores precisam criar novas estratégias para manejar os estoques que ainda restam. A reposição das espécies torna-se muito mais complexa quando o ambiente marinho está instável e quente.
No entanto, proteger o equilíbrio dos oceanos é fundamental para garantir o sustento econômico global.
O aquecimento crônico evidencia transformações que exigem uma reação rápida da sociedade e dos governos.
Perder quase um quinto da biomassa a cada ano indica que o oceano pede socorro urgentemente. Além disso, a ciência precisa de apoio para monitorar essas alterações constantes.
Portanto, entender esses sinais de alerta é o primeiro passo para buscar soluções eficazes de conservação. O futuro da biodiversidade depende da capacidade humana de cuidar das águas que sustentam a vida.