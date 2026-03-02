Acesse sua conta
Oceanos mais quentes podem diminuir quantidade de peixes e gerar colapso nunca visto

Saiba como a perda de quase 20% dos peixes afeta o equilíbrio global

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio
  • Foto do(a) author(a) Helena Merencio

  • Agência Correio

  • Helena Merencio

Publicado em 2 de março de 2026 às 12:00

Os peixes possuem uma biologia muito específica onde a temperatura do corpo segue o calor da água
Os peixes possuem uma biologia muito específica onde a temperatura do corpo segue o calor da água Crédito: Freepik

Você já parou para pensar como seria um mundo sem a diversidade dos oceanos? Uma pesquisa recente publicada na Nature Ecology & Evolution traz um alerta que não podemos ignorar hoje. O estudo indica que a biomassa global de peixes cai cerca de 19,8% todos os anos.

Essa redução drástica no peso total dos animais acontece devido ao aumento constante da temperatura das águas.

Pesquisadores da Universidade Nacional da Colômbia mostram que o calor excessivo está transformando a vida subaquática.

Contudo, essa mudança silenciosa ameaça a saúde de todo o ecossistema terrestre.

Barreira da biologia marinha

Os peixes possuem uma biologia muito específica onde a temperatura do corpo segue o calor da água.

Essa característica os torna extremamente vulneráveis às mudanças climáticas que aquecem as correntes marítimas atualmente; eles sentem cada variação térmica de forma direta e intensa.

Diferente dos anfíbios que conseguem buscar alívio fora da água, os peixes permanecem confinados no mar.

Eles precisam se ajustar constantemente a um ambiente que não para de esquentar nas últimas décadas.

Consequentemente, essa exposição prolongada pode levar populações inteiras ao colapso e à morte.

Desafio para a pesca mundial

Além disso, essa diminuição no volume de peixes atinge em cheio quem depende do mar. A atividade pesqueira, que alimenta milhões de pessoas, já enfrenta dificuldades para encontrar cardumes saudáveis agora.

A segurança alimentar de diversas nações entra em um cenário de incerteza.

Dessa forma, os gestores precisam criar novas estratégias para manejar os estoques que ainda restam. A reposição das espécies torna-se muito mais complexa quando o ambiente marinho está instável e quente.

No entanto, proteger o equilíbrio dos oceanos é fundamental para garantir o sustento econômico global.

Vigilância para salvar os mares

O aquecimento crônico evidencia transformações que exigem uma reação rápida da sociedade e dos governos.

Perder quase um quinto da biomassa a cada ano indica que o oceano pede socorro urgentemente. Além disso, a ciência precisa de apoio para monitorar essas alterações constantes.

Portanto, entender esses sinais de alerta é o primeiro passo para buscar soluções eficazes de conservação. O futuro da biodiversidade depende da capacidade humana de cuidar das águas que sustentam a vida.

