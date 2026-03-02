Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

É dengue ou virose? Como ler os sinais que o corpo dá em cada tipo de doença

Aprenda a identificar os sinais que o corpo dá nos dias de calor intenso

  • A
  • Foto do(a) author(a) Bianca Hirakawa

  • Bianca Hirakawa

Publicado em 2 de março de 2026 às 14:00

Veja as principais diferenças entre a dengue e as viroses comuns de verão
Veja as principais diferenças entre a dengue e as viroses comuns de verão Crédito: (Foto: Pexels)

Temperatura alta em dias quentes costuma gerar preocupação imediata. Quando o corpo começa a doer, o cansaço aumenta e surge aquela sensação de fraqueza, a dúvida aparece: é dengue ou só uma virose típica da estação?

Embora os sintomas possam ser parecidos no início, alguns sinais ajudam a diferenciar os quadros, e observar esses detalhes pode fazer toda a diferença.

Saiba mais sobre nova vacinação da dengue no Brasil

A vacina contra a dengue é de dose única e tem produção 100% nacional. por Paulo Pinto/Agência Brasil
O imunizante será ofertado exclusivamente pelo SUS a partir de 2026. por Imagem: Sameer Neamah Mahdi | Shutterstock
Trabalhadores da Atenção Primária à Saúde terão prioridade na vacinação. por Divulgação
A imunização da população geral começará pelos adultos de 59 anos. por Takeda/Divulgação
A vacinação será ampliada gradualmente para faixas etárias mais jovens conforme a produção. por Divulgação/Sesab
1 de 5
A vacina contra a dengue é de dose única e tem produção 100% nacional. por Paulo Pinto/Agência Brasil

Quando parece “só um resfriado”

As viroses respiratórias são comuns em ambientes fechados, com ar-condicionado e grande circulação de pessoas. Nariz entupido, espirros, dor de garganta e tosse seca costumam ser os primeiros sinais.

A febre, nesses casos, geralmente não é tão alta e a pessoa consegue manter parte da rotina, mesmo com desconforto. O mal-estar existe, mas tende a ser mais leve e melhorar ao longo de alguns dias com repouso, líquidos e alimentação simples.

Já as infecções intestinais também aumentam no calor, principalmente por consumo de água ou alimentos contaminados. Diarreia, vômito e queda rápida de energia são comuns. Aqui, o maior risco é a desidratação, especialmente em crianças e idosos.

Quando o alerta pode ser dengue

A dengue é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti e costuma provocar sintomas mais intensos. Febre alta repentina, dor de cabeça forte e dor atrás dos olhos são características frequentes.

Outro ponto importante é a dor no corpo mais acentuada do que em gripes comuns. Manchas avermelhadas na pele também podem surgir, além de náuseas e episódios de vômito.

Um detalhe que ajuda na suspeita: ausência de sintomas respiratórios. Se não há coriza, tosse ou dor de garganta, e as dores são fortes, é fundamental procurar avaliação médica.

Hidratação é prioridade

Independentemente da causa, manter o corpo hidratado é essencial. No caso da dengue, a reposição de líquidos se torna ainda mais importante e pode exigir grande volume ao longo do dia, sempre com orientação profissional.

Sinais como tontura, desmaio, dor abdominal intensa, sangramento ou piora rápida do quadro exigem atendimento imediato.

No verão, atenção aos sinais do corpo é a melhor estratégia. Diante da dúvida, buscar orientação médica é sempre o caminho mais seguro.

Tags:

Saúde Virose Dengue

Mais recentes

Imagem - Enquete BBB 26: parcial surpreende e aponta 'vilão' como vencedor do Paredão Falso

Enquete BBB 26: parcial surpreende e aponta 'vilão' como vencedor do Paredão Falso
Imagem - Como é o treino de Chay Suede, que ganhou quase 20kg de músculo

Como é o treino de Chay Suede, que ganhou quase 20kg de músculo
Imagem - Samantha Jones revela se nova personagem é vilã em 'A Nobreza do Amor': 'Meio amoral'

Samantha Jones revela se nova personagem é vilã em 'A Nobreza do Amor': 'Meio amoral'

MAIS LIDAS

Imagem - 13º do INSS antecipado em 2026: governo federal prepara pagamentos para abril e maio
01

13º do INSS antecipado em 2026: governo federal prepara pagamentos para abril e maio

Imagem - Banco abre concurso com vagas de 30h semanais e salários de até R$ 8,9 mil
02

Banco abre concurso com vagas de 30h semanais e salários de até R$ 8,9 mil

Imagem - A vida começa a destravar antes do fim de março e 3 signos sentem a mudança de forma evidente
03

A vida começa a destravar antes do fim de março e 3 signos sentem a mudança de forma evidente

Imagem - Caixa abre processo seletivo de estágio com bolsas de até R$ 1,8 mil
04

Caixa abre processo seletivo de estágio com bolsas de até R$ 1,8 mil