É dengue ou virose? Como ler os sinais que o corpo dá em cada tipo de doença

Bianca Hirakawa
Publicado em 2 de março de 2026 às 14:00
Temperatura alta em dias quentes costuma gerar preocupação imediata. Quando o corpo começa a doer, o cansaço aumenta e surge aquela sensação de fraqueza, a dúvida aparece: é dengue ou só uma virose típica da estação?
Embora os sintomas possam ser parecidos no início, alguns sinais ajudam a diferenciar os quadros, e observar esses detalhes pode fazer toda a diferença.
As viroses respiratórias são comuns em ambientes fechados, com ar-condicionado e grande circulação de pessoas. Nariz entupido, espirros, dor de garganta e tosse seca costumam ser os primeiros sinais.
A febre, nesses casos, geralmente não é tão alta e a pessoa consegue manter parte da rotina, mesmo com desconforto. O mal-estar existe, mas tende a ser mais leve e melhorar ao longo de alguns dias com repouso, líquidos e alimentação simples.
Já as infecções intestinais também aumentam no calor, principalmente por consumo de água ou alimentos contaminados. Diarreia, vômito e queda rápida de energia são comuns. Aqui, o maior risco é a desidratação, especialmente em crianças e idosos.
A dengue é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti e costuma provocar sintomas mais intensos. Febre alta repentina, dor de cabeça forte e dor atrás dos olhos são características frequentes.
Outro ponto importante é a dor no corpo mais acentuada do que em gripes comuns. Manchas avermelhadas na pele também podem surgir, além de náuseas e episódios de vômito.
Um detalhe que ajuda na suspeita: ausência de sintomas respiratórios. Se não há coriza, tosse ou dor de garganta, e as dores são fortes, é fundamental procurar avaliação médica.
Independentemente da causa, manter o corpo hidratado é essencial. No caso da dengue, a reposição de líquidos se torna ainda mais importante e pode exigir grande volume ao longo do dia, sempre com orientação profissional.
Sinais como tontura, desmaio, dor abdominal intensa, sangramento ou piora rápida do quadro exigem atendimento imediato.
No verão, atenção aos sinais do corpo é a melhor estratégia. Diante da dúvida, buscar orientação médica é sempre o caminho mais seguro.