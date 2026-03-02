SAÚDE

É dengue ou virose? Como ler os sinais que o corpo dá em cada tipo de doença

Aprenda a identificar os sinais que o corpo dá nos dias de calor intenso

Bianca Hirakawa

Publicado em 2 de março de 2026 às 14:00

Veja as principais diferenças entre a dengue e as viroses comuns de verão Crédito: (Foto: Pexels)

Temperatura alta em dias quentes costuma gerar preocupação imediata. Quando o corpo começa a doer, o cansaço aumenta e surge aquela sensação de fraqueza, a dúvida aparece: é dengue ou só uma virose típica da estação?

Embora os sintomas possam ser parecidos no início, alguns sinais ajudam a diferenciar os quadros, e observar esses detalhes pode fazer toda a diferença.

Quando parece “só um resfriado”

As viroses respiratórias são comuns em ambientes fechados, com ar-condicionado e grande circulação de pessoas. Nariz entupido, espirros, dor de garganta e tosse seca costumam ser os primeiros sinais.

A febre, nesses casos, geralmente não é tão alta e a pessoa consegue manter parte da rotina, mesmo com desconforto. O mal-estar existe, mas tende a ser mais leve e melhorar ao longo de alguns dias com repouso, líquidos e alimentação simples.

Já as infecções intestinais também aumentam no calor, principalmente por consumo de água ou alimentos contaminados. Diarreia, vômito e queda rápida de energia são comuns. Aqui, o maior risco é a desidratação, especialmente em crianças e idosos.

Quando o alerta pode ser dengue

A dengue é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti e costuma provocar sintomas mais intensos. Febre alta repentina, dor de cabeça forte e dor atrás dos olhos são características frequentes.

Outro ponto importante é a dor no corpo mais acentuada do que em gripes comuns. Manchas avermelhadas na pele também podem surgir, além de náuseas e episódios de vômito.

Um detalhe que ajuda na suspeita: ausência de sintomas respiratórios. Se não há coriza, tosse ou dor de garganta, e as dores são fortes, é fundamental procurar avaliação médica.

Hidratação é prioridade

Independentemente da causa, manter o corpo hidratado é essencial. No caso da dengue, a reposição de líquidos se torna ainda mais importante e pode exigir grande volume ao longo do dia, sempre com orientação profissional.

Sinais como tontura, desmaio, dor abdominal intensa, sangramento ou piora rápida do quadro exigem atendimento imediato.