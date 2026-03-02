FAMOSOS

Zé Felipe mostra nova tatuagem em região íntima e rebate boatos; confira

Cantor causou alvoroço ao mostrar novo desenho próximo à virilha

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 2 de março de 2026 às 15:29

Zé Felipe Crédito: Reprodução/Instagram

O cantor Zé Felipe voltou a ser o assunto mais comentado do momento ao decidir compartilhar o resultado de sua nova tatuagem. O detalhe? O local escolhido foi uma região bem próxima à virilha, o que bastou para deixar os fãs em alvoroço.

O desenho escolhido tem uma pegada minimalista: um coração centralizado rodeado por traços que lembram raios solares. Embora o sertanejo não tenha feito um textão explicando o conceito, a simbologia de "coração solar" costuma estar ligada a energia vital e força interior. Mas, como nem tudo são flores, o novo risco na pele veio acompanhado de uma série de questionamentos que o artista fez questão de responder à altura.

Zé Felipe faz nova tatuagem em região íntima 1 de 10

Cansado das especulações sobre sua vida íntima, Zé Felipe perdeu a paciência ao ser questionado por um seguidor sobre os boatos de que seria gay. Sem papas na língua e com o seu já conhecido estilo "direto ao ponto", o cantor disparou que, se fosse o caso, a vida seria apenas dele e de mais ninguém. "Se eu tivesse que estar dando o rabo, o rabo que estaria sendo dado era meu", soltou o artista.