SAUDADE

Pai de Isabel Veloso revela pedido emocionante feito pela filha antes da morte

Joel Veloso compartilhou relato nas redes sociais ao viver o primeiro aniversário após a perda da influenciadora

Fernanda Varela

Publicado em 2 de março de 2026 às 16:24

Isabel Veloso Crédito: Reprodução/Instagram

O pai da influenciadora Isabel Veloso emocionou seguidores ao compartilhar um desabafo nas redes sociais neste domingo (1º), data em que celebrou o primeiro aniversário desde a morte da filha. Em publicação no Instagram, Joel Veloso relembrou conversas marcantes com a jovem e revelou um pedido feito por ela antes de morrer.

Pai de Isabel Veloso relembra fotos antigas de filha internada na UTI 1 de 8

No texto, ele contou que enfrentou pela primeira vez a data sem a presença física da filha, mas destacou que as mensagens deixadas por Isabel continuam guiando sua vida. “Hoje é meu aniversário. E pela primeira vez, você não está aqui fisicamente, minha princesa”, escreveu.

Joel também recordou uma conversa em que Isabel mencionou a possibilidade de não estar presente em um aniversário futuro. “Pai, talvez esse seja meu último aniversário ao seu lado…”, relembrou ele, afirmando que, na época, não compreendeu totalmente o significado da fala.

Pedido antes da despedida

Segundo o pai, em 2025 a influenciadora fez um pedido especial: que ele nunca esquecesse do amor que ela sentia, independentemente do tempo que ainda teriam juntos. Para Joel, a mensagem ganhou novo sentido após a morte da filha e passou a representar uma forma de manter o vínculo afetivo vivo.

Na publicação, ele afirmou que decidiu celebrar o próprio aniversário por acreditar que esse também seria o desejo da jovem. O relato foi marcado por referências à fé cristã e pela tentativa de transformar o luto em lembrança e gratidão.