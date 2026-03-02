Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

VÍDEO: Criança fica ferida ao ser agarrada por leoa e zoológico suspende atividades após ataque

Menina de 10 anos sofreu ferimentos leves após incidente durante alimentação de animal

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 2 de março de 2026 às 16:08

Leoa ataca menina
Leoa ataca menina Crédito: Reprodução

Uma menina de 10 anos foi atacada por uma leoa enquanto participava de uma atividade de alimentação de animais no Zoológico do Parque Zhongshan de Shantou, na província de Guangdong, na China. O caso aconteceu durante uma visita ao local e foi registrado em vídeo por pessoas que acompanhavam a cena.

As imagens mostram o momento em que a leoa estende a pata por entre as grades e agarra a roupa da criança, puxando-a em direção ao recinto onde outros leões estavam. A menina começou a gritar enquanto funcionários corriam para ajudá-la.

Um tratador que acompanhava a atividade interveio rapidamente, segurando a criança e utilizando uma barra para afastar o animal até que ela fosse solta. A ação evitou consequências mais graves.

Leia mais

Imagem - Enquete BBB 26: parcial surpreende e aponta 'vilão' como vencedor do Paredão Falso

Enquete BBB 26: parcial surpreende e aponta 'vilão' como vencedor do Paredão Falso

Imagem - Como é o treino de Chay Suede, que ganhou quase 20kg de músculo

Como é o treino de Chay Suede, que ganhou quase 20kg de músculo

Imagem - Cirurgia de Ivete Sangalo durou quase 6h e corrigiu fratura na mandíbula; entenda

Cirurgia de Ivete Sangalo durou quase 6h e corrigiu fratura na mandíbula; entenda

Ferimentos leves e atendimento médico

Após o incidente, a menina foi levada a um hospital da região, onde recebeu atendimento por escoriações leves na perna. Ela também foi vacinada preventivamente contra a raiva e recebeu alta no mesmo dia, retornando para casa com a família.

Segundo informações divulgadas pela mídia local, os pais afirmaram que não pretendem responsabilizar o zoológico pelo ocorrido.

Confira fotos do Zoo Noturno em Salvador

Cobra cascavel, espécie venenosa e alvo do tráfico ilegal de animais por Sora Maia/CORREIO
Cobra cascavel, espécie venenosa e alvo do tráfico ilegal de animais por Sora Maia/CORREIO
Cobra arco-íris por Sora Maia/CORREIO
Cobra arco-íris por Sora Maia/CORREIO
Cobra arco-íris por Sora Maia/CORREIO
Criança observando a cobra arco-íris por Sora Maia/CORREIO
Tamanduá-bandeira com filhote de seis meses nas costas por Sora Maia/CORREIO
Primeiro Zoo Noturno de 2026 em Salvador por Sora Maia/CORREIO
Jaguatirica por Sora Maia/CORREIO
A onça-parda do zoo foi resgatada do tráfico ilegal de animais no Rio de Janeiro por Sora Maia/CORREIO
A onça-parda do zoo foi resgatada do tráfico ilegal de animais no Rio de Janeiro por Sora Maia/CORREIO
Pérola, a cobra-do-milho por Sora Maia/CORREIO
O público pôde tocar na pele de Pérola e descobriram que era gelada por Sora Maia/CORREIO
Pérola, a cobra-do-milho por Sora Maia/CORREIO
Samantha Grimaldi é bióloga do setor de educação ambiental do Parque Zoobotânico da Bahia por Sora Maia/CORREIO
Samantha Grimaldi é bióloga do setor de educação ambiental do Parque Zoobotânico da Bahia por Sora Maia/CORREIO
Pérola, a cobra-do-milho por Sora Maia/CORREIO
1 de 17
Cobra cascavel, espécie venenosa e alvo do tráfico ilegal de animais por Sora Maia/CORREIO

Investigação aponta falha em protocolo

Uma investigação interna foi aberta pela administração do zoológico e identificou que a criança havia sido levada a uma área destinada à alimentação dos animais, atividade restrita a visitantes com idade mínima específica.

O funcionário responsável foi suspenso e transferido de função. A apuração também indicou que não era a primeira vez que visitantes tinham acesso a áreas consideradas restritas.

Após o episódio, o zoológico foi fechado temporariamente para revisão dos protocolos de segurança e das práticas de manejo com o público. Autoridades locais acompanham o caso e avaliam mudanças nas regras de interação entre visitantes e animais para evitar novos incidentes.

Mais recentes

Imagem - Ana Maria Braga revela para quem está torcendo no Paredão Falso do BBB 26

Ana Maria Braga revela para quem está torcendo no Paredão Falso do BBB 26
Imagem - Pai de Isabel Veloso revela pedido emocionante feito pela filha antes da morte

Pai de Isabel Veloso revela pedido emocionante feito pela filha antes da morte
Imagem - Adriana Araújo não resiste e morre aos 49 anos: 'Iluminava todos ao seu redor'

Adriana Araújo não resiste e morre aos 49 anos: 'Iluminava todos ao seu redor'

MAIS LIDAS

Imagem - 13º do INSS antecipado em 2026: governo federal prepara pagamentos para abril e maio
01

13º do INSS antecipado em 2026: governo federal prepara pagamentos para abril e maio

Imagem - Banco abre concurso com vagas de 30h semanais e salários de até R$ 8,9 mil
02

Banco abre concurso com vagas de 30h semanais e salários de até R$ 8,9 mil

Imagem - A vida começa a destravar antes do fim de março e 3 signos sentem a mudança de forma evidente
03

A vida começa a destravar antes do fim de março e 3 signos sentem a mudança de forma evidente

Imagem - Caixa abre processo seletivo de estágio com bolsas de até R$ 1,8 mil
04

Caixa abre processo seletivo de estágio com bolsas de até R$ 1,8 mil