VÍDEO: Criança fica ferida ao ser agarrada por leoa e zoológico suspende atividades após ataque

Menina de 10 anos sofreu ferimentos leves após incidente durante alimentação de animal

Fernanda Varela

Publicado em 2 de março de 2026 às 16:08

Leoa ataca menina Crédito: Reprodução

Uma menina de 10 anos foi atacada por uma leoa enquanto participava de uma atividade de alimentação de animais no Zoológico do Parque Zhongshan de Shantou, na província de Guangdong, na China. O caso aconteceu durante uma visita ao local e foi registrado em vídeo por pessoas que acompanhavam a cena.

As imagens mostram o momento em que a leoa estende a pata por entre as grades e agarra a roupa da criança, puxando-a em direção ao recinto onde outros leões estavam. A menina começou a gritar enquanto funcionários corriam para ajudá-la.

Um tratador que acompanhava a atividade interveio rapidamente, segurando a criança e utilizando uma barra para afastar o animal até que ela fosse solta. A ação evitou consequências mais graves.

Ferimentos leves e atendimento médico

Após o incidente, a menina foi levada a um hospital da região, onde recebeu atendimento por escoriações leves na perna. Ela também foi vacinada preventivamente contra a raiva e recebeu alta no mesmo dia, retornando para casa com a família.

Segundo informações divulgadas pela mídia local, os pais afirmaram que não pretendem responsabilizar o zoológico pelo ocorrido.

Investigação aponta falha em protocolo

Uma investigação interna foi aberta pela administração do zoológico e identificou que a criança havia sido levada a uma área destinada à alimentação dos animais, atividade restrita a visitantes com idade mínima específica.

O funcionário responsável foi suspenso e transferido de função. A apuração também indicou que não era a primeira vez que visitantes tinham acesso a áreas consideradas restritas.