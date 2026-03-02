ARTE

Como comprar arte barata em 7 lugares e decorar sua casa como rico

Guia completo para quem deseja conferir personalidade ao lar com obras de arte acessíveis em São Paulo e no Rio



Publicado em 2 de março de 2026 às 18:00

Bairros nobres da capital concentram algumas das principais oportunidades para quem deseja adquirir obras de arte Crédito: Freepik

Você já sentiu que sua sala está precisando de um toque especial, mas as opções de lojas famosas parecem todas iguais e caras? Ter uma casa com personalidade é o sonho de muita gente que busca conforto.

No entanto, o valor das peças decorativas muitas vezes acaba nos assustando e deixando os planos de lado. Mas não precisa ser assim, pois a beleza pode ser democrática e acessível para todos.

Preparei uma curadoria com locais onde você pode encontrar quadros e esculturas que trazem aquele "ar de riqueza" sem pesar no cartão. Acompanhe comigo essas dicas valiosas para renovar seu lar agora mesmo.

Vila Olímpia

A Galeria Brunetti é um achado para quem gosta de misturar o clássico com o moderno em São Paulo. No acervo, você encontra peças do século XIX ao lado de obras de artistas contemporâneos.

Os valores são variados e circulam entre R$ 100 e R$ 1.000, o que permite encontrar itens para todos os gostos. Além de pinturas de artistas como Paulo Licatti, o espaço oferece mobiliário e louças.

Ipiranga

Sabe aquela fachada azul vibrante que se destaca na paisagem do Ipiranga? É a Ornato, uma galeria que pulsa criatividade e oferece surpresas maravilhosas, como desenhos em carvão e xilogravuras, em cada parede.

O projeto é uma iniciativa de Ezio Orsatti e suas filhas, reunindo trabalhos autorais com preços entre R$ 90 e R$ 1.150. Eles também realizam vendas online para facilitar a sua vida e entregam qualidade.

Vila Mariana

Se você ama o estilo vintage e o prazer de descobrir uma peça única, o Bazar Samburá é o lugar. Este brechó clássico paulistano é um verdadeiro paraíso para os garimpeiros de itens decorativos diferenciados.

Lá, é possível arrematar quadros charmosos a partir de R$ 60, além de esculturas e cerâmicas variadas para as prateleiras. Como o estoque não é fixo, cada visita reserva uma descoberta nova e muito especial.

Bom Retiro.

O Bazar Ten Yad é o destino perfeito para quem adora encontrar peças de museu por valores simbólicos. O espaço beneficente possui dois andares repletos de itens que ganham reposição quase diariamente para os clientes.

Com um pouco de sorte, você encontra telas lindíssimas por cerca de R$ 100 no setor de decoração. Dessa forma, você ajuda uma causa nobre enquanto embeleza o seu próprio lar com muito bom gosto.

Moema

A Urban Arts é uma rede conhecida por sua vasta coleção de artes autorais que atendem a diversos estilos. Eles possuem diversas unidades físicas em São Paulo e uma plataforma digital muito completa e intuitiva.

O catálogo conta com mais de 50 mil opções, incluindo um outlet permanente para quem busca economia real. É a escolha ideal para quem quer modernidade com um preço que cabe perfeitamente no seu bolso.

Leblon

No Rio de Janeiro, a Galeria9 trabalha com o propósito de tornar a arte algo acessível para todos os públicos. O local investe em artistas brasileiros com curadoria de alta qualidade técnica e visual.

Você encontra obras a partir de R$ 97, abrangendo estilos que vão do minimalista ao moderno clássico. Eles também enviam para todo o Brasil através das vendas pelo site oficial da marca carioca.

Obrah

A Obrah funciona como uma galeria totalmente online, reunindo talentos de mais de vinte países diferentes no catálogo. É uma facilidade enorme para quem prefere escolher a nova decoração sem sair do sofá.