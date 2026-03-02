Acesse sua conta
Como comprar arte barata em 7 lugares e decorar sua casa como rico

Guia completo para quem deseja conferir personalidade ao lar com obras de arte acessíveis em São Paulo e no Rio

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio
  • Foto do(a) author(a) Luiz Dias

  • Agência Correio

  • Luiz Dias

Publicado em 2 de março de 2026 às 18:00

Bairros nobres da capital concentram algumas das principais oportunidades para quem deseja adquirir obras de arte
Bairros nobres da capital concentram algumas das principais oportunidades para quem deseja adquirir obras de arte Crédito: Freepik

Você já sentiu que sua sala está precisando de um toque especial, mas as opções de lojas famosas parecem todas iguais e caras? Ter uma casa com personalidade é o sonho de muita gente que busca conforto.

No entanto, o valor das peças decorativas muitas vezes acaba nos assustando e deixando os planos de lado. Mas não precisa ser assim, pois a beleza pode ser democrática e acessível para todos.

Preparei uma curadoria com locais onde você pode encontrar quadros e esculturas que trazem aquele "ar de riqueza" sem pesar no cartão. Acompanhe comigo essas dicas valiosas para renovar seu lar agora mesmo.

Vila Olímpia

A Galeria Brunetti é um achado para quem gosta de misturar o clássico com o moderno em São Paulo. No acervo, você encontra peças do século XIX ao lado de obras de artistas contemporâneos.

Os valores são variados e circulam entre R$ 100 e R$ 1.000, o que permite encontrar itens para todos os gostos. Além de pinturas de artistas como Paulo Licatti, o espaço oferece mobiliário e louças.

Ipiranga

Sabe aquela fachada azul vibrante que se destaca na paisagem do Ipiranga? É a Ornato, uma galeria que pulsa criatividade e oferece surpresas maravilhosas, como desenhos em carvão e xilogravuras, em cada parede.

O projeto é uma iniciativa de Ezio Orsatti e suas filhas, reunindo trabalhos autorais com preços entre R$ 90 e R$ 1.150. Eles também realizam vendas online para facilitar a sua vida e entregam qualidade.

Vila Mariana

Se você ama o estilo vintage e o prazer de descobrir uma peça única, o Bazar Samburá é o lugar. Este brechó clássico paulistano é um verdadeiro paraíso para os garimpeiros de itens decorativos diferenciados.

Lá, é possível arrematar quadros charmosos a partir de R$ 60, além de esculturas e cerâmicas variadas para as prateleiras. Como o estoque não é fixo, cada visita reserva uma descoberta nova e muito especial.

Bom Retiro.

O Bazar Ten Yad é o destino perfeito para quem adora encontrar peças de museu por valores simbólicos. O espaço beneficente possui dois andares repletos de itens que ganham reposição quase diariamente para os clientes.

Com um pouco de sorte, você encontra telas lindíssimas por cerca de R$ 100 no setor de decoração. Dessa forma, você ajuda uma causa nobre enquanto embeleza o seu próprio lar com muito bom gosto.

Moema

A Urban Arts é uma rede conhecida por sua vasta coleção de artes autorais que atendem a diversos estilos. Eles possuem diversas unidades físicas em São Paulo e uma plataforma digital muito completa e intuitiva.

O catálogo conta com mais de 50 mil opções, incluindo um outlet permanente para quem busca economia real. É a escolha ideal para quem quer modernidade com um preço que cabe perfeitamente no seu bolso.

Leblon

No Rio de Janeiro, a Galeria9 trabalha com o propósito de tornar a arte algo acessível para todos os públicos. O local investe em artistas brasileiros com curadoria de alta qualidade técnica e visual.

Você encontra obras a partir de R$ 97, abrangendo estilos que vão do minimalista ao moderno clássico. Eles também enviam para todo o Brasil através das vendas pelo site oficial da marca carioca.

Obrah

A Obrah funciona como uma galeria totalmente online, reunindo talentos de mais de vinte países diferentes no catálogo. É uma facilidade enorme para quem prefere escolher a nova decoração sem sair do sofá.

Os prints custam a partir de R$ 325 e podem ser personalizados com diferentes tipos de acabamentos e molduras. Além disso, o acervo conta com mais de cinco mil obras incríveis para sua escolha.

