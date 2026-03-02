Acesse sua conta
Primeiras 'bat cavernas' descobertas no Brasil guardam milhares de morcegos

Descoberta de cavernas com mais de 150 mil morcegos no Tocantins e em Goiás revela ecossistemas raros do Cerrado e reforça a importância desses animais para o equilíbrio ambiental e a agricultura

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio
  • Foto do(a) author(a) Raphael Miras

  • Agência Correio

  • Raphael Miras

Publicado em 2 de março de 2026 às 20:00

Colônia de morcegos em caverna do Cerrado: ambientes conhecidos como “hot caves”, com alta umidade e temperatura constante, abrigam milhares de animais e funcionam como aliados naturais no controle de pragas no campo
Colônia de morcegos em caverna do Cerrado: ambientes conhecidos como "hot caves", com alta umidade e temperatura constante, abrigam milhares de animais e funcionam como aliados naturais no controle de pragas no campo

Imagine entrar em uma caverna e se deparar com o som e o movimento de mais de 150 mil morcegos vivendo na escuridão.

Para muitos, o cenário pode parecer um filme de suspense, mas para os pesquisadores do Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Cavernas (ICMBio/Cecav), trata-se de um patrimônio biológico inestimável.

Recentemente, foram identificadas as primeiras "bat caves" do Cerrado brasileiro, localizadas nos estados de Tocantins e Goiás. Esses locais abrigam colônias imensas e diversas, incluindo espécies que correm o risco de desaparecer do planeta.

As "cavernas quentes" e seus habitantes

Diferente de uma caverna comum, algumas dessas áreas são classificadas como "hot caves". São ecossistemas raros dos quais existem menos de 20 no Brasil, com entradas pequenas, pouca circulação de ar e umidade acima de 90%.

Nelas, a temperatura se mantém constante entre 28 °C e 40 °C, criando o ambiente perfeito para a reprodução e abrigo de grandes populações.

No Tocantins, a caverna Casa de Pedra impressiona pela escala: estima-se que mais de 157 mil animais vivam ali, sendo uma das maiores colônias já registradas no país.

Já em Goiás, a Gruta do Jacaré serve de refúgio para o Natalus macrourus, uma das espécies brasileiras ameaçadas de extinção.

Por que proteger essas colônias?

A importância dessas descobertas vai muito além da curiosidade científica. Os morcegos desempenham um papel fundamental na manutenção da vida humana e da economia no campo.

Como cada colônia consome centenas de toneladas de insetos por ano, elas funcionam como um controle biológico natural de pragas.

Na prática, a presença desses animais ajuda a reduzir a necessidade de defensivos químicos nas lavouras, gerando economia direta para os produtores rurais e garantindo uma melhor qualidade de vida para as comunidades vizinhas.

Um patrimônio frágil

Apesar do número alto de morcegos do Brasil que utilizam as cavernas como abrigo, esses habitats são extremamente frágeis.

São cerca de 45% das 188 espécies de morcegos do Brasil. Com isso, a parceria entre o governo brasileiro e instituições como a Bat Conservation International busca mapear e proteger esses locais.

Preservar as "bat caves" do Cerrado não é apenas uma questão de salvar espécies raras, mas de garantir que o equilíbrio ecológico continue trabalhando a favor do País.

