Confira quem lidera o ranking de emojis polêmicos no Queridômetro do BBB 26

Em 50 dias de programa, Ana Paula Renault é a recordista do emoji de “cobra”, enquanto Solange Couto acumula mais “plantas”

Publicado em 2 de março de 2026 às 20:40

Ana Paula lidera ranking de "cobra" no Queridômetro, enquanto Solange recebeu mais "planta" Crédito: Divulgação/ TV Globo

Com 50 dias de confinamento no Big Brother Brasil 2026, os embates desenvolvidos durante o reality seguem a todo vapor. Dentro da casa, durante o "Raio-X", os participantes devem reagir diariamente aos colegas atribuindo um ícone que define o que sentem em relação a eles, dinâmica conhecida como Queridômetro. “Cobra”, “Planta”, “Vômito” e ”Mentiroso” estão entre os símbolos mais polêmicos e utilizados nas avaliações negativas. Confira o ranking de quem mais recebeu cada um deles:

Cobra

No topo desta categoria, Ana Paula Renault lidera o ranking com 79 emojis recebidos. Na sequência, aparece sua aliada no jogo, Milena, com 50 reações, seguida por Alberto Cowboy, com 37.

Planta

Como já apontado em dinâmica anterior no Sincerão, Solange Couto aparece em primeiro lugar, acumulando 120 reações de “planta”. Logo atrás está Leandro Boneco, com 118, e Samira fecha o trio com 96 emojis recebidos.

Vômito

Neste quesito, Milena ocupa a primeira posição com 80 emojis recebidos. Não muito atrás, em segundo lugar, está Ana Paula Renault com 73. Por fim, Jordana aparece com 49 reações.

Mentiroso

Jonas Sulzbach vem ganhando fama de “mentiroso” entre os parceiros de confinamento, liderando a lista com 79 reações. Seu aliado, Alberto Cowboy, vem logo em seguida com 29 emojis. Fechando o grupo, Jordana também aparece em terceiro lugar, com 15 reações.

