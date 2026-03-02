Acesse sua conta
Confira quem lidera o ranking de emojis polêmicos no Queridômetro do BBB 26

Em 50 dias de programa, Ana Paula Renault é a recordista do emoji de “cobra”, enquanto Solange Couto acumula mais “plantas”

  • K

  • Kamila Macedo

Publicado em 2 de março de 2026 às 20:40

Ana Paula lidera ranking de
Ana Paula lidera ranking de "cobra" no Queridômetro, enquanto Solange recebeu mais "planta" Crédito: Divulgação/ TV Globo

Com 50 dias de confinamento no Big Brother Brasil 2026, os embates desenvolvidos durante o reality seguem a todo vapor. Dentro da casa, durante o "Raio-X", os participantes devem reagir diariamente aos colegas atribuindo um ícone que define o que sentem em relação a eles, dinâmica conhecida como Queridômetro. “Cobra”, “Planta”, “Vômito” e ”Mentiroso” estão entre os símbolos mais polêmicos e utilizados nas avaliações negativas. Confira o ranking de quem mais recebeu cada um deles:

Cobra

No topo desta categoria, Ana Paula Renault lidera o ranking com 79 emojis recebidos. Na sequência, aparece sua aliada no jogo, Milena, com 50 reações, seguida por Alberto Cowboy, com 37.

Planta

Como já apontado em dinâmica anterior no Sincerão, Solange Couto aparece em primeiro lugar, acumulando 120 reações de “planta”. Logo atrás está Leandro Boneco, com 118, e Samira fecha o trio com 96 emojis recebidos.

Vômito

Neste quesito, Milena ocupa a primeira posição com 80 emojis recebidos. Não muito atrás, em segundo lugar, está Ana Paula Renault com 73. Por fim, Jordana aparece com 49 reações.

Mentiroso

Jonas Sulzbach vem ganhando fama de “mentiroso” entre os parceiros de confinamento, liderando a lista com 79 reações. Seu aliado, Alberto Cowboy, vem logo em seguida com 29 emojis. Fechando o grupo, Jordana também aparece em terceiro lugar, com 15 reações.

Participantes do BBB 26

Ana Paula Renault  por Manoella Mello/TV Globo
Paulo Augusto  por Manoella Mello/TV Globo
Milena  por Manoella Mello/TV Globo
Maxiane  por Manoella Mello/TV Globo
Jordana  por Manoella Mello/TV Globo
Marciele  por Manoella Mello/TV Globo
Aline Campos  por Manoella Mello/TV Globo
Breno  por Manoella Mello/TV Globo
Brigido  por Manoella Mello/TV Globo
Juliano Floss  por Manoella Mello/TV Globo
Babu Santana  por Manoella Mello/TV Globo
Solange Couto por Manoella Mello/TV Globo
Sol Vega  por Manoella Mello/TV Globo
Sarah Andrade  por Manoella Mello/TV Globo
Edilson Capetinha  por Manoella Mello/TV Globo
Alberto Cowboy  por Manoella Mello/TV Globo
Chaiany  por Manoella Mello/TV Globo
Leandro  por Manoella Mello/TV Globo
Gabriela  por Manoella Mello/TV Globo
Jonas Sulzbach por Manoella Mello/TV Globo
Matheus  por Manoella Mello/TV Globo
Samira  por Manoella Mello/TV Globo
Marcelo  por Manoella Mello/TV Globo
1 de 23
Ana Paula Renault  por Manoella Mello/TV Globo

Entre outras opções disponíveis, como “Mala”, “Alvo”, “Coração partido” e “Biscoito”, o destaque vai para o “Coração”. Quem lidera o ranking de afeto é Solange Couto, com 572 unidades recebidas. Breno ocupa o segundo lugar com 550 avaliações positivas, seguido por Babu Santana, que completa o Top 3 com 548.

Tags:

bbb 26

