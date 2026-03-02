Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Aline Campos analisa sua passagem pelo BBB 26 e desabafa: ‘Eu poderia estar em depressão’

A influenciadora foi a primeira eliminada da edição de 2026 do reality

  • K

  • Kamila Macedo

Publicado em 2 de março de 2026 às 21:29

Aline Campos no podcast
Aline Campos no podcast "Paranormal Experience" Crédito: Reprodução/ Youtube

A trajetória de Aline Campos no Big Brother Brasil 26 foi curta, sendo a primeira eliminação da temporada. No entanto, sua participação ainda reverbera mais de um mês após sua saída, ocorrida no dia 20 de janeiro. Em entrevista ao podcast "Paranormal Experience" (Experiência Paranormal), a influenciadora analisou sua jornada no programa e comentou a rivalidade com Ana Paula Renault, com quem protagonizou embates diretos na casa.

“Eu poderia estar em depressão, trancada em casa, se eu fosse ficar, talvez, olhando para tudo o que saiu. Mas eu, como ‘macaca velha’ nesse ramo, entendi que eu não vou ficar me dando chicotada vendo coisas que não dizem respeito a mim”, afirmou Aline sobre as críticas negativas recebidas após o confinamento e como tem lidado com a repercussão.

Segundo ela, ter clareza sobre suas ações é essencial para não se abalar com os comentários externos: “Eu sei o que eu fiz lá dentro. Eu sei da minha intenção. Pode ser que amanhã eu discorde da minha intenção. Pode ser. Tomara que seja para melhor cada vez mais. Mas eu não vou ficar me chicoteando, nem ficar mal".

Aline Campos com o novo namorado, Fred Costa

Aline Campos com o novo namorado, o deputado federal Fred Costa por Reprodução/Redes Sociais
Aline Campos com o novo namorado, o deputado federal Fred Costa por Reprodução/Redes Sociais
Aline Campos com o novo namorado, o deputado federal Fred Costa por Reprodução/Redes Sociais
Aline Campos e Fred Costa por Reprodução/Gshow
Aline Campos e Fred Costa e seus cães por Reprodução/Redes Sociais
Aline Campos e Fred Costa por Reprodução/Redes Sociais
Fred Costa e Aline Campos por Reprodução/ Instagram
O deputado federal Fred Costa por Reprodução/Redes Sociais
O deputado federal Fred Costa por Reprodução/Redes Sociais
O deputado federal Fred Costa por Reprodução/Redes Sociais
O deputado federal Fred Costa por Reprodução/Redes Sociais
O deputado federal Fred Costa por Reprodução/Redes Sociais
O deputado federal Fred Costa por Reprodução/Redes Sociais
O deputado federal Fred Costa por Reprodução/Redes Sociais
O deputado federal Fred Costa por Reprodução/Redes Sociais
O deputado federal Fred Costa e Aline Campos por Reprodução/Redes Sociais
1 de 16
Aline Campos com o novo namorado, o deputado federal Fred Costa por Reprodução/Redes Sociais

“Vou me apegar ao lado positivo. E aí, naturalmente, os haters, as energias ruins, vão parando, real, quando você não dá importância. É igual à meditação: a gente começa cheio de pensamentos; se você der a oportunidade de ganhar força, ele vai ganhar força”, reforçou, destacando a escolha de não permitir que essas opiniões negativas afetem sua vida pessoal.

Aline concluiu afirmando estar tranquila com suas atitudes e que não se arrepende do comportamento que adotou durante o jogo: “O que importa é que eu estou em paz. Tudo o que eu fiz lá era tudo o que tinha que ser feito. Eu não faria nada diferente".

Leia mais

Imagem - Confira quem lidera o ranking de emojis polêmicos no Queridômetro do BBB 26

Confira quem lidera o ranking de emojis polêmicos no Queridômetro do BBB 26

Imagem - Sobrinho de integrante do ‘Mamonas Assassinas’ revive legado da banda nos palcos com a turnê ‘30 Anos’

Sobrinho de integrante do ‘Mamonas Assassinas’ revive legado da banda nos palcos com a turnê ‘30 Anos’

Imagem - Ana Maria Braga revela para quem está torcendo no Paredão Falso do BBB 26

Ana Maria Braga revela para quem está torcendo no Paredão Falso do BBB 26

Tags:

Aline Campos bbb 26

Mais recentes

Imagem - Quem é Túlio Amâncio? Repórter da GloboNews viraliza como ‘bigodudo gostoso’ após estreia ao vivo

Quem é Túlio Amâncio? Repórter da GloboNews viraliza como ‘bigodudo gostoso’ após estreia ao vivo
Imagem - Confira quem lidera o ranking de emojis polêmicos no Queridômetro do BBB 26

Confira quem lidera o ranking de emojis polêmicos no Queridômetro do BBB 26
Imagem - Gerluce morre em Três Graças? Ferette manda executar mãe de Joélly após roubo

Gerluce morre em Três Graças? Ferette manda executar mãe de Joélly após roubo

MAIS LIDAS

Imagem - Adriana Araújo não resiste e morre aos 49 anos: 'Iluminava todos ao seu redor'
01

Adriana Araújo não resiste e morre aos 49 anos: 'Iluminava todos ao seu redor'

Imagem - Quatro pessoas perdem a visão após mutirão em clínica oftalmológica de Salvador
02

Quatro pessoas perdem a visão após mutirão em clínica oftalmológica de Salvador

Imagem - Caixa abre processo seletivo de estágio com bolsas de até R$ 1,8 mil
03

Caixa abre processo seletivo de estágio com bolsas de até R$ 1,8 mil

Imagem - Como é a pequena cidade brasileira que vai receber mina de ouro de R$ 1,4 bilhão
04

Como é a pequena cidade brasileira que vai receber mina de ouro de R$ 1,4 bilhão