Aline Campos analisa sua passagem pelo BBB 26 e desabafa: ‘Eu poderia estar em depressão’

A influenciadora foi a primeira eliminada da edição de 2026 do reality

Publicado em 2 de março de 2026 às 21:29

Aline Campos no podcast "Paranormal Experience" Crédito: Reprodução/ Youtube

A trajetória de Aline Campos no Big Brother Brasil 26 foi curta, sendo a primeira eliminação da temporada. No entanto, sua participação ainda reverbera mais de um mês após sua saída, ocorrida no dia 20 de janeiro. Em entrevista ao podcast "Paranormal Experience" (Experiência Paranormal), a influenciadora analisou sua jornada no programa e comentou a rivalidade com Ana Paula Renault, com quem protagonizou embates diretos na casa.

“Eu poderia estar em depressão, trancada em casa, se eu fosse ficar, talvez, olhando para tudo o que saiu. Mas eu, como ‘macaca velha’ nesse ramo, entendi que eu não vou ficar me dando chicotada vendo coisas que não dizem respeito a mim”, afirmou Aline sobre as críticas negativas recebidas após o confinamento e como tem lidado com a repercussão.

Segundo ela, ter clareza sobre suas ações é essencial para não se abalar com os comentários externos: “Eu sei o que eu fiz lá dentro. Eu sei da minha intenção. Pode ser que amanhã eu discorde da minha intenção. Pode ser. Tomara que seja para melhor cada vez mais. Mas eu não vou ficar me chicoteando, nem ficar mal".

“Vou me apegar ao lado positivo. E aí, naturalmente, os haters, as energias ruins, vão parando, real, quando você não dá importância. É igual à meditação: a gente começa cheio de pensamentos; se você der a oportunidade de ganhar força, ele vai ganhar força”, reforçou, destacando a escolha de não permitir que essas opiniões negativas afetem sua vida pessoal.