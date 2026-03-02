Acesse sua conta
‘A Cabeça do Santo’, livro de Socorro Acioli, terá adaptação para o cinema com Antônio Pitanga

Ator baiano é o primeiro nome confirmado no elenco do longa-metragem

  • K

  • Kamila Macedo

Publicado em 2 de março de 2026 às 22:09

Socorro Acioli, escritora de
Socorro Acioli, escritora de "A Cabeça do Santo", com Antônio Pitanga Crédito: Reprodução

A escritora Socorro Acioli revelou, nas suas redes sociais, o primeiro ator confirmado na adaptação do seu livro “A Cabeça do Santo”. Na publicação, ela aparece ao lado do baiano Antônio Pitanga, ícone do cinema e da televisão brasileira.

“Nem sei se posso contar, mas o Antônio Pitanga está confirmado no elenco do filme “A cabeça do Santo”. Vocês guardam segredo?”, escreveu na legenda.

O roteiro e a direção estão sob o comando de Joana Mariani, de “Todas as Canções de Amor”, com produção da Coração da Selva, produtora responsável pela novela “Beleza Fatal”, da HBO Max. O longa ainda não tem data de estreia definida.

A primeira leitura oficial de trechos do roteiro ocorreu no dia 4 de fevereiro, na sede da produtora, no centro histórico de São Paulo. O encontro reuniu nomes como a própria diretora, Mariani, e o ator Jesuíta Barbosa, que participou da leitura, embora ainda não integre oficialmente o elenco. Melina Anthís e Agnes Nunes também foram convidadas para a sessão.

Lançado em 2014, “A Cabeça do Santo” mistura elementos de realismo fantástico com a crença em Santo Antônio ao narrar a história de Samuel. Na trama, o protagonista viaja de Juazeiro do Norte, no Ceará, até a pequena cidade fictícia de Candeia para cumprir o último desejo de sua mãe: encontrar o pai e a avó que ele nunca conheceu.

A autora destaca que a obra surgiu a partir de uma oficina de escrita ministrada por Gabriel García Márquez.

