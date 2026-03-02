REALITY SHOW

Sincerão Linha Direta do BBB 26 expõe acusações e define ‘maior traidor’ da casa

Dinâmica escolhida pelo público coloca participantes frente a frente em ligações diretas e sem direito de resposta

Heider Sacramento

Publicado em 2 de março de 2026 às 23:45

Participantes trocam acusações no Sincerão Linha Direta e elegem o “maior traidor” Crédito: Reprodução/TV Globo

Clima tenso na casa do Big Brother Brasil 26 na noite desta segunda-feira (2). O sexto Sincerão da temporada adotou o formato “Linha Direta” e desafiou os confinados a apontar quem consideram o maior traidor do jogo, tema escolhido pelo público em votação.

Ao vivo, o apresentador Tadeu Schmidt explicou as regras: cada jogador teria apenas uma ligação para fazer dentro da casa. Ao selecionar a foto do rival escolhido, ganhava um minuto para se posicionar. Quem recebesse a chamada deveria apenas escutar, com o microfone desligado.

Entre as trocas mais intensas da dinâmica, Alberto Cowboy apontou Breno como traidor, acusando o biólogo de abandonar alianças e mudar de postura após a saída de um aliado. Breno, por sua vez, direcionou a ligação para Jordana, afirmando que foi excluído estrategicamente e tratado com arrogância.

Jordana rebateu ao classificar Breno como traidor por usar informações compartilhadas anteriormente para desestabilizá-la no jogo. Já Samira também escolheu a advogada, citando episódios de confronto e atitudes consideradas excessivas após idas ao Paredão.