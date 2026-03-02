Sincerão Linha Direta do BBB 26 expõe acusações e define ‘maior traidor’ da casa

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 2 de março de 2026 às 23:45
Clima tenso na casa do Big Brother Brasil 26 na noite desta segunda-feira (2). O sexto Sincerão da temporada adotou o formato “Linha Direta” e desafiou os confinados a apontar quem consideram o maior traidor do jogo, tema escolhido pelo público em votação.
Ao vivo, o apresentador Tadeu Schmidt explicou as regras: cada jogador teria apenas uma ligação para fazer dentro da casa. Ao selecionar a foto do rival escolhido, ganhava um minuto para se posicionar. Quem recebesse a chamada deveria apenas escutar, com o microfone desligado.
Entre as trocas mais intensas da dinâmica, Alberto Cowboy apontou Breno como traidor, acusando o biólogo de abandonar alianças e mudar de postura após a saída de um aliado. Breno, por sua vez, direcionou a ligação para Jordana, afirmando que foi excluído estrategicamente e tratado com arrogância.
Jordana rebateu ao classificar Breno como traidor por usar informações compartilhadas anteriormente para desestabilizá-la no jogo. Já Samira também escolheu a advogada, citando episódios de confronto e atitudes consideradas excessivas após idas ao Paredão.
A cunhã-poranga Marciele acusou Breno de incoerência e quebra de confiança em diferentes momentos estratégicos. Por fim, a jornalista Ana Paula Renault surpreendeu ao eleger Babu Santana como o maior traidor, mencionando mudanças de postura dentro do grupo e decisões que teriam abalado a aliança inicial.