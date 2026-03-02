Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Sincerão Linha Direta do BBB 26 expõe acusações e define ‘maior traidor’ da casa

Dinâmica escolhida pelo público coloca participantes frente a frente em ligações diretas e sem direito de resposta

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 2 de março de 2026 às 23:45

Participantes trocam acusações no Sincerão Linha Direta e elegem o “maior traidor” Crédito: Reprodução/TV Globo

Clima tenso na casa do Big Brother Brasil 26 na noite desta segunda-feira (2). O sexto Sincerão da temporada adotou o formato “Linha Direta” e desafiou os confinados a apontar quem consideram o maior traidor do jogo, tema escolhido pelo público em votação.

Ao vivo, o apresentador Tadeu Schmidt explicou as regras: cada jogador teria apenas uma ligação para fazer dentro da casa. Ao selecionar a foto do rival escolhido, ganhava um minuto para se posicionar. Quem recebesse a chamada deveria apenas escutar, com o microfone desligado.

Saiba os signos dos participantes do BBB 26

Alberto Cowboy é do signo de Áries por Manoella Mello/TV Globo
Aline Campos é do signo de Libra por Manoella Mello/TV Globo
Ana Paula Renault é do signo de Sagitário por Manoella Mello/TV Globo
Babu Santana é do signo de Sagitário por Manoella Mello/TV Globo
Breno é do signo de Touro por Manoella Mello/TV Globo
Brigido é do signo de Touro por Manoella Mello/TV Globo
Chaiany é do signo de Áries por Manoella Mello/TV Globo
Edilson Capetinha é do signo de Virgem por Manoella Mello/TV Globo
Gabriela é do signo de Touro por Manoella Mello/TV Globo
Jonas Sulzbach é do signo de Aquário por Manoella Mello/TV Globo
Jordana é do signo de Leão por Manoella Mello/TV Globo
Juliano Floss é do signo de Gêmeos por Manoella Mello/TV Globo
Leandro é do signo de Capricórnio por Manoella Mello/TV Globo
Marcelo é do signo de Touro por Manoella Mello/TV Globo
Marciele é do signo de Câncer por Manoella Mello/TV Globo
Matheus é do signo de Gêmeos por Manoella Mello/TV Globo
Maxiane é do signo de Câncer por Manoella Mello/TV Globo
Milena é do signo de Peixes por Manoella Mello/TV Globo
Paulo Augusto é do signo de Gêmeos por Manoella Mello/TV Globo
Samira é do signo de Sagitário por Manoella Mello/TV Globo
Sarah Andrade é do signo de Câncer por Manoella Mello/TV Globo
Sol Vega é do signo de Gêmeos por Manoella Mello/TV Globo
Solange Couto é do signo de Câncer por Manoella Mello/TV Globo
1 de 23
Alberto Cowboy é do signo de Áries por Manoella Mello/TV Globo

Entre as trocas mais intensas da dinâmica, Alberto Cowboy apontou Breno como traidor, acusando o biólogo de abandonar alianças e mudar de postura após a saída de um aliado. Breno, por sua vez, direcionou a ligação para Jordana, afirmando que foi excluído estrategicamente e tratado com arrogância.

Jordana rebateu ao classificar Breno como traidor por usar informações compartilhadas anteriormente para desestabilizá-la no jogo. Já Samira também escolheu a advogada, citando episódios de confronto e atitudes consideradas excessivas após idas ao Paredão.

A cunhã-poranga Marciele acusou Breno de incoerência e quebra de confiança em diferentes momentos estratégicos. Por fim, a jornalista Ana Paula Renault surpreendeu ao eleger Babu Santana como o maior traidor, mencionando mudanças de postura dentro do grupo e decisões que teriam abalado a aliança inicial.

Leia mais

Imagem - Leandro Boneco conquista 1º apartamento do BBB 26 em dinâmica surpresa e se emociona

Leandro Boneco conquista 1º apartamento do BBB 26 em dinâmica surpresa e se emociona

Imagem - Como Jonas, Marciele e Maxiane: os triângulos amorosos que marcaram o BBB

Como Jonas, Marciele e Maxiane: os triângulos amorosos que marcaram o BBB

Imagem - Ivete Sangalo recebe apoio de Daniel Cady após cirurgia: 'Foi só um grande susto'

Ivete Sangalo recebe apoio de Daniel Cady após cirurgia: 'Foi só um grande susto'

Mais recentes

Imagem - Anjo da Guarda envia recado direto para 3 signos nesta terça-feira (3 de março): não ignore os sinais

Anjo da Guarda envia recado direto para 3 signos nesta terça-feira (3 de março): não ignore os sinais
Imagem - Leandro Boneco conquista 1° apartamento do BBB 26 em dinâmica surpresa e se emociona

Leandro Boneco conquista 1° apartamento do BBB 26 em dinâmica surpresa e se emociona
Imagem - Quais são os principais sintomas do aneurisma, doença que matou Adriana Araújo aos 49 anos

Quais são os principais sintomas do aneurisma, doença que matou Adriana Araújo aos 49 anos

MAIS LIDAS

Imagem - Supermercados fecham aos domingos a partir de hoje (1º); veja onde
01

Supermercados fecham aos domingos a partir de hoje (1º); veja onde

Imagem - Ivete Sangalo abre o jogo e fala pela primeira vez sobre rumores de agressão
02

Ivete Sangalo abre o jogo e fala pela primeira vez sobre rumores de agressão

Imagem - Banco abre concurso com vagas de 30h semanais e salários de até R$ 8,9 mil
03

Banco abre concurso com vagas de 30h semanais e salários de até R$ 8,9 mil

Imagem - Depois de dias difíceis, a vida começa a destravar para 3 signos logo após uma semana decisiva entre 2 e 8 de março
04

Depois de dias difíceis, a vida começa a destravar para 3 signos logo após uma semana decisiva entre 2 e 8 de março