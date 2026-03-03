ASTROLOGIA

Anjo da Guarda envia recado direto para 3 signos nesta terça-feira (3 de março): não ignore os sinais

Dia pede atenção a decisões emocionais e postura mais firme diante de situações que se repetem

Fernanda Varela

Publicado em 3 de março de 2026 às 00:00

A terça-feira (3) chega com uma energia de alerta. O Anjo da Guarda atua hoje como um guia que chama para a responsabilidade emocional e para a leitura mais atenta dos sinais ao redor. Situações que vêm se repetindo tendem a mostrar, com mais clareza, o que precisa ser ajustado.

Áries

Você já percebeu o que precisa mudar, mas tem insistido em adiar a decisão. O recado espiritual é claro: agir agora evita desgaste maior depois. Evite impulsividade, mas também não prolongue algo que já perdeu sentido. Coragem e maturidade caminham juntas hoje.

Câncer

O dia mexe com sentimentos antigos. Pode surgir uma conversa ou lembrança que reacende emoções. O Anjo da Guarda orienta a não fugir do que sente, mas também a não se deixar dominar por isso. Equilíbrio emocional será essencial para não reagir de forma exagerada.

Capricórnio

Questões profissionais ou financeiras pedem organização. Você tem capacidade para resolver o que está pendente, mas precisa estruturar melhor suas prioridades. O momento favorece planejamento e decisões estratégicas. Não ignore pequenos detalhes.

