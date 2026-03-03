Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Anjo da Guarda envia recado direto para 3 signos nesta terça-feira (3 de março): não ignore os sinais

Dia pede atenção a decisões emocionais e postura mais firme diante de situações que se repetem

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 3 de março de 2026 às 00:00

Signos
Signos Crédito: Imagem gerada por IA

A terça-feira (3) chega com uma energia de alerta. O Anjo da Guarda atua hoje como um guia que chama para a responsabilidade emocional e para a leitura mais atenta dos sinais ao redor. Situações que vêm se repetindo tendem a mostrar, com mais clareza, o que precisa ser ajustado.

Leia mais

Imagem - VÍDEO: Globo vira motivo de chacota após erro em reportagem no Fantástico

VÍDEO: Globo vira motivo de chacota após erro em reportagem no Fantástico

Imagem - Pai de Isabel Veloso revela pedido emocionante feito pela filha antes da morte

Pai de Isabel Veloso revela pedido emocionante feito pela filha antes da morte

Imagem - Adriana Araújo não resiste e morre aos 49 anos: 'Iluminava todos ao seu redor'

Adriana Araújo não resiste e morre aos 49 anos: 'Iluminava todos ao seu redor'

Áries

Você já percebeu o que precisa mudar, mas tem insistido em adiar a decisão. O recado espiritual é claro: agir agora evita desgaste maior depois. Evite impulsividade, mas também não prolongue algo que já perdeu sentido. Coragem e maturidade caminham juntas hoje.

Viagens que são a cara de Áries

Las Vegas (EUA) – Ritmo acelerado e excesso por Shutterstock
Monteverde (Costa Rica) – Tirolesas, pontes suspensas e experiências de risco controlado, com muita ação por Shutterstock
Serra do Divisor (AC) – Natureza selvagem, trilhas difíceis, rios fortes e sensação real de aventura por Wikimedia Commons/Reprodução
Patagônia (Argentina) – Superação e paisagens extremas por Wikimedia Commons/Reprodução
Fernando de Noronha (PE) – Esporte, mergulho e energia alta por Wikimedia Commons/Reprodução
Chapada dos Guimarães (MT) – Trilhas fortes e sensação de desafio por Wikimedia Commons/Reprodução
Urubici (SC) – Frio, aventura e paisagens impactantes por Divulgação
Bertioga (SP) – Ação, trilhas e praia sem monotonia por Prefeitura de Bertioga/Divulgação
Queenstown (Nova Zelândia) – Esportes radicais sem pausa por Wikimedia Commons/Reprodução
Cidade do Cabo (África do Sul) – Aventura e natureza dramática por Shutterstock
1 de 10
Las Vegas (EUA) – Ritmo acelerado e excesso por Shutterstock

Câncer

O dia mexe com sentimentos antigos. Pode surgir uma conversa ou lembrança que reacende emoções. O Anjo da Guarda orienta a não fugir do que sente, mas também a não se deixar dominar por isso. Equilíbrio emocional será essencial para não reagir de forma exagerada.

Viagens que são a cara de Câncer

Naxos (Grécia) - Mar, história e emoção profunda por Shutterstock
Bruges (Bélgica) – Charme e intimismo por Shutterstock
Caldas Novas (GO) – Relaxamento e cuidado por Shutterstock
Petrópolis (RJ) – História e sensação de lar por Shutterstock
Praga (República Tcheca) – Sensação de passado vivo por Shutterstock
Ilha de Marajó (PA) – Tradição e vínculo emocional por Pedro Guerreiro/Ag. Pará
Porto de Galinhas (PE) – Mar calmo e aconchego por Shutterstock
Gramado (RS) – Clima íntimo e romântico por Shutterstock
Veneza (Itália) – Nostalgia e romantismo por Shutterstock
Quebec (Canadá) – Atmosfera familiar por Shutterstock
1 de 10
Naxos (Grécia) - Mar, história e emoção profunda por Shutterstock

Capricórnio

Questões profissionais ou financeiras pedem organização. Você tem capacidade para resolver o que está pendente, mas precisa estruturar melhor suas prioridades. O momento favorece planejamento e decisões estratégicas. Não ignore pequenos detalhes.

Viagens que são a cara de Capricórnio

Berlim (Alemanha) – Reconstrução e disciplina por Shutterstock
Belém (PA) – História urbana e identidade consolidada por Shutterstock
Pequim (China) – História milenar e poder por Shutterstock
Brasília (DF) – Estrutura, política e história recente por Shutterstock
Genebra (Suíça) – Seriedade e organização por Shutterstock
Gramado (RS) – Organização e tradição por Shutterstock
São Paulo (SP) – Oportunidades e movimento profissional por Shutterstock
Seul (Coreia do Sul) – Trabalho, inovação e foco por Shutterstock
São Luís (MA) – Patrimônio histórico e legado cultural por Shutterstock
Londres (Inglaterra) – História sólida e tradição por Shutterstock
1 de 10
Berlim (Alemanha) – Reconstrução e disciplina por Shutterstock

Mensagem do dia

Os sinais se repetem até serem compreendidos. Hoje, a espiritualidade convida você a olhar com honestidade para suas escolhas e assumir o controle do que pode ser transformado.

Mais recentes

Imagem - Sincerão Linha Direta do BBB 26 expõe acusações e define ‘maior traidor’ da casa

Sincerão Linha Direta do BBB 26 expõe acusações e define ‘maior traidor’ da casa
Imagem - Leandro Boneco conquista 1° apartamento do BBB 26 em dinâmica surpresa e se emociona

Leandro Boneco conquista 1° apartamento do BBB 26 em dinâmica surpresa e se emociona
Imagem - Quais são os principais sintomas do aneurisma, doença que matou Adriana Araújo aos 49 anos

Quais são os principais sintomas do aneurisma, doença que matou Adriana Araújo aos 49 anos

MAIS LIDAS

Imagem - Supermercados fecham aos domingos a partir de hoje (1º); veja onde
01

Supermercados fecham aos domingos a partir de hoje (1º); veja onde

Imagem - Ivete Sangalo abre o jogo e fala pela primeira vez sobre rumores de agressão
02

Ivete Sangalo abre o jogo e fala pela primeira vez sobre rumores de agressão

Imagem - Banco abre concurso com vagas de 30h semanais e salários de até R$ 8,9 mil
03

Banco abre concurso com vagas de 30h semanais e salários de até R$ 8,9 mil

Imagem - Depois de dias difíceis, a vida começa a destravar para 3 signos logo após uma semana decisiva entre 2 e 8 de março
04

Depois de dias difíceis, a vida começa a destravar para 3 signos logo após uma semana decisiva entre 2 e 8 de março