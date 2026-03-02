ASSISTA

VÍDEO: Globo vira motivo de chacota após erro em reportagem no Fantástico

Trecho repetido em reportagem exibida ao vivo chamou atenção do público e gerou comentários online

Fernanda Varela

Publicado em 2 de março de 2026 às 17:01

Nilson Klava Crédito: Reprodução

Um erro exibido durante o Fantástico deste domingo (1º) acabou repercutindo nas redes sociais e virou motivo de brincadeiras entre telespectadores. A falha ocorreu em uma reportagem apresentada pelo jornalista Nilson Klava e passou sem correção pela equipe de edição do programa.

Durante a matéria, que abordava a repercussão internacional dos ataques dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã, o repórter repetiu a mesma frase três vezes seguidas em uma passagem gravada. O trecho foi ao ar normalmente na revista eletrônica.

Nilson Klava refazendo a passagem pelo menos umas 3x no #Fantástico pic.twitter.com/cI3HDfY7PO — Brenno (@brenno__moura) March 1, 2026

Na gravação exibida, o jornalista afirmou: “Donald Trump disse que a campanha militar no Irã vai durar até que todos os objetivos sejam alcançados”, repetindo a declaração em sequência, o que chamou atenção do público que acompanhava a transmissão.

Repercussão nas redes sociais

O erro não passou despercebido pelos telespectadores, que rapidamente comentaram o momento nas redes sociais. Muitos disseram ter pensado inicialmente que o problema era técnico ou interferência no sinal da televisão.

Nilson Klava 1 de 6

Entre os comentários, usuários ironizaram a situação e questionaram como o trecho repetido não foi identificado durante a edição do programa. Outros defenderam o jornalista e atribuíram a falha ao processo de montagem da reportagem.

Contexto da reportagem

A matéria tratava da escalada de tensão no Oriente Médio após ações militares envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã. Autoridades internacionais comentaram os ataques e as consequências políticas do conflito, tema central da cobertura exibida no programa.