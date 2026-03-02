VÍDEO: Globo vira motivo de chacota após erro em reportagem no Fantástico

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 2 de março de 2026 às 17:01
Um erro exibido durante o Fantástico deste domingo (1º) acabou repercutindo nas redes sociais e virou motivo de brincadeiras entre telespectadores. A falha ocorreu em uma reportagem apresentada pelo jornalista Nilson Klava e passou sem correção pela equipe de edição do programa.
Durante a matéria, que abordava a repercussão internacional dos ataques dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã, o repórter repetiu a mesma frase três vezes seguidas em uma passagem gravada. O trecho foi ao ar normalmente na revista eletrônica.
Na gravação exibida, o jornalista afirmou: “Donald Trump disse que a campanha militar no Irã vai durar até que todos os objetivos sejam alcançados”, repetindo a declaração em sequência, o que chamou atenção do público que acompanhava a transmissão.
Repercussão nas redes sociais
O erro não passou despercebido pelos telespectadores, que rapidamente comentaram o momento nas redes sociais. Muitos disseram ter pensado inicialmente que o problema era técnico ou interferência no sinal da televisão.
Nilson Klava
Entre os comentários, usuários ironizaram a situação e questionaram como o trecho repetido não foi identificado durante a edição do programa. Outros defenderam o jornalista e atribuíram a falha ao processo de montagem da reportagem.
Contexto da reportagem
A matéria tratava da escalada de tensão no Oriente Médio após ações militares envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã. Autoridades internacionais comentaram os ataques e as consequências políticas do conflito, tema central da cobertura exibida no programa.
Apesar da repercussão online, a emissora não comentou oficialmente o episódio até o momento.