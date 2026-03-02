Acesse sua conta
VÍDEO: Globo vira motivo de chacota após erro em reportagem no Fantástico

Trecho repetido em reportagem exibida ao vivo chamou atenção do público e gerou comentários online

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 2 de março de 2026 às 17:01

Nilson Klava
Nilson Klava Crédito: Reprodução

Um erro exibido durante o Fantástico deste domingo (1º) acabou repercutindo nas redes sociais e virou motivo de brincadeiras entre telespectadores. A falha ocorreu em uma reportagem apresentada pelo jornalista Nilson Klava e passou sem correção pela equipe de edição do programa.

Durante a matéria, que abordava a repercussão internacional dos ataques dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã, o repórter repetiu a mesma frase três vezes seguidas em uma passagem gravada. O trecho foi ao ar normalmente na revista eletrônica.

Na gravação exibida, o jornalista afirmou: “Donald Trump disse que a campanha militar no Irã vai durar até que todos os objetivos sejam alcançados”, repetindo a declaração em sequência, o que chamou atenção do público que acompanhava a transmissão.

Repercussão nas redes sociais

O erro não passou despercebido pelos telespectadores, que rapidamente comentaram o momento nas redes sociais. Muitos disseram ter pensado inicialmente que o problema era técnico ou interferência no sinal da televisão.

Nilson Klava

Nilson Klava por Reprodução
Nilson Klava por Reprodução
Nilson Klava por Reprodução
Nilson Klava por Reprodução
Nilson Klava por Reprodução
Nilson Klava por Reprodução
1 de 6
Nilson Klava por Reprodução

Entre os comentários, usuários ironizaram a situação e questionaram como o trecho repetido não foi identificado durante a edição do programa. Outros defenderam o jornalista e atribuíram a falha ao processo de montagem da reportagem.

Contexto da reportagem

A matéria tratava da escalada de tensão no Oriente Médio após ações militares envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã. Autoridades internacionais comentaram os ataques e as consequências políticas do conflito, tema central da cobertura exibida no programa.

Apesar da repercussão online, a emissora não comentou oficialmente o episódio até o momento.

