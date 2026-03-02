Acesse sua conta
BBB 26: Babu chama Chaiany de ‘falsa’ e amizade ‘balança’

Discussão na varanda expõe mágoas, acusações e reação da equipe fora da casa

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 2 de março de 2026 às 19:00

Babu e Chaiany trocam acusações no BBB 26 e clima pesa dentro da casa
Babu e Chaiany trocam acusações no BBB 26 e clima pesa dentro da casa Crédito: Reprodução

O clima pesou de vez no BBB 26. Babu Santana e Chaiany protagonizaram uma discussão tensa nesta segunda-feira (2) e levantaram dúvidas sobre o futuro da amizade dentro do reality da TV Globo.

Durante conversa na varanda, o que começou como debate sobre jogo virou troca de acusações pessoais. Irritado, Babu Santana questionou a postura da sister: “Por que você não fala olhando para mim?”. A resposta de Chaiany foi direta, mas não evitou a escalada do conflito.

Sem paciência, Babu disparou que estava sendo tratado “que nem uma pessoa falsa” e chegou a provocar: “Você não gosta mais de mim não? Me coloca no paredão então”.

Chaiany tentou se justificar e afirmou que sempre age por confiar demais nas pessoas. Mesmo assim, o ator encerrou a conversa dizendo que se engana com as pessoas, deixando o clima ainda mais desconfortável no BBB 26.

A cena rapidamente virou assunto entre os confinados e movimentou as redes sociais. O desgaste entre Babu e Chaiany no BBB 26 já vinha se acumulando desde a festa do líder de Jonas Sulzbach.

Nos bastidores da casa, Babu insinuou que Chaiany teria ultrapassado limites durante a comemoração. Ele afirmou que a sister teria feito comentários e gestos inadequados, versão que ela negou imediatamente.

Surpresa com a acusação, Chaiany rebateu e disse que o ator estaria exagerando. O clima entre os dois azedou de vez depois da troca de versões.

Equipe se pronuncia fora da casa

A polêmica no BBB 26 ultrapassou os muros do confinamento. Nas redes sociais, a equipe de Chaiany negou as insinuações feitas por Babu e classificou a situação como grave e angustiante para a participante.

A discussão entre Babu e Chaiany aumenta ainda mais a tensão do jogo e pode impactar alianças, votos e estratégias nos próximos paredões do BBB 26.

Tags:

Babu Santana Chaiany

