Gerluce morre em Três Graças? Ferette manda executar mãe de Joélly após roubo

Vilão perde o controle com sumiço da escultura e ordena morte brutal na novela das nove

Heider Sacramento

Publicado em 2 de março de 2026 às 20:17

Ferette manda executar Gerluce após roubo da escultura em Três Graças Crédito: Reprodução

Gerluce morre em Três Graças? A pergunta vai tomar conta dos próximos capítulos da novela da TV Globo após Ferette decidir partir para o ataque. Furioso com o roubo da escultura das Três Graças, o empresário manda executar Gerluce (Sophie Charlotte), mãe de Joélly, e ainda coloca Paulinho na mira.

A reta recente da trama tem sido marcada por reviravoltas intensas, incluindo a morte de Jorginho e o sequestro envolvendo o bebê de Joélly. Agora, o foco da tensão recai sobre Gerluce em Três Graças.

Convencido de que pode ser incriminado pelo desaparecimento da obra de arte, Ferette (Murilo Benício) formaliza uma denúncia e tenta despistar qualquer suspeita.

Nos bastidores, Arminda (Grazi Massafera) reforça a acusação, enquanto a delegada Marise começa a investigar moradores da comunidade com fotos em mãos.

Ferette passa a desconfiar que Gerluce tenha repassado informações cruciais sobre o paradeiro do dinheiro escondido na estátua. A partir daí, o vilão perde completamente o controle.

Sem medir consequências, Ferette convoca seu capanga Vicente e dá uma ordem direta: eliminar Paulinho (Rômulo Estrela) para evitar que ele se torne um obstáculo.

Na sequência mais chocante, ele manda arrancar de Gerluce a localização do dinheiro antes de executá-la. A brutal tentativa de assassinato coloca a personagem de Sophie Charlotte diante da morte.