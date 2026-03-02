Acesse sua conta
Quem é Túlio Amâncio? Repórter da GloboNews viraliza como ‘bigodudo gostoso’ após estreia ao vivo

Jornalista chamou atenção do público nas redes sociais durante primeira participação no Em Ponto e virou assunto pela beleza e carisma

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 2 de março de 2026 às 21:26

Túlio Amâncio estreia na GloboNews e conquista a web
Túlio Amâncio estreia na GloboNews e conquista a web Crédito: Reprodução

Quem é o repórter “bigodudo gostoso” da Globo? A pergunta dominou as redes sociais na manhã desta segunda-feira (2), após a estreia de Túlio Amâncio na GloboNews. O jornalista entrou ao vivo no telejornal Em Ponto para comentar o conflito entre Estados Unidos, Irã e Israel, mas acabou viralizando por causa do visual marcante e do bigode que rendeu uma enxurrada de elogios.

Assim que apareceu na tela, internautas correram para o X (antigo Twitter) e para o Instagram querendo saber mais sobre o novo rosto da emissora. Comentários exaltando a aparência e o carisma do repórter se multiplicaram, transformando o nome dele em um dos assuntos mais comentados da manhã.

Túlio foi recepcionado ao vivo pelos apresentadores Victor Boyadjian e Mônica Waldvogel, que deram boas-vindas ao colega na nova fase. Apesar da estreia na GloboNews, ele já acumula experiência no jornalismo. O repórter começou a carreira em emissoras locais de Uberlândia (MG) e passou os últimos quatro anos na Band, com atuação em Brasília.

Nas redes sociais, onde soma mais de 30 mil seguidores, Túlio compartilha momentos da rotina, incluindo treinos, corridas e a paixão pelo Botafogo de Futebol e Regatas. Com currículo consolidado e agora também status de galã da web, o jornalista já iniciou a trajetória na GloboNews cercado de holofotes.

