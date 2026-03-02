Jordana prevê Paredão Falso no BBB 26 e web acusa produção de manipulação: 'Nem disfarça'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 2 de março de 2026 às 21:00
A produção do BBB 26 revelou o Paredão Falso a Jordana? A pergunta tomou conta das redes sociais nesta segunda-feira (2) após a participante comentar, dentro da casa, exatamente a dinâmica que havia sido anunciada apenas ao público por Tadeu Schmidt.
Emparedada ao lado de Breno e Cowboy, Jordana afirmou em conversa com aliados que estava com “sentimento de paredão falso”, o que foi suficiente para incendiar a web e gerar acusações de favorecimento no reality da TV Globo. Durante bate-papo na casa do BBB 26, Jordana declarou sem hesitar: “Cara, estou com um sentimento de paredão falso”.
O detalhe que chamou atenção é que a dinâmica do Paredão Falso havia sido revelada apenas ao público durante o programa ao vivo, sem comunicação direta aos participantes. A fala rapidamente viralizou e levantou suspeitas de que a sister poderia ter recebido alguma informação privilegiada.
Jordana (BBB 26)
Nas redes sociais, internautas passaram a questionar a transparência do BBB 26. Alguns usuários insinuaram que Jordana poderia ter sido avisada no confessionário ou orientada de alguma forma. “Nem esconde”, escreveu um perfil no X (antigo Twitter). Outro comentário ironizou: “Com ajuda da ‘psicóloga’, eu também teria esse sentimento”.
A repercussão negativa colocou a produção do BBB 26 no centro das críticas, com acusações de possível manipulação. Não é a primeira vez que participantes do BBB 26 são acusados de receber informações externas. No entanto, até o momento, não há qualquer confirmação de irregularidade.
A declaração de Jordana pode ter sido apenas intuição ou estratégia de jogo. Ainda assim, a coincidência com o anúncio do Paredão Falso alimentou teorias e dividiu opiniões entre os fãs do programa.