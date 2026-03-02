VEJA VÍDEO

Jordana prevê Paredão Falso no BBB 26 e web acusa produção de manipulação: 'Nem disfarça'

Sister ‘adivinha’ dinâmica anunciada só ao público e levanta suspeitas nas redes

Heider Sacramento

Publicado em 2 de março de 2026 às 21:00

Jordana cita Paredão Falso no BBB 26 e web acusa possível manipulação Crédito: Reprodução

A produção do BBB 26 revelou o Paredão Falso a Jordana? A pergunta tomou conta das redes sociais nesta segunda-feira (2) após a participante comentar, dentro da casa, exatamente a dinâmica que havia sido anunciada apenas ao público por Tadeu Schmidt.

Emparedada ao lado de Breno e Cowboy, Jordana afirmou em conversa com aliados que estava com “sentimento de paredão falso”, o que foi suficiente para incendiar a web e gerar acusações de favorecimento no reality da TV Globo. Durante bate-papo na casa do BBB 26, Jordana declarou sem hesitar: “Cara, estou com um sentimento de paredão falso”.

Jordana: “Cara, eu tô com um sentimento de paredão falso.” #BBB26 pic.twitter.com/x2BMzmn1sn — Central Reality (@centralreality) March 2, 2026

O detalhe que chamou atenção é que a dinâmica do Paredão Falso havia sido revelada apenas ao público durante o programa ao vivo, sem comunicação direta aos participantes. A fala rapidamente viralizou e levantou suspeitas de que a sister poderia ter recebido alguma informação privilegiada.

Nas redes sociais, internautas passaram a questionar a transparência do BBB 26. Alguns usuários insinuaram que Jordana poderia ter sido avisada no confessionário ou orientada de alguma forma. “Nem esconde”, escreveu um perfil no X (antigo Twitter). Outro comentário ironizou: “Com ajuda da ‘psicóloga’, eu também teria esse sentimento”.

A repercussão negativa colocou a produção do BBB 26 no centro das críticas, com acusações de possível manipulação. Não é a primeira vez que participantes do BBB 26 são acusados de receber informações externas. No entanto, até o momento, não há qualquer confirmação de irregularidade.