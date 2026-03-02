LUTO NO SAMBA

Saiba qual foi a real causa da morte da sambista Adriana Araújo, aos 49 anos

Cantora estava internada em estado grave após passar mal em casa, em Belo Horizonte

Heider Sacramento

Publicado em 2 de março de 2026 às 17:41

Adriana Araújo Crédito: Reprodução

A morte de Adriana Araújo abalou o mundo do samba nesta segunda-feira (2). A sambista e cantora faleceu aos 49 anos, em Belo Horizonte (MG), após complicações de um aneurisma cerebral. A informação foi confirmada por meio das redes sociais da artista.

Segundo comunicado publicado pela família, Adriana Araújo estava internada desde o último sábado (28), quando sofreu um aneurisma cerebral e precisou ser socorrida às pressas.

A cantora passou mal em casa, desmaiou e foi levada inicialmente a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Em seguida, foi transferida para o Hospital Odilon Behrens, onde permaneceu em coma, entubada e sob cuidados intensivos.

Adriana Araújo 1 de 4

O quadro clínico era considerado grave e irreversível. Apesar dos esforços da equipe médica, Adriana Araújo não resistiu às complicações provocadas pelo aneurisma cerebral.

“Hoje nos despedimos da nossa amada Adriana Araújo. Adriana foi muito mais do que uma grande voz do samba. Foi abraço largo, sorriso fácil, coração generoso e uma alegria de viver que iluminava todos ao seu redor”, diz um trecho da nota publicada nas redes sociais.

Trajetória no samba

Natural da comunidade Pedreira Prado Lopes, uma das mais tradicionais de Belo Horizonte, Adriana Araújo construiu sua carreira a partir das raízes do samba.

Ela integrou o grupo Simplicidade Samba antes de seguir carreira solo em 2020. No ano seguinte, lançou o álbum Minha Verdade, elogiado pela crítica pela autenticidade e pelas letras que retratam vivências da periferia.

Em 2025, apresentou o projeto 3 Jorges, homenagem a três grandes nomes da música brasileira: Jorge Aragão, Jorge Ben Jor e Seu Jorge.