Ex-BBB Ariadna relata tensão em Dubai após explosões: 'Muito próxima'

Heider Sacramento
Publicado em 1 de março de 2026 às 20:30
A influenciadora Ariadna Arantes usou as redes sociais neste domingo (1º) para contar momentos de apreensão vividos em Dubai, onde está viajando. A cidade, nos Emirados Árabes Unidos, registrou explosões após ataques atribuídos ao Irã em meio à escalada de tensão na região.
Nos stories, Ariadna mostrou o alerta recebido no celular orientando moradores e turistas a buscarem abrigo imediato e permanecerem longe de janelas e áreas abertas devido à possível ameaça de mísseis.
“Teve uma explosão agora. Meu Deus do céu! Só Orixá”, disse ela em um dos vídeos, relatando que as janelas do local onde está hospedada chegaram a tremer. Segundo a ex-BBB, ao menos duas explosões foram ouvidas durante sua estadia. “Teve uma explosão muito próxima. Acordei assustada”, contou.
Ariadna Arantes
Apesar de afirmar que a rotina nas ruas parecia normal em alguns pontos da cidade, Ariadna destacou que o governo recomenda que as pessoas permaneçam em casa. Ela também revelou que seu voo foi cancelado e que, até o momento, não há previsão de deixar o país antes do dia 5 de março.
Mesmo apreensiva, a influenciadora seguiu compartilhando registros da viagem e explicou que continua atenta às orientações de segurança.