Ex-BBB Ariadna relata tensão em Dubai após explosões: 'Muito próxima'

Influenciadora contou que ouviu explosões, recebeu alerta de possível ameaça de mísseis e teve voo cancelado

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 1 de março de 2026 às 20:30

Ariadna vive momentos de tensão em Dubai após explosões Crédito: Reprodução

A influenciadora Ariadna Arantes usou as redes sociais neste domingo (1º) para contar momentos de apreensão vividos em Dubai, onde está viajando. A cidade, nos Emirados Árabes Unidos, registrou explosões após ataques atribuídos ao Irã em meio à escalada de tensão na região.

Nos stories, Ariadna mostrou o alerta recebido no celular orientando moradores e turistas a buscarem abrigo imediato e permanecerem longe de janelas e áreas abertas devido à possível ameaça de mísseis.

“Teve uma explosão agora. Meu Deus do céu! Só Orixá”, disse ela em um dos vídeos, relatando que as janelas do local onde está hospedada chegaram a tremer. Segundo a ex-BBB, ao menos duas explosões foram ouvidas durante sua estadia. “Teve uma explosão muito próxima. Acordei assustada”, contou.

Apesar de afirmar que a rotina nas ruas parecia normal em alguns pontos da cidade, Ariadna destacou que o governo recomenda que as pessoas permaneçam em casa. Ela também revelou que seu voo foi cancelado e que, até o momento, não há previsão de deixar o país antes do dia 5 de março.

Mesmo apreensiva, a influenciadora seguiu compartilhando registros da viagem e explicou que continua atenta às orientações de segurança.

