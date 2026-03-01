Acesse sua conta
Marquito é extubado, mas segue em estado grave após cirurgia na coluna

Humorista do Programa do Ratinho respira sem aparelhos, mas ainda necessita de cuidados intensivos após mal súbito

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 1 de março de 2026 às 19:00

Humorista Marquito
Humorista Marquito Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O humorista Marquito, do Programa do Ratinho, apresentou uma melhora no quadro clínico neste domingo (1º), mas continua internado em estado grave no Hospital Nipo-Brasileiro, em São Paulo.

Segundo boletim médico, ele foi extubado e já respira espontaneamente. No entanto, ainda necessita de cuidados intensivos, fisioterapia respiratória e início de reabilitação motora, conforme a evolução clínica permitir.

Marquito passou por uma cirurgia na coluna no sábado (28), com duração de aproximadamente quatro horas. Ele foi hospitalizado após sofrer um mal súbito enquanto pilotava uma motocicleta na Vila Gustavo, na zona norte da capital paulista, perdendo o controle do veículo e caindo na via.

A equipe médica informou que o estado de saúde permanece grave e que novas atualizações serão divulgadas conforme o progresso do tratamento.

