Galvão Bueno e Tiago Leifert levam torta na cara no SBT durante o Passa ou Repassa

Narradores participaram do Passa ou Repassa no Domingo Legal e entraram na brincadeira ao vivo, arrancando risadas da plateia

Heider Sacramento

Publicado em 1 de março de 2026 às 18:31

Galvão e Tiago Leifert levam torta na cara no SBT e viralizam Crédito: Reprodução

Uma cena que parecia improvável até poucos anos atrás aconteceu neste domingo (1º): Galvão Bueno e Tiago Leifert participaram do tradicional quadro Passa ou Repassa, no Domingo Legal, e acabaram levando torta na cara ao vivo.

Escalados para narrar a próxima Copa do Mundo pelo SBT, os dois integraram o time amarelo na gincana comandada por Celso Portiolli. Em clima descontraído, a dupla entrou na brincadeira sem fugir da clássica punição do quadro, arrancando risadas da plateia.

Ao lado de Mauro Beting e Nadine Basttos, eles começaram a disputa em desvantagem, mas reagiram nas provas seguintes. A virada veio na etapa decisiva, garantindo o troféu ao grupo.