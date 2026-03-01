EMPREENDEDORISMO

Couro cabeludo virou prioridade: alta na queda de cabelo fortalece mercado de hair spa

Espaços são diferentes dos salões tradicionais

Thais Borges

Publicado em 1 de março de 2026 às 05:00

Bioma Casa Fio é um hair spa que une práticas de baixo impacto ambiental, experiência de bem-estar e condução especializada em saúde capilar. Crédito: Divulgação

Chapinha, secador, coloração, progressiva... Esses procedimentos podem até deixar os cabelos bonitos no momento, mas afetam a saúde dos fios e do couro cabeludo. Ao perceber que as pacientes queriam tanto ter as madeixas bonitas quanto queriam tratar o cabelo e estimular o crescimento, a dermatologista Helga Abreu percebeu que havia uma lacuna nesses atendimentos e serviços em Salvador.

"Fui percebendo a necessidade de trazer uma alternativa de embelezamento mais consciente, porque as pacientes queriam cuidar dos cabelos, mas também queriam mudar a cor, fazer alinhamento e redução de volume. Eu sentia falta dessa parte de uma consciência maior sobre como manter a saúde dos fios e do couro cabeludo", explica ela, que é tricologista (ou seja, especialista em dermatologia capilar).

Isso se deu em meio a um contexto de crescimento em que mais pessoas têm desenvolvido quadros de queda capilar. Assim veio a inspiração para implementar um espaço de beleza sustentável, com a proposta de hair spa. Integrando ciência e beleza, ela está à frente do Bioma Casa Fio, novo empreendimento de beleza que começa a funcionar nesta quarta-feira (4). O espaço, licenciado pelo Grupo Laces, que tem quase 40 anos de atuação e referência no segmento, busca ir além do salão tradicional, ao reunir práticas de baixo impacto ambiental, experiência de bem-estar e condução especializada em saúde capilar. Sob o comando da médica, a ideia é integrar diagnósticos clínicos e tratamentos personalizados à experiência de beleza consciente.

"A gente via, em salões tradicionais, o excesso de química, e comecei a pesquisar alternativas e opções que trouxessem o embelezamento, mas que respeitassem a saúde do fio e do couro cabeludo", diz ela, que chegou ao Grupo Laces primeiro como cliente, para entender o caminho que seria percorrido pelas próprias clientes.

Devido às práticas sustentáveis e tratamentos naturais, o espaço trabalha com linha própria de produtos, inclusive com ingredientes orgânicos. O Bioma Casa Fio traz as tecnologias do Laces and Hair, primeiro hair spa do Brasil, fundado em São Paulo nos anos 1980 e que já conta com 69 unidades no Brasil, sendo sete na região Nordeste.

Segundo a dermatologista, o processo para uma cliente chegar ao design desejado para o cabelo vem após um diagnóstico e acompanhado por uma proposta de tratamento. "Não é só o design pontual. A gente consegue fazer mechas, luzes, reduzir volume, realinhar... Tudo isso seguindo esses critérios de respeito à saúde dos fios. Com ingredientes, em sua maioria, naturais, a ideia é, ao invés de perder saúde, ganhar qualidade nos fios. A gente fala que nossas colorações são também tinturas que tratam", explica Helga.

Queda capilar

Helga observa que, nos últimos anos, os atendimentos dermatológicos para cuidar dos cabelos cresceram. Para ela, há mais consciência geral e mais conhecimento de que existe um profissional médico que é especialista nos problemas relacionados ao couro cabeludo. "Antes, as pessoas pensavam: ‘ah, vou ficar careca, não tem jeito’. Hoje, elas sabem que tem jeito e tem tratamento", pondera.

Além disso, tem havido crescimentos ligados a dois momentos epidemiológicos específicos. O primeiro foi a pandemia da covid-19, quando houve um pico de procura por pacientes que tiveram grande queda de cabelo associada à covid-19. Agora, há uma nova onda de pacientes com queda capilar associada a outro fenômeno: o uso das canetas emagrecedoras, como o Mounjaro (tirzepatida) e Ozempic/Wegovy (semaglutida).

"Ambas são classificadas como quedas reversíveis. Após a covid, a gente observou uma queda de volume muito grande de dois a três meses após a infecção e a gente foi percebendo que era passível de recuperação com a orientação correta, assim como os estímulos e os tratamentos adequados", explica a médica.

Com as canetas, o prognóstico é semelhante. A queda dos fios pode ser revertida desde que sejam feitas as correções nutricionais necessárias, com acompanhamento médico adequado. De acordo com Helga, os fios caem não devido às substâncias que são a base dos medicamentos, mas pelo processo de emagrecimento rápido, além de eventuais deficiências nutricionais de ferro, zinco e vitaminas. Isso pode ocorrer tanto com pacientes que fazem uso da medicação para controle de obesidade quanto para aqueles que usam para controle do diabetes tipo 2.

"Normalmente ocorre dois ou três meses após a fase de perda de peso rápido, porque o organismo entende o emagrecimento rápido como um estresse metabólico. Por isso, é importante ter esse acompanhamento adequado para as correções nutricionais necessárias e para a saúde em geral. Tratamentos para estímulo e recuperação são importantes nessa fase".