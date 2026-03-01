Acesse sua conta
Rainhas do romance e do suspense de volta: confira 53 lançamentos de livros em março

Há também novas romantasias e mais títulos da ficção nacional

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 1 de março de 2026 às 06:00

Rainhas do romance e do suspense de volta: confira 53 lançamentos de livros em março
Rainhas do romance e do suspense de volta: confira 53 lançamentos de livros em março Crédito: Freepik

Este mês de março promete ser animado para os leitores que acompanham lançamentos do setor literário. Recheado de novos títulos, o mês inclui novidades de autoras como Ali Hazelwood e Freida McFadden - conhecidas como as novas rainhas do romance e do suspense, respectivamente.

A lista, contudo, é bem variada. Há desde romantasias de sucesso internacional, como Escudo de Pardais, de Devney Perry, e Asas de Sangue, de Briar Boleyn, e títulos da ficção nacional e de não-ficção. Entre os nacionais, um dos destaques é Gentinha, que reúne contos inéditos de Marcelo Moutinho, vencedor dos prêmios Jabuti e Clarice Lispector.

Conheça 53 livros que serão lançados em março de 2026

Querida Debbie, de Freida McFadden (Arqueiro). Debbie Mullen está furiosa. Há anos ela oferece seus melhores conselhos na coluna Querida Debbie, para a qual mulheres escrevem em busca de soluções para problemas do dia a dia.Em seu trabalho, Debbie ouve inúmeras esposas que são ignoradas, menosprezadas e até mesmo agredidas pelo marido. E sempre faz o possível para lhes apontar um caminho.Mas ultimamente sua própria vida está saindo do controle. As duas filhas adolescentes estão se comportando de forma estranha. Ela acabou de ser demitida. E seu marido, de acordo com o aplicativo de rastreamento do celular dele, está guardando algum segredo.Agora Debbie cansou de ser compreensiva, sensata e prática. É hora de seguir os próprios conselhos. E é hora de se vingar de todas as pessoas a seu redor que mais merecem. Lançamento em 3 de março. por Reprodução
Jogo de amor para dois, de Ali Hazelwood (Arqueiro) por Reprodução
A loja de feitiços, de Sarah Beth Durst (Intrínseca) por Reprodução
As crônicas de Âmbar (Tomo II), de Roger Zelazny (Intrínseca) por Reprodução
Coisas incríveis acontecem, de Lia Rocha (Pitaya). O brilho de viver uma cidade nova e iniciar a faculdade tão almejada foi apagado no instante em que Raquel mandou a primeira mensagem para sua nova colega de casa. Recebida com descaso e uma boa dose de grosseria, a jovem se descobre no centro de uma batalha que nem queria participar.Aurora, a oponente em questão, não parece sequer abalada com a zona de guerra em que transformou sua casa. Ela, que é a rainha do drama, está mais preocupada com a rotina intensa de estudos e a administração de seus perfis na internet, isso sem mencionar o coração partido… Ou seja, viver com uma caloura sonhadora é a última coisa com que precisa lidar no momento. Lançamento em 31 de março. por Reprodução
A Suíça, de Jean Beagin (HarperCollins). A Suíça. Esse foi o apelido que Greta deu para ela. Greta pode vê-la agora: alta, loira, vestida toda de branco, os olhos azuis penetrantes. Bem, pelo menos é assim que a imagina; na verdade, elas nunca se viram pessoalmente. Não estão no mesmo cômodo, muito menos no mesmo prédio. Greta está a quilômetros de distância, sentada na mesa de casa, transcrevendo as sessões de terapia dessa mulher misteriosa. por Reprodução
Asas de sangue, de Briar Boleyn (Seguinte). Eu, Medra Pendragon, sou a última cavaleira de dragões ― ou pelo menos é o que dizem. O engraçado é que faz muito tempo que os dragões estão extintos nesta terra. Mesmo assim, por algum motivo os vampiros decidiram que sou valiosa o bastante para ser capturada. Agora estou presa na Academia Bloodwing, onde os sangues-nobres comandam tudo e o resto de nós não passa de peças descartáveis em seus jogos de poder. Lançamento em 24 de março. por Reprodução
Academia Arcana, de Elise Kova (Arqueiro). Clara sobreviveu ao submundo da Cidade do Eclipse contando com a sorte e uma boa dose de magia proibida. Mas, depois que um trabalho dá errado, ela é condenada à prisão por desenhar cartas de tarô – uma habilidade rara, reservada apenas aos membros da Academia Arcana. Lançamento em 3 de março. Quando tudo parece perdido, o príncipe Kaelis, o enigmático diretor da Academia, oferece uma saída à garota... por um preço. Kaelis acredita que ela seja a ferramenta perfeita para ajudá-lo a roubar uma carta de tarô do rei e usá-la para recriar a poderosa e mítica carta do Mundo. Para esconder sua verdadeira identidade e mantê-la por perto, Kaelis apresenta Clara como iniciada na Academia – e sua noiva. por Reprodução
A garota que eu era, de Jeneva Rose (HarperCollins). Alexis Spencer chegou ao fundo do poço. Não bastasse perder o emprego, o amor de sua vida resolveu terminar com ela. Sem saber o que fazer, resta-lhe amaldiçoar a Alexis mais jovem por ter feito escolhas tão terríveis. Ela só não imaginava que suas palavras a fariam acordar em 2002, no meio de seu antigo campus universitário. Lançamento em 31 de março. por Reprodução
Um reino tão vazio e condenado, de Stacia Stark (Inside Books). Em um mundo transformado pelo engano, a verdade é uma luz que não será desvanecida. Mesmo quando ilumina as traições de Lorian mais nitidamente do que eu jamais poderia querer ver.Eles o chamam de Príncipe Sanguinário.Seu reinado de terror deixou um rastro de sangue por este continente. Um rastro que se entrelaça com meu próprio passado ― nem mesmo meus pais foram poupados de seu massacre implacável. Será lançado em 26 de março. por Reprodução
Viver é perigoso: minha travessia no Rio, de Marcelo Freixo com Bruno Paes Manso (Planeta). Neste livro, o professor, político e ativista Marcelo Freixo revela sua trajetória marcada por confrontos com o crime organizado, a corrupção e a violência no Rio de Janeiro. Das negociações tensas dentro de presídios até a investigação do brutal assassinato de Marielle Franco, ex-acessora de seu gabinete político e companheira de lutas, Freixo desvenda os bastidores de uma cidade dominada pelas milícias, pelo tráfico e atingida pelo desgoverno de um Estado em colapso. Lançamento em 30 de março. por Reprodução
As horas frágeis, de Virginie Grimaldi (Gutenberg). Diane sempre sonhou com pouco: um marido, dois filhos, um trabalho que lhe fizesse sentido ― mais do que jamais se permitiu desejar. Mas, no dia em que Seb a deixa, seu mundo desaba. Entorpecida pela dor, ela não percebe o outro silêncio que cresce ao seu redor: no quarto em frente, o riso de Lou se apaga.Aos dezesseis anos, Lou sofre o tumulto da adolescência e o impacto do primeiro amor perdido, uma perda que lhe arranca mais do que lágrimas. Quando Diane finalmente se dá conta, está disposta a tudo para resgatar a filha, mesmo que isso signifique revisitar um passado do qual tentou escapar. Será lançado em 30 de março. por Reprodução
Jura celestial, de Saara El-Arifi (Harlequin). Toda guerra exige que um lado seja escolhido, e o destino se revela traiçoeiro. Mas nem mesmo uma jura celestial apagará a força da esperança… ou do amor. Lançamento em 26 de março. por Reprodução
Sobre as mulheres, de Susan Sontag (Companhia das Letras). Nesta coletânea inédita de reflexões incisivas, Susan Sontag se debruça sobre diferentes mecanismos de opressão feminina, explorando temas como envelhecimento, beleza e liberdade. Datados de 1972 a 1975, os sete textos deste volume permanecem atuais e revelam as contradições sociais e culturais que moldam a experiência das mulheres. Será lançado em 24 de março. por Reprodução
Este livro não é só sobre corrida, de Raquel Castanharo (Planeta). Este livro não é só sobre corrida. É sobre o poder da persistência e da constância para a construção de uma vida mais saudável. É sobre deixar de lado as narrativas que nos impedem de explorar o potencial do corpo humano e sua complexidade. É um lembrete de que nunca é tarde para correr – e para viver. Será lançado em 30 de março. por Reprodução
As sombras da noite, de Autumn Woods (Paralela). Em uma universidade onde segredos matam, Ophelia busca vingança. E seu único aliado é o herdeiro do inimigo. Neste romance dark academia , amar pode ser o erro mais perigoso de todos. Lançamento em 24 de março. por Reprodução
O espelho, de Nora Roberts (Bertrand Brasil). O espelho é o segundo livro da Trilogia A maldição das sete noivas, da autora best-seller do New York Times Nora Roberts. Nesta continuação eletrizante de Herança , o passado se recusa a ficar para trás ― e os segredos de uma antiga mansão ganham vida de forma assustadora e inesperada. Será lançado em 23 de março. por Reprodução
Quando os pássaros voam para o sul, de Lisa Ridzén (Record). Nos últimos dias de sua jornada, Bo se agarra àquilo que mais importa em sua vida: a liberdade de escolher até o fim. Quando os pássaros voam para o sul é a estreia tocante de Lisa Ridzén na literatura. Um romance sobre memória, afeto e o que realmente permanece quando o tempo se estreita. Lançamento em 23 de março. por Reprodução
Os nomes, de Florence Knapp (Record). Eleito o livro do ano pelo Sunday Times e pelo Daily Mail , o aclamado Os nomes , de Florence Knapp, é a história de três nomes, de três versões de uma vida e das infinitas possibilidades que uma única decisão pode desencadear. Será lançado em 23 de março. por Reprodução
A teoria dos sonhos, de Ava Reid (Galera). Na sequência do best-seller Lições sobre afogamentos, Effy e Preston retornam ao campus ― e ao caos. As consequências das revelações e dos perigos que enfrentaram os perseguem na vida real e também no mundo dos sonhos. A teoria dos sonhos é o livro final da duologia envolvente e magnética criada por Ava Reid, autora best-seller do New York Times. Lançamento em 23 de março. por Reprodução
Gentinha, de Marcelo Moutinho (Record).   Nestes contos inéditos de Marcelo Moutinho, vencedor dos prêmios Jabuti e Clarice Lispector, o leitor irá se deliciar com narrativas que reafirmam o humor e a sensibilidade de um autor atento às contradições do cotidiano. Será lançado no dia 23. por Reprodução
Música de mortos suaves, de Ricardo Guilherme Dicke (Record). Organizado postumamente, Música de mortos suaves , de Ricardo Guilherme Dicke, grande nome da prosa brasileira, reúne catorze contos ― doze deles inéditos ― encontrados por Rodrigo Simon de Moraes ao vasculhar os alfarrábios deixados pelo autor após sua morte, em 2008. Será lançado no dia 23. por Reprodução
Limonada de morango e outras coisas agridoces, de Isabela Freixo (Mundo Cristão). Fiorella e Samuel parecem ter apenas uma coisa em comum: o interesse pela última limonada de morango da feira no Bom Retiro. Ele, um jogador de futebol introspectivo. Ela, uma cantora de rua tagarela. E, no entanto, apesar do primeiro encontro inusitado, os dois acabam se rendendo ao amor.Quando recebe uma proposta para jogar em um time sul-coreano, Samuel decide pedir Fiorella em casamento, e juntos os dois se preparam para uma nova vida do outro lado do mundo. Mas as desventuras começam ainda no altar, quando um desmaio interrompe os planos e os lança em uma jornada agridoce de descobertas sobre o verdadeiro amor ― aquele que tudo espera, tudo suporta e tudo crê. Lançamento em 23 de março. por Reprodução
100% Amor, de Lyla Mars (Harlequin). No amor, a equação perfeita não nasce dos números, mas da liberdade de sentir o que não estava previsto.Eliotte fez sua escolha. De agora em diante, pouco importa o que a Ciência ou o governo digam, ela só ouvirá o próprio coração, que aprendeu um novo ritmo desde que se apaixonou por Izaak. Para ela, o amor não pode ser calculado ou imposto, e é seu dever compartilhar com todos essa descoberta. Mesmo que isso signifique desafiar a lei, enfrentar o governador Meeka e romper com seu passado. Lançamento em 23 de março. por Reprodução
Risco de colisão, de Amanda Weaver (Verus). No mundo veloz da Fórmula 1, não há espaço para distrações. Mas, em meio aos holofotes e à chama que insiste em reacender entre uma relações-públicas e um piloto, o amor pode ser a maior distração de todas…Ele quebra todas as regras que ela criou. Será lançado dia 23. por Reprodução
Cuidar da solidão até virar encontro, de Alexandre Coimbra Amaral (Vestígio) por Reprodução
Nada nasce ao luar, de Torborg Nedreaas (Companhia das Letras) por Reprodução
Perigos noturnos, de Lorraine Heath (Harlequin) por Reprodução
Vida doçura, de Natércia Pontes (Companhia das Letras) por Reprodução
No compasso do coração, de Bal Khabra (Alt) por Reprodução
Coração destemido, de Maggie Gates (Universo dos livros) por Reprodução
Guia do bom vampiro para sangue e namorados, de Jamie D'Amato (Alta Novel) por Reprodução
Casa de guerra e ossos, de Leia Stone (Faro Editorial). Fallon Bane pensava que sua maldição era o pior castigo: uma vida de agonia a cada toque alheio. Estava enganada. A verdadeira tortura começou quando encontrou Ariyon Madden – o único homem capaz de tocá-la sem lhe provocar dor. O amor que parecia destinado a salvá-la tornou-se sua maior ruína. Lançamento em 9 de março. por Reprodução
Entre vespas e gelato, de Robin Jones Gunn (Thomas Nelson).Grace e Claire construíram uma amizade profunda a partir do amor compartilhado pela leitura. Depois de muitos anos ― e muitos livros que lhes proporcionaram aventuras imaginárias ― chega o momento de elas ir além dos sonhos e embarcar em uma experiência real.Viajando por Veneza, Florença e Bellagio, as amigas se veem imersas nas magníficas obras de arte, nos sabores irresistíveis de gelato e no charme das Vespas que circulam pelas ruas italianas. Ao longo do caminho, encontram espaço para compartilhar dores que nunca conseguiram expor em casa. Será lançado em 9 de março. por Reprodução
O livro de sangue e rosas, de Annie Summerlee (Alt). Escondida nas névoas das Terras Altas escocesas fica Tynahine, uma universidade onde vampiros e humanos estudam lado a lado.Rebecca Charity é uma caçadora de vampiros que se infiltrou na universidade em busca do misterioso Livro de sangue e rosas, um compêndio há muito perdido que reúne diversas maneiras de matar um vampiro. Se o encontrar, Rebecca estará um passo mais perto de vingar seus pais, que foram assassinados por essas terríveis criaturas. Será lançado em 13 de março. por Reprodução
Melhores de preto, de Cassandra Clare (Galera). Uma coletânea com contos de amor sobre os casais favoritos do universo dos Caçadores de Sombras, de Cassandra Clare, que já vendeu mais de 50 milhões de exemplares no mundo!O livro apresenta também uma amostra inédita de O último rei das fadas , livro 1 de Os Poderes Perversos, trilogia que vai trazer o desfecho do universo Shadowhunter. Lançamento dia 9 de março. por Reprodução
Um namorado bom pra cachorro, de Brittainy Cherry (Verus). Yara Kingsley e Alex Ramírez não se curtiram quando se conheceram, mas, por uma reviravolta do destino, acabam precisando um do outro. A conveniência os coloca em uma situação inusitada: um namoro de mentira. Um namorado bom pra cachorro , de Brittainy Cherry, vai acertar em cheio o coração dos fãs de comédia romântica. Será lançado dia 9 de março. por Reprodução
A ordem dos mantos prateados, de L. K. Steven (Galera). Da autora de Nossos destinos eternos , best-seller nº 1 do New York Times , chega uma nova série de fantasia irresistível. Em A ordem dos mantos prateados , uma detetive implacável deve se infiltrar em uma gangue de magos das trevas. Magia e desejo se entrelaçam ao prazer e à dor. Lançamento em 9 de março. por Reprodução
Um casal perfeito, de Leslie Wolfe (Faro Editorial). Amanda Davis tem tudo com que sempre sonhou: uma casa dos sonhos, uma carreira brilhante e um marido encantador, Paul Davis, o rosto carismático do telejornal noturno. Até que, numa noite chuvosa e fatídica, Paul atropela e mata uma pessoa. Amanda, a única testemunha, vê seu mundo perfeito desmoronar em instantes.Envolvida numa teia de mentiras, manipulações e segredos sombrios, ela se torna cúmplice involuntária. Lançamento dia 9. por Reprodução
Rejeição, de Tony Tulathimutte (Fósforo). Em sete contos conectados entre si, o escritor tailandês-americano Tony Tulathimutte apresenta uma série de millennials cronicamente on-line em um estilo maximalista, perspicaz e hilário. Com sua galeria de personagens tragicômicos e constrangedores, o livro, considerado o melhor do ano de 2024 pelo New York Times , disseca o comportamento de uma geração quanto às relações, ao sexo e à internet. Lançamento em 9 de março. por Reprodução
A dança da serpente, de Paulo Stucchi (Jangada). Em Sabará, Minas Gerais, as trajetórias de Cléo, Clarice e Luzia Pinta se entrelaçam em uma trama sobre a "chama do sagrado". Durante a ditadura militar, as gêmeas Cléo e Clarice crescem marcadas por um poder que gera temor e fé. Anos após uma tragédia, Cléo retorna como jornalista investigativa para reencontrar a irmã, agora uma mística reverenciada, e enfrentar segredos enterrados. Lançamento em 5 de março. por Reprodução
O pacto de Dalila, de S. M. Silveira (Fruto Proibido) por Reprodução
Sem chance de adeus, de Reese Witherspoon e Harlan Coben (Arqueiro). Maggie McCabe está à beira do colapso. Como uma cirurgiã altamente renomada das Forças Armadas, ela sempre viveu no limite. Atuando em zonas de guerra, fazia de tudo para mudar vidas. E estava conseguindo... até que tudo foi pelos ares.Após uma série de tragédias que culminou na cassação de sua licença, Maggie perdeu o propósito, mas não a coragem e a paixão. Enquanto está no fundo do poço, recebe uma proposta irrecusável de um antigo conhecido, um cirurgião plástico de elite cujos clientes exigem, além do melhor tratamento que o dinheiro pode pagar, a garantia de discrição absoluta. Lançamento em 3 de março. por Reprodução
Vai sonhando, Ramona Riley (Arqueiro). Uma garçonete de uma pequena cidade e uma estrela de Hollywood têm seus mundos inesperadamente entrelaçados neste novo romance de Ashley Herring Blake. Lançamento em 3 de março. por Reprodução
O amor nos tempos do inferno, de Jaysea Lynn (Paralela). Não é com muita animação que Lily chega ao Pós-Vida depois de morrer de câncer com apenas 34 anos. O que ela encontra ali, no entanto, é mais fantástico do que poderia imaginar: divindades tomam café com meros mortais, seres feéricos transitam livremente entre reinos e almas encontram maneiras inusitadas de transformar a morte em um novo começo.Explorando os diversos ambientes que o Pós-Vida tem a oferecer, Lily se vê inesperadamente atraída para um lugar que passou a vida toda temendo: o Inferno. Equipada com anos de atendimento ao cliente e de sarcasmo contido, ela decide assumir uma função inédita em meio aos demônios: ajudá-los, com muito bom humor ― e por vezes com um pouquinho de violência ―, a mandar as almas para o círculo do Inferno ao qual pertencem. Lançamento dia 3 de março. por Reprodução
Além da tempestade, de Cecilia Ahern (Harlequin). Em uma noite implacável de chuva, a médica Enya se vê sozinha em uma estrada montanhosa na Irlanda, tentando salvar a vida de um adolescente vítima de um atropelamento. A cena parece um pesadelo, e o esforço para mantê-lo vivo causa na mulher um choque tão profundo que nem a luz do dia consegue dissipar. Consumida pela culpa, exaustão e por um pressentimento que não sabe nomear, Enya deixa o marido, o filho e tudo o que conhece para se refugiar no interior remoto do país. Ali, isolada entre colinas silenciosas e estradas que parecem levar sempre ao mesmo lugar, ela tenta reconstruir a própria vida. Mas nada naquele cenário é realmente acolhedor. Lançamento em 9 de março. por Reprodução
É tempo de morangos, de Bruna Martiolli (Intrínseca) por Reprodução
O livreiro de Gaza, de Rachid Benzine (Intrínseca). Em meio à devastação de Gaza, um fotógrafo percorre as ruas e vielas em busca de registros para o Ocidente. Quando chega a um bairro menos afetado, se depara com uma cena que parece inusitada: entre ruínas empoeiradas e páginas amareladas, um senhor está sentado diante de uma vitrine repleta de livros, lendo serenamente, como se esperasse. Mas o que ele espera? Talvez alguém que finalmente pare e o escute. Os livros que ele segura não são meros objetos, mas, sim, fragmentos de uma vida, ecos de memória, as cicatrizes de um povo. Lançamento em 2 de março. por Reprodução
Amor na prática, de Sarah Adams (Intrínseca). Em romance do mesmo universo de Amor em Roma , Annie está quase desistindo de achar seu par ideal, até que Will entra em cena para ajudá-la a aprimorar suas técnicas de flerte. Lançamento em 2 de março. por Reprodução
Me deixe para trás, de K. M. Moronova (Bloom Brasil). Neste romance militar de tirar o fôlego, dois inimigos mortais se encontram do mesmo lado de uma guerra: ele, o soldado mais temido do esquadrão, ela, a recruta nova que não se deixa intimidar. Ambos se lançam num jogo perigoso de ódio, vingança e desejo, e as consequências serão arrebatadoras. Lançamento em 10 de março. por Reprodução
Ninguém especial, de Sophie Gonzales (Seguinte). A princesa Rosemary precisa manter o foco. Seu único objetivo é melhorar sua imagem depois de um escândalo que fez sua melhor amiga e todo o país perderem a confiança nela. Só que, apesar de seus planos, quando uma nova aluna linda e engraçada chega ao internato, Rose se vê mais distraída do que esperava…Por ser bolsista, a talentosa pianista Danni esperava o desprezo dos alunos ricos da elite. Em vez disso, tem a agradável surpresa de ser acolhida pela ex-melhor amiga da princesa. Quanto mais Danni conhece suas colegas de classe, mais intrigada (e atraída) fica por Rose. Lançamento em 10 de março. por Reprodução
Os esquecidos de domingo, de Valérie Perrin (Intrínseca). No ivro da vida de Justine, desde a infância, todos os capítulos parecem iguais. Aos 21 anos, ela mora em um pequeno vilarejo da Borgonha com os avós e o primo, Jules, desde que os pais de ambos morreram em um acidente de carro. Em meio ao marasmo, três coisas trazem luz para seu cotidiano: as peripécias de Jules, que está mais para um irmão; as noites de sábado que passa dançando na boate; e seu emprego como auxiliar de enfermagem na Hortênsias, uma casa de repouso onde grande parte dos seus turnos é dedicada a ouvir os relatos dos idosos que vivem ali. Lançamento em 2 de março. por Reprodução
Escudo de pardais, de Devney Perry (Paralela). Odessa Cross sempre soube que estava destinada a ficar nas sombras. Sendo a filha mais velha do rei de Quentis, sempre foi preterida por Mae, sua meia-irmã, fruto do segundo casamento de seu pai.Mas tudo muda no dia em que guerreiros do reino vizinho de Turah, contratados pelo rei Dourado para matar monstros que ameaçavam os mares quentinos, chegam à cidade, acompanhados do príncipe herdeiro Zavier, até então noivo prometido de Mae. Para surpresa de todos, Zavier decide se casar com Odessa em vez da irmã. E o mais rápido possível. Lançamento em 31 de março. por Reprodução
