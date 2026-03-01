LITERATURA

Rainhas do romance e do suspense de volta: confira 53 lançamentos de livros em março

Há também novas romantasias e mais títulos da ficção nacional

Thais Borges

Publicado em 1 de março de 2026 às 06:00

Crédito: Freepik

Este mês de março promete ser animado para os leitores que acompanham lançamentos do setor literário. Recheado de novos títulos, o mês inclui novidades de autoras como Ali Hazelwood e Freida McFadden - conhecidas como as novas rainhas do romance e do suspense, respectivamente.

A lista, contudo, é bem variada. Há desde romantasias de sucesso internacional, como Escudo de Pardais, de Devney Perry, e Asas de Sangue, de Briar Boleyn, e títulos da ficção nacional e de não-ficção. Entre os nacionais, um dos destaques é Gentinha, que reúne contos inéditos de Marcelo Moutinho, vencedor dos prêmios Jabuti e Clarice Lispector.